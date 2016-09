Maakond

UUED ÕPETAJAD: Janika Palits, Ida-Niidu lasteaed

Laupäev, 03. september 2016.



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 03. september 2016. Lasteaiaõpetaja Janika Palits oma värskes töökohas. FOTO: Valmar Voolaid Leisi keskkoolis õppinud Janika Palits tuli tagasi kodusaarele õpetama otse Tallinna ülikooli haridusteaduste instituudist.



Studeerimise kõrvalt sai ta praktilisi kogemusi, töötades poole kohaga Tallinnas Kiisupere lasteaias, kus õpetas esimese sõimerühma lapsi. “Praegu on Ida-Niidu lasteaias kõik veel natuke uus – maja, lapsed ja kolleegid, kõik vajab harjumist. Iseenesest olen väga põnevil,” ütles ta.



Tegelikult Janika ise pole lasteaias käinudki. “Olin täiesti selle vastu ja trampisin jalgu, et ma ei lähe. Kui mind lasteaeda viidi, siis lihtsalt päev läbi nutsin,” meenutas ta.



Lasteaia asemel veetis ta päevad koos emaga, jälgides lehmalüpsmist ja kanu taga ajades – tegevust tal oma sõnul jätkus. Õde ja vend mõlemad käisid aga lasteaias. “Mina olin see must lammas, kes näitas iseloomu,” naeris Janika, lisades, et külas oli tal kaks sõpra, kellest täiesti piisas.



Ka esimesse klassi minek ei läinud kergelt. Talle oli ostetud kena heleroosa koolikott ja kui ema rääkis tädile, et Janika juba ootab kooli minekut, oli ta võtnud koti ja maha visanud, et ema võib ise sellega kooli minna, kui tahab. “Alguses ei tahtnud ma koolis ka käia, aga lõpuks, kui tekkisid sõbrad, siis hakkas meeldima,” sõnas ta.



Soovitusest teostuseni



“Ma arvan, et asi võiski olla selles, et ma polnud harjunud, et mu ümber on nii palju lapsi ja võõraid täiskasvanuid. Meid oli lasteaia rühmas natukene alla kolmekümne lapse.”



Õpetajaks hakkas Janika teiste soovitusel, sest endal oli tal viimases klassis pea edasiõppimise ideedest veel täiesti tühi.



Kuna abiturientidel olid hoolealusteks esimese klassi lapsed, käis Janika nendega palju mängimas. Õpetajad märkasid tema sobivust lastega ning seepeale hakkas ta ise ka sellele mõtlema. “Mul on mitmeid tuttavaid õpetajaid ja otsustasin proovida. Esimene aasta mõtlesin, kas on ikka minu ala, aga nüüd olen väga rahul – see mulle sobib,” kinnitas ta.



“Kuulsin, et siin otsitakse uusi töötajaid ja otsustasin Saaremaale tagasi tulla,” nentis ta.



Praegu on tema liitrühmas kahe-, kuue- ja seitsmeaastased koolieelikud ning rühm sama suur kui Tallinnas. “Üldiselt on kõik sama, aga Ida-Niidu on hästi suur lasteaed. Ei tea, kui kaua läheb, et siin kogu personal meelde jääks,” naeris Janika.



"Pealegi oli Tallinnas sealne väike lasteaed kortermajas, kus pidime käima majadevahelises hoovis lastega mängima. Siin on korralik suur ja turvaline hoov."

