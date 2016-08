Maakond

Marleen Virumaad avastamas

Kolmapäev, 31. august 2016.



Autor: Vilma Rauniste Kolmapäev, 31. august 2016. Seltskonnatantsurühm Marleen kaunist Virumaast jõudu ammutamas. Pikalt ette valmistatud ja teoks saanud muljeterikas sõit Virumaale on marleenikatel küllap jõudnud settida.



Kolm ülitihedat pikka ja muljeterohket päeva sai rõõmsalt üle elatud, tagantjärele võib ainult imestada, kust selleks jaks leiti.



Aga küllap olid külastuskohad ise energiaallikaiks. Poleks arvanud, et Virumaa on nii kaunis ja korras.



Alljärgnevalt mõningaid killukesi sügava jälje jätnud sihtkohast Põhja-Eesti kõrgel kaldal, mida on kujundanud 11 000 aastat tagasi taandunud jääaeg, mis jättis jää taandumisel maha hulgaliselt suuri rändrahne.



Kurb on olnud Rakvere linna saatus, kus on kanda kinnitanud paljud riigid. Taanlased ehitasid 1220-ndatel sinna esimesed kivihooned ja olid võimul sada aastat. Nimeks oli Wesenberg (Tarva mägi). Saksa ordu valitses kakssada aastat – rajati suur konvendihoone, kivikirik ja frantsiskaani klooster, millel on kuni kahe meetri paksused kiviseinad. Praeguse teatrimaja taga on alles kivist piirded, mis näitavad kunagise kloostri ja hilisema mõisa tegelikku suurust.



30 aastat võimul olnud venelaste järel tulid poolakad, kes purustasid täielikult linnuse, mida oli ehitatud 300 aastat. Rootslaste tulekul (1620) ehitati kloostri varemetele mõis.



1700. aastate algul põletati linn maha ja kulus 80 aastat, kui läbi linna valmis raudtee ja asundusele anti uuesti linna õigused. Eesti esimese iseseisvuse ajal ehitati turu-, panga- ja teatrihoone ning koolimaja.



Piiritusevabrikus tehti 98%-lise puhtusega piiritust, mida tookord mujal maailmas ei suudetud. 19. septembril 1944 pommitasid Vene väed puruks umbes veerandi linnast, mõisahoonetest jäid alles vaid suur piiritusepaak ja kaalumaja. Kui palju hävingut ja uuestisündi! Rakvere on siin üks näide.



Linna 700 aasta juubeliks (2002) valmis Tauno Kangro suur tarva kuju ja linnuse lähedal vabaõhulaval lugesid 126 inimest ette “Kalevipoega“.



Heitsime pilgu nii linnusele, lossimägedele kui Rakvere sümbolile – tarva monumendile, aga ka Pihlaka tortide esinduspoele ja linnavalitsuse Targale Majale.



Edasi tulid riburadapidi 1980-ndate lõpus taastatud Purtse kindlus, mis on pälvinud Eesti parima ehitise tiitli, Saka mõis ja selle kõrges vanuses 46 puu- ja põõsaliigiga mõisapark. Valaste juga Ontika lähistel, mis kõrgub 55,6 m üle merepinna, on pankranniku looduspärand ja rahvuslik sümbol. Kivistunud kihtide vanust hinnatakse 460–500 miljonile aastale.



Meeli köitis imeilus Oru loss ja park ning Toila, mis enne esimest ilmasõda oli suvitajate meelispaik.



Toilas asutati Eesti esimene teatrimaja, kust on pärit Kaljo Kiisk.

Lapsena elas Toilas ka helilooja Veljo Tormis. 1890. a ehitas Peterburi kaupmees Jelissejev Toilasse oma suvekoduks luksusvilla, kus on 57 tuba, eraldi koerte maja 70 koerale ja tuvimaja 100 linnule.



Ehitis läks maksma viis miljonit rubla. Pargis on 258 puuliiki.1935. a ostsid Eesti töösturid selle presidendi suvekoduks. Päite pangal asub Nõiametsa paviljon, kus asus president Pätsi “kohvimaja“.



Pühajõe puhkekülas, kus esimese öö veetsime, on ekspeditsioonide vaheaegadel peatunud polaaruurija Eduard Toll, kelle kaks last on maetud Toila kalmistule. Jõhvi linnas imetlesime kontserdimaja, mille juures asub Kaljo Kiisa mälestusmärk “Virulaselt virulasele“.



Kohtumine mõisaprouade ja -härraga



Kukruse mõisas kehastusid kolm daami mõisaprouadeks ja seltskonna ainus mees mõisahärraks. See oli ümberkehastujatele suur elamus – olla mõne hetkega keskajas ja kanda imeilusaid mõisaaegseid rõivaid.



Kohtla-Järvel Eesti kaevandusmuuseumis nähtu-kuuldu andis ettekujutuse kaevurite raskest tööst. Saime sõita kaevandusvaguniga ja sõime kaevuri einet.

Suure elamuse pakkus Narva linn, ilmselt seetõttu, et olime väära eelarvamuse kammitsais. Raekoda, kus linna makett, imeilus jõeäärne promenaad, kus suur naaberriik on üle jõe vaid paarisaja meetri kaugusel nagu peo peal, bastionikäigud, Narva kolledž, Aleksandri kirik... Päeva lõpus oli soe kohtumine Narva Eesti seltsi inimestega ühises taidlusringis ja peolauas.



Tagasisõidu päeva hommikul nägime kaugvaates Sillamäe uraanirikastamistehast ning uudistasime Illuka mõisa ja koolimaja. Viimane sihtkoht oli Kuremäe, kus 16. sajandil olid talumehed saanud ilmutuse õigeusu ikooni leidmise näol ja kuhu ehitatigi klooster, mille enamik hooneid valmis 1890-ndail.



Kloostri peakirik mahutab ligi 1200 inimest. Lähedal asuvatest küladest on leitud ligi 260 kääbuskalmet vadjalaste kultuuriga. Avinurme laastukoja söögikohas kinnitasime keha sealmail viimast korda.





Reisimuljeid pajatavad



Aino Liigsoo: “Minule meeldis kõige enam Narva linn ja õhtune koosviibimine meie ühisel peol, kus tantsisin koos väga laheda venelannaga. Aga meelde tuli veel üks kummaline juhus, kui seisime Raekoja platsil Eesti lipu all ja mu telefoni saabus SMS järgmise tekstiga: “Tere tulemast Venemaale, kõneminut selline, SMS-i ja internetivõimalused sellised... Teadsin, et olen Eestimaal Eesti linnas Eesti lipu all, mitte Venemaal. Paari-kolmesaja meetri laiune jõgi lahutas meid Venemaast, see tekitas kõheda tunde. Kuid Narva linn jättis mulle sügava mulje – arhitektuur ja ajalugu. Kes kõik on sealt üle käinud ja oma arhitektuurilise jälje sinna jätnud!“



Aino Esko: “Meeldis keldrites ehk bastionites jalutada ja vahvaid kummituse-poisse vaadata. Need topised olid nii elusate inimeste moodi, et tekitasid imeliku tunde.“



Ellen Kahm: “Aga minule meeldis kõige enam Narva linn ja Pühajõe puhkemaja mugavustega öö. Narva linna ekskursioon ainsa eestlasest giidi Jaanaga oli väga tore, nagu mitmed eelnevadki.“



Tiia Tasane: “Enim meeldis see, et virumaalaste majad ja aiad on väga korras. Reis on igati meeldejääv.“



Aino Luik: “Minu kõige suurem elamus jäi bastioni käikudesse, 12 meetri sügavusele maa alla. Väga huvitav ja põnev.“



Maie Liblik: “Mulle meeldis kõik – suurepärane ilm, kõik kohad, kus käisime, ja eriti mõisad olid suurepärased. Mulle meeldis väga ka nunnakloostri külastamine, kus nunn nii kenasti rääkis Maarja emast ja tuletas meelde, et Eestimaa kannab Maarjamaa nime.“



Anne Nõmme: “Mulle meeldis väga Kohtla-Järve kaevandus, kus meile näidati vanaaegset kaevandustööd, sõitsime maa-aluse kaevanduse rongiga, sellega, millega töölisi töökohta veeti. Nägime seal igasugu vanu tööriistu, mis veel eksponeerimiseks laitmatult töötasid. Kukruse mõisas saime proovida mõisaprouade ja -preilide ning mõisahärrade riideid. Ma tundsin ennast selles pidulikus kleidis väga hästi.“



Elve Tamm: “Mulle meeldis Kuremäe nunnaklooster, kus nunn jutustas õdede ja ka oma elust ja tööst seal. Kõik oli kena, sõit meeldis väga.“



Marianne Aas: “Nii raske on rohkest muljetekogumist midagi esile tuua. Aga mulle meeldis väga-väga Kukruse mõisas olev polaarmuuseum. Ma polnud sellest varem mitte midagi kuulnud, see oli minule täielik üllatus, see rabas. Üldiselt oli kõik väga tore ja sisutihe.“



Heldi Sepp: “Kaunis Saka mõis ja kohutavad töötingimused Kohtla-Järve kaevanduses.“



Helle Salong: “Minule jäid hinge need toredad inimesed, kes meid Narva Eesti seltsis vastu võtsid. Loodame neid tuleval suvel Saaremaal näha. Viimasel ööl Orava turismitalu püramiidis ööbides nägin, et kured jalutasid meie ööbimiskohtade ümber, minust paari-kolme meetri kaugusel. Ma ei tea, kas mõni noorem võis neid ehk karta?“



Ellen Aljas: “Kogu seltskond ja reis meeldis väga, käidud ja üle vaadatud kohad olid toredad. Meie grupijuht Heldi hakkas juba aasta tagasi sõitu organiseerima. Ja täna õhtul, kui oleme koju jõudnud, hakkab ta tuleva aasta ekskursiooni kavandama. Kõik oli lahe.“



Küsis Vilma Rauniste

