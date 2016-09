Maakond

UUED ÕPETAJAD: Kersti Lehtmaa, Valjala põhikool

Laupäev, 03. september 2016.



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 03. september 2016. Väikeklassi juhataja ja eripedagoog Kersti Lehtmaa enne kooliaasta algust. FOTO: Jaanus Mägi Valjala põhikool sai sel aastal rikkamaks väikeklassi juhataja ja eripedagoogi Kersti Lehtmaa võrra.



“Kuna olen töötanud ka sotsiaalpedagoogina, siis selles valdkonnas otsisingi töökohta,” selgitas ta.



Enne esimest koolipäeva oli tal mitmesuguseid tundeid. “Veel on rahulik tunne, aga põnevus on ikka uue koha ja õpilaste puhul sees,” naeris ta, lisades, et tema õpetab kolme õpilast, kes alustasid neljandas klassis.



Ise õppis Kersti Rapla ühisgümnaasiumis ja enne perega saarele kolimist töötas ta seal sotsiaalpedagoogina. Lisaks õpetas ta Hagudi koolis loodusõpetust. “Väiksemas klassis jõuab iga õpilaseni, suuremas aga mitte,” võrdles Kersti omavahel suurt ja väikest klassi.



