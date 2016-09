Maakond

Maakonnas üheksa uut õpetajat (1)

Laupäev, 03. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Vastalanud kooliaastal alustas Saare maakonnas tööd üheksa uut õpetajat, neist neli lasteaias ja viis koolis.



Kuressaare Ida-Niidu lasteaias alustasid tööd Janika Palits, Maaria-Liisa Murumaa, Aeliis Kurgmann ja Maaria Tamm. Lümanda põhikooli uus bioloogia, ökoloogia ja loodusõpetuse õpetaja on Sirje Lulla ning Ruhnu põhikoolis on eesti keele ja kirjanduse õpetaja Ivo Mikson.



Valjala põhikoolis alustas väikeklassi juhataja ja eripedagoogina Kersti Lehtmaa ning Kihelkonna kooli 1. ja 2. klasside juhatajana Liise Kallas. Saaremaa ühisgümnaasium sai juurde 1.d klassijuhataja õpetaja Ave Kalmuse. Autor: Pamela Talzi Laupäev, 03. september 2016.Kuressaare Ida-Niidu lasteaias alustasid tööd Janika Palits, Maaria-Liisa Murumaa, Aeliis Kurgmann ja Maaria Tamm. Lümanda põhikooli uus bioloogia, ökoloogia ja loodusõpetuse õpetaja on Sirje Lulla ning Ruhnu põhikoolis on eesti keele ja kirjanduse õpetaja Ivo Mikson.Valjala põhikoolis alustas väikeklassi juhataja ja eripedagoogina Kersti Lehtmaa ning Kihelkonna kooli 1. ja 2. klasside juhatajana Liise Kallas. Saaremaa ühisgümnaasium sai juurde 1.d klassijuhataja õpetaja Ave Kalmuse.

Veel artikleid samast teemast »