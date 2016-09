Maakond

UUED ÕPETAJAD: Sirje Lulla, Lümanda põhikool

Laupäev, 03. september 2016.



Autor: Sigrid Osa Laupäev, 03. september 2016. Sirje Lulla astus klassi ette otse koolipingist. FOTO: Tambet Allik Sirje Lulla (33) astus tänavu Lümanda põhikoolis klassi ette otse koolipingist. Ta hakkab õpetama bioloogiat, loodusõpetust ja ökoloogiat.



“Kergelt on hirm ja samas ootusärevus. Kuna ma õpetajana alles alustan, siis hakkan seda maailma alles tundma õppima. Kohati on uudishimu, et mis uut ja huvitavat juhtub. Samas ka pelgan, sest ma ei tea, kuidas õpilased mind vastu võtavad ja kas ma suudan kõik õppematerjalid läbi töötada. Seda võiks võrrelda esimesse klassi minekuga,” rääkis Sirje.



Ta tunnistas, et ülikooli minnes ta ei mõelnud, et võiks kunagi õpetajaks saada. Väiksena tahtis ta saada hoopis müüjaks nagu ta ema. Põhikoolis tekkis tal huvi arhitektuuri vastu.



“See õpetajaamet tuli kuidagi ülikooli käigus,” kinnitas Sirje. Juba ülikoolis meeldis talle nooremaid tudengeid juhendada ja tasapisi meeldis talle juhendada aina nooremaid. Rolli mängisid selles ka oma lapsed.



“See kujunes loomulikuks jätkuks,” tõdes ta. Nende peres kasvab kaks last, kellest üks samuti tänavu esimesse klassi astus. Teine alustas kooliteed juba neljandas klassis.



Sirje elab küll linnas, kuid arvas, et õpetajaametit on hea alustada just väiksemas koolis. Suure klassi ette ta veel valmis astuma ei ole.



“Ma ise jäin kooliajal keskmise ja eeskujuliku õpilase vahepeale. Vanemad ei ole minu pärast kunagi koolis käinud ja õpetajatega sain alati hästi läbi. Reaalained olid mul tugevamad kui humanitaarained. Tunnistus oli mitmekülgne,” rääkis Sirje.



Pärnumaalt pärit õpetaja alustas kooliteed Pärnu-Jaagupis, põhikooli lõpus ja gümnaasiumis õppis ta Iisaku koolis. Edasi asus ta õppima Tartu ülikooli, kus jätkab õpinguid ka praegu.



“Saaremaale kolisin seitse aastat tagasi, kui teine laps sündis, aga hingekirjas olen siin juba kümme aastat olnud. Saaremaale tõi mind abikaasa, kellega ülikooli ajal kohtusin. Tema tahtis kodusaarele tagasi tulla ja kuidagi loomulikult läks see Saaremaale tulek,” rääkis õpetaja.



Ta tunnistas, et üleliia suuri eesmärke ei ole ta endale seadnud, kuid pigem meeldib talle aktiivõpe.



“Ma ei tahaks olla see õpetaja, kes lihtsalt klassi ees räägib. Tahaksin palju nendega koos teha ja avastada maailma. Õpikuid abimaterjalina loomulikult kasutame, aga lisaks minu etteastetele klassis võiksid ka õpilased etteasteid teha. Kõiki meeli tahaks ära kasutada, sest lapsed on erinevad. Mõnele jääb kuulmise järgi meelde, teisele kirjutamisega,” seletas Sirje.



Õpetajaametit tahaks Sirje pidada pikemalt, et näha ka n-ö oma töö vilju.

