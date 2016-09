Maakond

Täht süttis eimillestki

Kolmapäev, 07. september 2016.



Autor: Vilma Rauniste Kolmapäev, 07. september 2016. Pildile jäid kaks päeva enne lõpetamist Elo Naaber (vasakult), Liisabet Karakjan, Riine Sooäär, Heler Põld ja Erika Salajõe. Foto: Eva Kumpas Sada viljakat ja elamusrohket Loomesuvila päeva on minevik. Veel tänagi tundub uskumatu, mida kõike head vaimud selle aja jooksul Loomesuvilas tegid ja mis on leidnud üsna palju kajastamist nii ajalehtedes kui Facebookis.



Selles loos räägivad oma muljetest ja saadud kogemustest loomeisikud ja korraldajad ise, et kuidas suurest entusiasmist haaratud isikutel õnnestus null-eelarvega alustades panna ettevõetu nii särama, et külastajate tagasiside ei luba lasta sel hääbuda.



“Sain algatusest teada Facebooki kaudu, kus jagati ka vajalikku informatsiooni. Otsustasin osaleda nimelt tööruumi tõttu. Olen kaua endale tegevuseks ruumi otsinud, kuid üksinda on seda kulukas pidada. Kui algas ruumide koristamine ja ettevalmistus, olin kohal. Juba siis oli tunda ühist energiat, mis oli päris mõnus tunne,” rääkis looduskosmeetika valmistaja Heler Põld.



Õnnestunud õpitoad



“Kui oma toa kätte sain ja seda küürisin-värvisin, oli tunne, et sellest tuleb midagi head. Tuligi. Asukoht on ju suurepärane. Olime klientidele kättesaadavas kohas, majas, millel on jutustada oma lugu. Arvan, et kõikidele inimestele, kes siin käisid, jääb see pikaks ajaks meelde.”



Heler on õpitubasid teinud ka varem. Ta ütles, et Loomesuvilas oli ta üks kõigist, kes koostöös ka üksteist toetasid.



“Ka julgust sain juurde, kuna mul oli võimalus isegi ingliskeelset õpituba teha. Sain just siin olles kutse õpitoa korraldamiseks ka Valjalas. Minule oli parim osa just õpitoad. Sellesse projekti panustas päris palju inimesi, nüüd on mure, kas ja kus saaks edasi toimetada.”



Heleri pikaaegne koostööpartner Elo Naaber märkis, et see oli suurepärane võimalus ja kogemus.



“Naljakas, kuidas üks mõte hakkas toimima, kui keegi eriti ei uskunudki, et see teoks võib saada. Aga õige asi õigel ajal õiges kohas on nagu seeme, mis õigesse mulda satub ja kui ka natuke vihma, päikest, hoolitsust ja armastust saab, siis sealt midagi ikka tuleb. Arvan, et me kõik andsime oma panuse projekti edukusse. Mina olen rahul, kuigi ma ei saanud 100% panustada, sest olin siin teise töö kõrvalt, kuid kõik vabad hetked olin suvilas. See oli super, näitamaks, et mitte millestki võib ka midagi sündida, kui on õige asi,” lisas Elo oma igapäevase koostööpartneri jutule.



“Lisaks sellele, et Heleriga koos nokitsesime, püüdsin siin ka hommikujoogat teha. Ja mitte kunagi ei olnud ma üksi, alati oli inimesi selles osalemas. Imestasin, et inimesed viitsisid nii vara, kell kaheksa, kodust välja tulla. Ka see oli väga lahe ja hea kogemus.



Nautisime tõepoolest kõike – õpitubasid, erinevaid sündmusi ja kontserte. Selgus, et meid on tähele pandud ja ka teised nautisid meie tegemisi. Isegi mandri tuttavad helistasid mulle, et nad teavad, mida me Kuressaares teeme. Üritusi oli nii palju – keeleõpe (hispaania, rootsi, vene), tantsuüritus, mis konkureeris isegi ooperipäevadega, luuleõhtud... Igale jagus inimesi. See on super, mis siin ära tehti!”



Elo arvates polnud inimest, kes ei soovinud, et sellega jätkataks. “Meie jaoks võib olla asi lõpetatud, kuid inimestele see ikkagi meeldis, nad tundsid, et seda on vaja. Avaldati isegi toetamise soovi, mis näitab, et kogukond vajab sellist laadi tegevust.”



Keraamik Riine Sooäär oli vastavat infot lehest lugenud, et linna endisse söögikohta tuleb loomeinimeste suvila.



“Tükk aega mõtlesin, kas tulla või mitte. Otsustasin proovida. Olen rahul, sest sain huvitava kogemuse, eriti töötubade osas. Ja palju positiivset tagasisidet. Inimesed näevad, kuidas me siin tööd teeme ja kui palju see kõik aega võtab. Nii osatakse käsitööliste tööd ka rohkem hinnata. Tore suvi – kolm kuud huvitavat aega koos teiste käsitöölistega.”



Riine väike tütar Liisabet oli suvilaelust aga nii vaimustuses, et hakkas raamatut kirjutama. Võib-olla pani see tore projekt tüdrukus idanema kirjanikupisiku.



“Minul oli oluline saada tore kontorinurgake, et tekiks sünergia ja oleks loominguline õhkkond. Mina käsitöötegija ei ole. Päris nii nagu plaanisin, välja ei kukkunud, kukkus huvitavamalt, kuna aega kulus ka üritustele. See kolm kuud oli väga rikastav periood,” ütles korralduslikus pooles kaasa löönud Eva Kumpas.



Koostöö soov tõi kodust välja ka käsitöötegija Kristi Kiili, kes tahtis kududa ja õmmelda koos teistega. “Mind huvitas väga seltskond, tahtsin endale leida kolleege, kes oleksid minu moodi inimesed. Mu lootused täitusid siin väga suurelt, loodan, et nad jäävad ka edaspidi minu sõpradeks, kellega võib-olla ka edaspidi koos toimetada. Tunnen, et olin õiges kohas ja õiges seltskonnas ja olen selle üle väga õnnelik.”



Vaid poolearune võis olla rahulolematu



Idee autori Liise Kallase ajast neelas suure osa organiseerimis- ja korraldamistöö, selle kõrvalt jõudis ta vahel aga ka oma nahkehistöötoaga tegeleda.



“See peaks olema poolearune, kes Loomesuvilaga rahule ei jäänud. Teha midagi sellist mitte millestki! Meie, kes me projekti kavandasime, teadsime algusest peale, et see on kolme kuu tegevus, olime oma jõuvarudega täpselt arvestanud. Alustasime null-eelarvega, kulutasime ainult oma raha, teadmata, kas selle kunagi tagasi saame. Asja nähes tekkisid toetajad – linnavalitsus ja Tinno. Julge pealehakkamise ja küsimise korral saab ka mitte millestki midagi teha, kui on kange tahtmine. See on mu sõnum,” oli kahe rolli vahel energiat jaganud Liise Kallase hinnang.



“Tuleval aastal ma sama asja aga kindlasti ei tee, arvan, et kordussaade ei tule kunagi nii hea kui originaal. Kui see maja on siis veel alles, mis võib ka juhtuda, või leitakse muu koht, võib seda teha keegi teine. Arvestasime Loomesuvilat ühekordse projektina. Arvan, et just seetõttu suudeti siia nii palju energiat panna. Kui oleks teatud projekti pikaajalisusest, ei oleks olnud kolme-nelja sündmust päevas.”



Oma harrastuse, nahkehistöö juurde jõudis Liise suhteliselt vähe. “Aga juba selle vähesega nägin erinevust inimeste suhtumises, kui nad näevad, mida ja kuidas ma nahaga teen, ega telli tooteid Hiinast. Arvan, et need kliendid, kes on meie tööprotsesse näinud, on väga väärtuslikud kliendid. Paljudele oli Loomesuvilas nähtu äge elamus.”



Liise lisas, et ametikooli õpetaja Sander Raudsepp tegi uhke maalipunkri, millest sai vajadusel massaažipunker ja et Marie Evestus oli nagu vabakäiguvang, kelle tehtud trepigalerii oli meeldinud absoluutselt kõigile. Ta tundis heameelt, et põhiline külastaja oli kohalik inimene, kes päevakeskuses veel ei käi ja koolis enam ei käi. Ning arutles, et kui leida jätkamiseks võimalus, tuleb hästi läbi mõelda ja mingi uus nüanss juurde leida.



Aga üritus oli eriline ka selle poolest, et iga päev uste avamise järel oli inimestest järjekord. Tubli annuse positiivsust andnud Liisele ka see, et mitte keegi ei kirjutanud midagi ette ja mitte kellelegi ei ole vaja aruandlust esitada.

Seega Loomesuvila tegelaste mõtteid kokku võttes oli see neile väga lahe, elamuste- ja töörohke suvi, mis külastajate soovil ootab uut hooaega. Nii et mõtted hauduma!



100 päeva sisse mahtus 223 sündmust ning 2561 õpitubades ja üritustel kirja pandud osalejat. Maris Rebel märkis, et õige külastajate arvu saab, kui korrutada see arv kahega.



