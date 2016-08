Kuidas läheb?

Maakond

Laupäev, 27. august 2016.



Täna räägib oma tegemistest Kõljalas talu pidav Kalev Trei, kelle müügiartiklid on maasikas ja kartul. Mitte üksnes enda, vaid ka väljarenditud maade kohta on tal temale omaselt täielik ülevaade, seda ka agronõuetest kinnipidamise kohta.



Kartul on korralik, ühel hektaril oli kasvamas mitmeid sorte. Enamik on üles võetud. 10. augustil sai üles sort ‘Solist’, eile ja täna (kolmapäeval-neljapäeval – toim) sordid ‘Marabel’, ‘Else’, ‘Maret’ ja ‘Salome’. Võtta jääb üksnes ‘Laura’. Mäletan, et aasta või paar tagasi hinnati meie külamajas toimunud kartulipäeval ‘Solist’ maitse poolest parimaks sordiks. Seda kasvas mul seitsmel sajandikul. See on tõesti väga maitsev söögikartul, mis säilib vähemalt aprillini. Kuid ‘Marabel’ tundub tänavu olevat kõige ilusam. ‘Laura’, mis veel võtmata, on haiguskindel ja püsib kaua ilus.



Varem kasvatasin kartulit koguni kolmel hektaril, aga siis olin ka kümme aastat noorem. Kartulivõtjadki on nüüdseks kümme aastat juurde saanud. Praegu on selline mõte, et tuleval aastal tuleb kasvupinda veelgi vähendada, eks kevadel tuleb otsustamise koht.



Kuressaare turule pole ma kartuliga läinud, väikeste ostukoguste tõttu pole sel mõtet. Küll sai käisin turul maasikaid müümas. Tänavune maasikasaak oli kesine, niiskust jäi väheks, ehkki püüdsin taimi kasta. Maasikaid oli 18 sajandikul, pool sellest kolmanda aasta maasikad. Maasikamaa suurus jääb samaks, uuendame taimi ja vahetame maad. Maasikas oli nõutud kaup.



Autor: Vilma Rauniste Laupäev, 27. august 2016.

