Hea toidu alus on tooraine

Laupäev, 10. september 2016.



Autor: Heli Salong Laupäev, 10. september 2016. Pädaste mõisa restorani Alexander peakokk Matthias Diether ja tema püsimatu kokker-spanjel Charly on Muhus hästi kohanenud. FOTO: Valmar Voolaid Täna osaleb Meie Maa veinikonkursi žürii töös ka Pädaste mõisa restorani Alexander peakokk Matthias Diether (42), kes on oma varasematel töökohtadel välja teeninud kaheksa Michelini tärni.



Miks te tulite Eestisse ja Muhumaale? Kas tahtsite midagi uut või oli soov pääseda suurlinnade kärast ja kiirest tempost?



Põhjus on segu neist mõlemast. Ma olen töötanud kolm aastat Dubais asuvate gurmeerestoranide Ritz Carlton, Emirates Palace ja Shangri-La ning kaks aastat Iirimaa restorani Turnberry Resort peakokana. 2010. aastal avasin oma restorani Berliinis. Tundsin, et tahan muutust.



Asusite tööle jaanuaris. Kuidas see aeg siiani on möödunud?



On olnud väga kiire hooaeg. Tööle tuli panna uus meeskond, aga võin öelda, et 90 protsenti ajast on mul olnud fun.



Miks oli soov tulla just Põhjala köögi juurde?



Kui mind Pädastesse kutsuti, siis uurisin loomulikult internetist, mis koht see on ja mind võlus mõisa suur köögiviljaaed. Vähetähtis pole ka see, et mul tekkis Martiniga usalduslik kontakt.



Kui teen tööd, tahan sellele pühenduda 100 protsenti ja selleks on vajalik harmooniline keskkond.



Kas oli ka midagi sellist, mida te siiatulekul kartsite?



Ei, mitte midagi ja siia jõudes oli kõik nagu unistasin. Kõige rohkem muretsesin hoopis, kuidas mu koer Charly lennukis vastu peab.



Te olete öelnud, et kui teie kokkerspanjel Charlylile poleks Pädastes meeldinud, siis te ei oleks siia jäänud.



(Naerab) Õnneks meeldis ja nüüd jookseb ta siin igal pool rõõmsalt ringi.

Kui pärast õue läheme ja koos Charlyga pilti tahame teha, tuleb seitsmeaastast koera päris kaua oodata. Teda on otsima mindud, aga lõbusat haukumist on kuulda alles siis, kui peremees vilistab.



Rõõmurull tormab kohale ja jääbki suurest õnnest tiirutama. Viimaks soostub siiski koos Matthiasega pildile jääma.



Kas tõesti on nii, et restorani interjöörist ja serveerimisest on teile tähtsam hoopis tooraine?



Jah, sellest kõik algabki. See on nii tähtis, et siin on köögiviljaaed.

Mul on esimest korda elus nii suur aed oma restorani juures, seda ei saanud olla ei Berliinis ega Dubais. Siin on palju marju nii aias kui metsas.



Olen käinud koos Anna-Liisaga (Pädaste mõisa taimetundja Anna-Liisa Piiroja – toim) palju looduses ja me oleme suurepärane tiim.



Martin (Martin Breuer, mõisa omanik koos Imre Sooäärega - toim): Peakokk saab töötada kahte moodi. Ta võib öelda, et tahan taldrikule seda või teist valmisrooga ja ta hakkab otsima selleks toorainet.



Teine võimalus on vaadata kõigepealt toorainet ja töötada selle nimel, et saada sellest hea tulemus. Matthias töötab just niimoodi.



Tooraine on sellepärast väga tähtis, et see sõltub aastaaegadest ja mina kasutan ainult puhast värsket toorainet. Siin Muhus on kõik põnev ja huvitav – seened, marjad, maitseroheline, kalad. Tahan kõike proovida.



Martin: Kui tegime 1. nädalal tööplaani, siis küsisin Matthiaselt, et kas ta tahab kõigepealt kohtuda oma meeskonnaga või arutada äriplaani, aga Matthias vastas, et ta tahab kohtuda tootjatega.



Sa tuled Berliinist ja loomulikult tahad kõigepealt teada, kus on su materjal. Ma tahan näha toorainet, millest ma menüüd koostama hakkan. See distsiplineerib ka tootjaid.



Kas menüüs on peakokal ka mõni eriline lemmik?



Ma ei saa öelda, mis on minu lemmik, ma pean teadma kõike ja tegema kõike kirega. Iga toit on sõnum, teistsugune maitse. Minu ülesanne on luua visioon ja selle aja jooksul olen juba kolm korda menüüd muutnud.



Lähtuda Põhjala saarte köögist, see on suur väljakutse. Püüan jõuda sügavate maitseteni, täiusliku ja tervikliku maitsebuketini. Loodan, et olen saavutanud hea tasakaalu.



Martin: Matthias on üllatanud iga asjaga. Me ei tee lihtsaid toite, sest kliendid tahavad üllatuda, avastada ja olla koos toiduga omamoodi teekonnal. Õnneks on meil välja kujunenud klientuur, kes jaksab kõrge kvaliteediga toidu eest maksta.



Matthias, teie restoranid on saanud kaheksal korral Michelini tärni. Kas ka Alexander või mõni teine restoran Eestis võiks saada Michelini tärni?



Ma ei tea, kas see on vajalik. Eestis on niigi head restoranid ja mõned kindlasti ka tärni väärilised, aga see kõik on üks suur äri. Tuleb ennast pidevalt igal pool tutvustada, selle nimel võidelda. See sobib paremini ja on vajalik suurtes kohtades, kus liigub rohkem raha.



Ütlen ausalt, mina neid tärne enam ei vaja. Võitlesin palju aastaid selle nimel ja panin ennast suure surve alla ja see pole vahel hea. Tähe saamine polegi ehk nii raske, aga selle kaotamine on restoranile suur draama.



Nüüd olen siin ja ei pea enam sellele mõtlema ega olema paanikas See pingutus, mida tegin kunagi tärnide pärast, on suunatud nüüd klientidele.

Kõik, mis oli suunatud väljapoole tärni saamiseks, on nüüd suunatud sissepoole. Ma ei valmista roogasid enam hindajate, vaid klientide jaoks ja nemad hindavad meid.



Martin: Matthias oli 18-aastane, kui ta alustas ja ta on töötanud väga väljapaistvates restoranides ning saanud 24 aastaga tohutult kogemusi. Seda on märgata. Ükski peakokk ei saa kogemusi muidu, kui ainult ajaga, isegi kui oled geenius.

Kogemused, teadmised ja vanus on Matthiase puhul tähtsad. Ta saab teha asju loomulikul moel, toetudes oma teadmistele. Matthias on väga ambitsioonikas ja väga kvaliteetne, aga ta ei pea ennast enam nii palju tõestama kui noored.



Millised on olnud selle suve kliendid?



Kiire aeg on olnud.



Martin: Meil oli väga hea suvi. Kunagi pole olnud nii palju rahvast ja paljud tulid mitmel korral tagasi.



Olin väga üllatunud, et üks noormees tuli otse Pariisist vaid üheks õhtusöögiks ja hommikul lahkus tagasi Pariisi. Seda on hea teada, et tullakse toidu pärast vaid üheks õhtuks.



Kui te jaanuaris tööle tulite, tegutsesite kõigepealt Tallinnas Nehis. Kas pärast 2. oktoobrit, kui Alexander uksed suleb, tuleb taas Neh?



Nehi me enam ei ava, vaid teeme vanalinnas hoopis midagi uut ja põnevat.

Meil on huvitav koht, kuhu mina kui peakokk kutsun neljal õhtul nädalas 20 inimest ja valmistan nende silme all seitsmekäigulise õhtusöögi.



See on mul esimene kord sellist restorani teha, aga see on põnev samm edasi. Tallinnas tegutseme 19. oktoobrist 25. märtsini ja siis oleme tagasi Pädastes.



Praegu olete aga veel Muhus. Kas siin vahel igav ka on?



Ei-ei, mitte kunagi. Siin käib nii palju külalisi kõikjalt – Londonist, Nigeeriast, Filipiinidelt… Maailm tuleb koju kätte.



Martin: Matthias on selle aastaga Muhus tundma saanud sama palju inimesi kui mina 15 aastaga. Ta käib palju ringi ja suhtleb palju.



