Maakond

MEIE MAA TV: Tiiu Maripuu: vanamuusika on ilus!

Kolmapäev, 12. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Vilma Rauniste Kolmapäev, 12. oktoober 2016. Muusikaõpetaja Tiiu Maripuu demonstreerib poogenpsalterit ja selle helisid. FOTO: Valmar Voolaid Muusikapedagoog Tiiu Maripuu vanamuusikaansambel Rondo tänavused ülesastumised on juubeliüritused, sest käimas on 20. hooaeg. Aga tee vanamuusika juurde oli pikk ja keeruline.



Selleni jõudmisel tuli omandada muusikaline kõrgharidus, milles lastemuusikakooli ja keskkooli lõpetanul oli ainult üks valik – pedagoogika, mis Tiiu edasisel käekäigul siiski õigeks ja kasulikuks osutus.







“Minu ettevalmistusega oli muusikalise kõrghariduse saamisel ainult üks võimalus – muusikapedagoogika. Teistele erialadele saamiseks pidi olema läbitud Otsa- või Elleri-kool. Õpetajaamet ei tundunud minu jaoks kuigi roosiline, samas teadsin, et muusikaharidust on vaja. Sain sealt väga korraliku pedagoogihariduse. Oleme konservatooriumi lõpetanutest vist ainsad, kes pedagoogikutse said. See on mulle kasuks tulnud, kõik on ikkagi väga õigesti läinud,“ rääkis Tiiu oma tee valiku keerdkäikudest.



Tiiu kirjeldas, et eriala oli väga kirev, selles oli muusikaõpetaja jaoks palju erinevat. “Pidime pedagoogikale lisaks neli aastat õppima klarnetit ja akordioni, klaverit tuli nagunii edasi õppida, loomulikult ka dirigeerimist ja koorijuhtimist. Natukene sai ka kitarri, vaskpillide ja plokkflöödi õpet. Viimane on praegu muusikakoolis mu põhipill. Kõik kokku andis sellise kompoti – teadmise paljudest pillidest, kuid süvitsi midagi ei osanud, välja arvatud klaver.“



Tiiu tunnistas, et konservatooriumis omandatud plokkflöödi vale tehnika pidi ta õpetajana iseõppimise teel õigeks saama. Tollal oldi seisukohal, et selle väikese “lasteaiapilliga“ polegi võimalik eriti palju korda saata. “Kui hakkad midagi uut tegema, võõraid pille näppima, avastad uued ja huvitavad tämbrid, see köidab.“



Konservatooriumi lõpetamise järel suunati Tiiu 1981. a Kärla 8-kl kooli laulmisõpetajaks. Kuna seal täiskoormust polnud, sai ta poole töökohta ka Kuressaare muusikakoolis. “Andsin muusikakoolis solfedžot, hiljem õpetasin ka “kergemat“ klaverit, à la Aarne Oidi laulud. Seda, kuidas harmooniaid kujundada, olime konservatooriumis õppinud. Pianistid seda ei saanud, kuigi mängisid suurteoseid, aga kui lastelaulule oli vaja saade teha, puudus selleks igasugune oskus. Mingil ajal aga tundsin, et on vaja muutusi, muutusi koos muusikaga. Nüüd jõuangi jutuga välja uue Eesti aja algusesse, mis piiride avardumisega tõi ka muusikaõppesse kolossaalseid muudatusi. Tekkisid võimalused ja saadi instrumendid, jazz hakkas laiemalt levima ja palju muud.“



Kokkupuuted vanamuusikaga



Saatuse tahtel hakkas Tiiu kokku puutuma keskaegse ehk vanamuusikaga. Ka see tee oli parajalt pikk ja kõhklusterohke. Rootsis sai Tiiu kolhoosiansamblite turnee ajal puhtjuhuslikult kokku ka vanamuusikutega. Teine juhus viis naise Rootsi lauljate ja muusikutega kokku Kuressaare lossis. “Esimene koor, kes siia esinema tuli, oli Rootsist. Koori üks laulja oli üldkooli matemaatika ja füüsika õpetaja, kes ütles, et talle meeldib kõige rohkem keskaegne muusika. Mäletan, et üritasin temalt mitu korda üle küsida, et kas sain ikka õigesti aru. Tema vastu, et see muusika on väga põnev ja et tal on ka ansambel, erinevad pillid ja noored, kes neil mängivad.“



See mees teinud Tiiule ettepaneku, et ta võiks oma ansambliga tulla meie ilusasse lossi esinema. Kuna oli piiride lahtiminemise algus, aga veel erilubade aeg, oli Tiiu talle öelnud, et kui see peaks õnnestuma, on nad teretulnud.

“Mäletan, et vaatasin teda ja mõtlesin, et tundub olevat tavaline ja normaalne inimene, kuidas saab vanamuusika teda niimoodi huvitada? Ta tuligi siia lossi kapiitlisaali oma ansambliga kontserti andma, see võis olla kas aastal 1991 või 1992, kui osa noori ka tantsis. See oli lossi miljöös nii ehe, et mõtlesin – meil on nii kaua muusikat õpetatud, aga sellist muusikat mitte. Mõistsin, et see on just see, mis on Kuressaarele loomupärane ja iseenesestmõistetav. Neist kohtumistest jäi vanamuusika mu mõtteisse tiksuma, kuid ühtlasi ka kummitama, et miks mina sellest muusikast aru ei saa?“



Kõik hakanud aga edenema, sealhulgas vanamuusikakursuste korraldamine. Alguses oli kursustel olnud kümmekond huvilist, osa jäid, osa katkestasid õpingud. Tiiu muudkui tutvustas vanamuusika juurde kuuluvaid pille ja selgitas, et plokkflööte on erinevaid – mida suurem pill, seda madalam heli.



“Mul on siiralt kahju, et paljud arvavad, et see väike ongi plokkflööt ja rohkem neid ei ole. Väikesega alustavad lapsed, suurele ei ulatu ju sõrmed ligi. Neid on erinevas suuruses, on puidust ja plastikust, viimase kvaliteeti ei anna puust pilli omaga üldse võrrelda.



Algul ei olnud meil ettekujutust, millised pillid omavahel sobivad, seetõttu oli algul ansambli nimeks plokkflöödiansambel. Tänu Tõnu Sepale hakati pille juurde saama, kuna neid hakati ise tegema.“



Näiteks poogenpsalteri ostis Tiiu koolile just Eesti vanamuusikaguru Tõnu Sepa käest. Hiljem lisandus bassrebek, harf ja haamerdulcimer. “Viimane on lastele kõige lihtsamini omandatav instrument. Aga kõik need on plokkflöödi juures kõrvalpillid.“



Plokkflööt oli kuningate meelisinstrument



“Muusikakoolis on põhiprogrammid, mille kõrval on võimalik lisaks õppida erinevaid instrumente. Need, kes tulevad vanamuusikat õppima, satuvad minu juurde, kus põhipilliks on plokkflööt ja kus me muusikaga jõuame sinna aega, mil plokkflööt oli kõige armastatum ja kõige uhkem pill – barokiajastu algusesse. Kuningate meelisinstrument oli just plokkflööt. Just nimelt väikesest järgmine, altplokkflöödi suurus, millele on kirjutatud tohutult palju professionaalset muusikat. See on suursugune, tehniline ja huvitav pill, mida on väga huvitav mängida. Kõik teised plokkflöödid on pigem efekti-pillid, kus väljas pääsevad mõjule väikese pilli kõrged helid ja ruumis suurte mahedamad helid.“



Veel on olemas tenor- ja bassplokkflööt ja üle mehe ulatuv subkontra-plokkflööt, mida sai näha Tiiu õpetajatoa seinal Saksamaa-reisi fotojäädvustusena.



Tiiu on meie maakonnas vanamuusikale alusepanija. “Kuigi meil ei ole õnnestunud lastele õpetada vaimulikku muusikat, ehkki vanal ajal oli muusika enamasti vaimulik ehk kirikumuusika, on muu elu ju kogu aeg olnud. Inimesed pidutsesid ka siis. Sellest ajast on olemas tohutud tantsude kogumikud. Algusest peale mõtlesin, et üks alaline tantsutrupp peab siin ka olema. Nüüd on hea meel öelda, et selle aasta algusest on see olemas, seda veab Tiia Lepiku tütar Jane Kaju, kes lõpetas siinse muusikakooli, õppis vanamuusikat, kuid tantsutüdrukuna on teda enam köitnud ikkagi tantsu pool. Ka Tiia ise tantsib ajaloolisi tantse.“



Vanamuusikaarmastuse võttis Tiiu kokku sõnadega: “Oi, see on ilus – erinevate plokkflöötide mäng. Aga ka teistel pillidel on väga ilusad tämbrid, mida ma naudin. Kui kuulen suurtes orkestrites mingit erilist tämbrit, tekitab see põnevust ja teada tahtmist. Vanamuusikas on nii palju mõistatusi. Ja see on põnev.“



Vanamuusikaansambli nimi Rondo on aastast 2002, tantsutrupi nimi Rondo Danzante sellest aastast. Selleni jõudmisel tuli omandada muusikaline kõrgharidus, milles lastemuusikakooli ja keskkooli lõpetanul oli ainult üks valik – pedagoogika, mis Tiiu edasisel käekäigul siiski õigeks ja kasulikuks osutus.“Minu ettevalmistusega oli muusikalise kõrghariduse saamisel ainult üks võimalus – muusikapedagoogika. Teistele erialadele saamiseks pidi olema läbitud Otsa- või Elleri-kool. Õpetajaamet ei tundunud minu jaoks kuigi roosiline, samas teadsin, et muusikaharidust on vaja. Sain sealt väga korraliku pedagoogihariduse. Oleme konservatooriumi lõpetanutest vist ainsad, kes pedagoogikutse said. See on mulle kasuks tulnud, kõik on ikkagi väga õigesti läinud,“ rääkis Tiiu oma tee valiku keerdkäikudest.Tiiu kirjeldas, et eriala oli väga kirev, selles oli muusikaõpetaja jaoks palju erinevat. “Pidime pedagoogikale lisaks neli aastat õppima klarnetit ja akordioni, klaverit tuli nagunii edasi õppida, loomulikult ka dirigeerimist ja koorijuhtimist. Natukene sai ka kitarri, vaskpillide ja plokkflöödi õpet. Viimane on praegu muusikakoolis mu põhipill. Kõik kokku andis sellise kompoti – teadmise paljudest pillidest, kuid süvitsi midagi ei osanud, välja arvatud klaver.“Tiiu tunnistas, et konservatooriumis omandatud plokkflöödi vale tehnika pidi ta õpetajana iseõppimise teel õigeks saama. Tollal oldi seisukohal, et selle väikese “lasteaiapilliga“ polegi võimalik eriti palju korda saata. “Kui hakkad midagi uut tegema, võõraid pille näppima, avastad uued ja huvitavad tämbrid, see köidab.“Konservatooriumi lõpetamise järel suunati Tiiu 1981. a Kärla 8-kl kooli laulmisõpetajaks. Kuna seal täiskoormust polnud, sai ta poole töökohta ka Kuressaare muusikakoolis. “Andsin muusikakoolis solfedžot, hiljem õpetasin ka “kergemat“ klaverit, à la Aarne Oidi laulud. Seda, kuidas harmooniaid kujundada, olime konservatooriumis õppinud. Pianistid seda ei saanud, kuigi mängisid suurteoseid, aga kui lastelaulule oli vaja saade teha, puudus selleks igasugune oskus. Mingil ajal aga tundsin, et on vaja muutusi, muutusi koos muusikaga. Nüüd jõuangi jutuga välja uue Eesti aja algusesse, mis piiride avardumisega tõi ka muusikaõppesse kolossaalseid muudatusi. Tekkisid võimalused ja saadi instrumendid, jazz hakkas laiemalt levima ja palju muud.“Saatuse tahtel hakkas Tiiu kokku puutuma keskaegse ehk vanamuusikaga. Ka see tee oli parajalt pikk ja kõhklusterohke. Rootsis sai Tiiu kolhoosiansamblite turnee ajal puhtjuhuslikult kokku ka vanamuusikutega. Teine juhus viis naise Rootsi lauljate ja muusikutega kokku Kuressaare lossis. “Esimene koor, kes siia esinema tuli, oli Rootsist. Koori üks laulja oli üldkooli matemaatika ja füüsika õpetaja, kes ütles, et talle meeldib kõige rohkem keskaegne muusika. Mäletan, et üritasin temalt mitu korda üle küsida, et kas sain ikka õigesti aru. Tema vastu, et see muusika on väga põnev ja et tal on ka ansambel, erinevad pillid ja noored, kes neil mängivad.“See mees teinud Tiiule ettepaneku, et ta võiks oma ansambliga tulla meie ilusasse lossi esinema. Kuna oli piiride lahtiminemise algus, aga veel erilubade aeg, oli Tiiu talle öelnud, et kui see peaks õnnestuma, on nad teretulnud.“Mäletan, et vaatasin teda ja mõtlesin, et tundub olevat tavaline ja normaalne inimene, kuidas saab vanamuusika teda niimoodi huvitada? Ta tuligi siia lossi kapiitlisaali oma ansambliga kontserti andma, see võis olla kas aastal 1991 või 1992, kui osa noori ka tantsis. See oli lossi miljöös nii ehe, et mõtlesin – meil on nii kaua muusikat õpetatud, aga sellist muusikat mitte. Mõistsin, et see on just see, mis on Kuressaarele loomupärane ja iseenesestmõistetav. Neist kohtumistest jäi vanamuusika mu mõtteisse tiksuma, kuid ühtlasi ka kummitama, et miks mina sellest muusikast aru ei saa?“Kõik hakanud aga edenema, sealhulgas vanamuusikakursuste korraldamine. Alguses oli kursustel olnud kümmekond huvilist, osa jäid, osa katkestasid õpingud. Tiiu muudkui tutvustas vanamuusika juurde kuuluvaid pille ja selgitas, et plokkflööte on erinevaid – mida suurem pill, seda madalam heli.“Mul on siiralt kahju, et paljud arvavad, et see väike ongi plokkflööt ja rohkem neid ei ole. Väikesega alustavad lapsed, suurele ei ulatu ju sõrmed ligi. Neid on erinevas suuruses, on puidust ja plastikust, viimase kvaliteeti ei anna puust pilli omaga üldse võrrelda.Algul ei olnud meil ettekujutust, millised pillid omavahel sobivad, seetõttu oli algul ansambli nimeks plokkflöödiansambel. Tänu Tõnu Sepale hakati pille juurde saama, kuna neid hakati ise tegema.“Näiteks poogenpsalteri ostis Tiiu koolile just Eesti vanamuusikaguru Tõnu Sepa käest. Hiljem lisandus bassrebek, harf ja haamerdulcimer. “Viimane on lastele kõige lihtsamini omandatav instrument. Aga kõik need on plokkflöödi juures kõrvalpillid.““Muusikakoolis on põhiprogrammid, mille kõrval on võimalik lisaks õppida erinevaid instrumente. Need, kes tulevad vanamuusikat õppima, satuvad minu juurde, kus põhipilliks on plokkflööt ja kus me muusikaga jõuame sinna aega, mil plokkflööt oli kõige armastatum ja kõige uhkem pill – barokiajastu algusesse. Kuningate meelisinstrument oli just plokkflööt. Just nimelt väikesest järgmine, altplokkflöödi suurus, millele on kirjutatud tohutult palju professionaalset muusikat. See on suursugune, tehniline ja huvitav pill, mida on väga huvitav mängida. Kõik teised plokkflöödid on pigem efekti-pillid, kus väljas pääsevad mõjule väikese pilli kõrged helid ja ruumis suurte mahedamad helid.“Veel on olemas tenor- ja bassplokkflööt ja üle mehe ulatuv subkontra-plokkflööt, mida sai näha Tiiu õpetajatoa seinal Saksamaa-reisi fotojäädvustusena.Tiiu on meie maakonnas vanamuusikale alusepanija. “Kuigi meil ei ole õnnestunud lastele õpetada vaimulikku muusikat, ehkki vanal ajal oli muusika enamasti vaimulik ehk kirikumuusika, on muu elu ju kogu aeg olnud. Inimesed pidutsesid ka siis. Sellest ajast on olemas tohutud tantsude kogumikud. Algusest peale mõtlesin, et üks alaline tantsutrupp peab siin ka olema. Nüüd on hea meel öelda, et selle aasta algusest on see olemas, seda veab Tiia Lepiku tütar Jane Kaju, kes lõpetas siinse muusikakooli, õppis vanamuusikat, kuid tantsutüdrukuna on teda enam köitnud ikkagi tantsu pool. Ka Tiia ise tantsib ajaloolisi tantse.“Vanamuusikaarmastuse võttis Tiiu kokku sõnadega: “Oi, see on ilus – erinevate plokkflöötide mäng. Aga ka teistel pillidel on väga ilusad tämbrid, mida ma naudin. Kui kuulen suurtes orkestrites mingit erilist tämbrit, tekitab see põnevust ja teada tahtmist. Vanamuusikas on nii palju mõistatusi. Ja see on põnev.“Vanamuusikaansambli nimi Rondo on aastast 2002, tantsutrupi nimi Rondo Danzante sellest aastast.

Veel artikleid samast teemast »