SaareMaaPäevad ja sügislaat kutsuvad

Kolmapäev, 07. september 2016.



SaareMaaPäevad toimuvad seitsmendat korda, kõik üritused on ka samal ajal toimuva toidufestivali kavas. SaareMaaPäevade avalöök linna keskväljaku avaras telgis antakse noorte poolt korraldatava vabaõhukinoga “Mina olin siin“ neljapäeval kell 20. Reedel toimuvad seal noorte loovtegevused.



Samuti alustab reedel suur sügislaat, mida saab külastada Kuressaare kultuurikeskuses ja seda ümbritseval alal. Laupäeval toimub lisaks suur turupäev keskväljakul ja turul.



Kultuurikeskuse laadale jagub müüjaid üle Eesti, samuti Lätist. Oodata on põnevaid väljapanekuid Eesti ja Läti käsitööst, puidust ja linasest tooteid, keraamikat, ehteid ja mitmesugust kodukaupa, rõivaid, jalatseid. Osta saab laadasinki, maitseaineid, veini, suitsukala, maiustusi, lätlastelt on suur juustuvalik, eestlastelt UDU-jäätis ja palju muud.



Laada korraldaja sõnul on sel aastal õueala suurem, mistõttu saab aiandusosa olema rikkalikum, saadaval on püsikud ja roosid, sh Lätist.



“Leanne Kodu ja Aed OÜ Lääne-Virumaalt toob sügisest ilu uute põnevate püsikutega, näiteks sügisel õitsevad priimulad. Läänemaa Tammiku talu pakub vaarika- ja maasikataimi, samuti jagab nõuandeid õigeks kasvatamiseks. Toidufestivali tõttu on rohkem ka toiduteemalisi väljapanekuid,“ rääkis korraldaja Merle Vaha AK Getmer OÜ-st, kes lisas, et loomulikult on kohal Peipsi sibulakasvatajad.



Laupäeval lisandub aiaalale Seedri puukool suure väljapaneku ja õunte näitusega, kus on ka maitsmise ja nõuküsimise võimalus. Välialal eksponeerib Kuressaare Autoteenindus uusi mudeleid, on ka proovisõidu võimalus.



Mõlemal päeval kl 12–15 toimuvad Maire Meldre Kondiitri Kiirabi ja Koogimeistri koostöös koolitused “Tordi kiirkoolitus“. Reede pärastlõunal leiab kultuurikeskuses Kodumaa Kapital HLÜ aset loeng “Kuidas väikeettevõte saab hoiulaenuühistust raha laenata?“. Samuti tutvustab Eesti Patsientide Liit meie tervishoiusüsteemi ja patsientide õigusi.



Laupäeval kl 11 kutsub Kama ja Kilu OÜ külastama kultuurikeskuses toimuvat kiluvürtsi valmistamise ja segamise õpituba. Koolitaja Viivika Puik räägib ka sellest, kuidas vürtsikilude valmistamine Eestisse jõudis ning milliseid maitseelamusi ning võimalusi pakub meie rahvuslik kama. Õpituba on eelregistreerimisega.



