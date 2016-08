Maakond

Janar Tänak: sain esimest korda vilja võtta

Laupäev, 27. august 2016.



Autor: Vilma Rauniste Laupäev, 27. august 2016. Janar tahenemist ootaval kaerapõllul uue kombaini juures, mis talle ühe elamusi pakkunud oskuse juurde andis. Foto: Vilma Rauniste Kärla noormees Janar Tänak jätkab mõne päeva pärast õpinguid Eesti maaülikoolis loomakasvatuse eriala magistriõppes. Kogu koolivaheaja on ta veetnud isa Ülari juhitavas Kärla PÜ-s, kus andis puhkust erinevate elualade spetsialistidele.



Nii on olnud ka eelnevatel koolivaheaegadel, mis veenab, et Janari teadmised ja oskused piimatootmisettevõtte toimimisest on terviklikud, seostatud. Tema teine suur kirg on tehnika, erilisel kohal on autosport. Siit pole raske järeldusi teha eeskuju mõjude kohta.



Janar jutustas, et väiksest peale võttis isa ta kaasa nii farmi kui erinevatele masinatöödele, aga millisele poisile ei meeldi masinad. Lisaks nakatas teda onupoeg Oti rallikirg. Nüüd tulebki noorel mehel jagada tööd ja armastust kahe ala – loomakasvatuse ja masinate ning autospordi vahel.



Lapsepõlve osa elutee kujundamisel ei saa üle hinnata, olgu elu kui heal järjel tahes. See on kulla väärtusega. Ega asjata ütle vanasõna: “Töö tegi ahvist inimese.“



Tõtt-öeldes pani mind hämmastama Janari suur masinahuvi juba keskkooliastmes. “Kardi ja auto sisepõlemismootor ja selle forsseerimine“ uurimisteemana KG 10. klassi poisil pole ju huupi valik, selle taga on midagi enamat. “Kuna mu onupoeg sõitis rallit ja isa tegeles põllumajandusega, olen tehnikaga palju seotud olnud. See on andnud selle, et olen tahtnud palju ise tegutseda. Igasugu tehnika pakub mulle suurt huvi. Sain oma esimese masina Otilt, et see juppideks lahti võtta ja sellelt õppida. Uurida, mis on selle sees ja kuidas mootor töötab. Palju sai omal käel õpitud ja tehtud, seetõttu ka koolis igasugu teemasid uurimiseks võetud,“ rääkis Janar.



Tema uurimistöö oli üks kahest Akadeemiakeses avaldamiseks valitud KG õpilaste uurimistöödest. Aine õpetaja oli klassijuhataja Sirje Kereme, juhendajateks veel ka Margus ja Martin Lihulinn.



Oti vana kart õppimiseks



Janari esimene masin oli seega Otilt saadud vana kartauto. Seetõttu väike põige ka spordimaailmas nime teinud Oti rajaleidmisele, mis jäi samuti varasesse lapsepõlve. “Ott oli väga noor, kui sõitma hakkas. Ta oli isa süles, sest oma jalad kardi pedaalidele ei ulatunud. Oleme tihedalt seotud olnud. Mind on tema tegemised alati huvitanud ja igal võimalusel olen tema sõite vaatamas käinud. Väga noorelt oleksin tahtnud ka sõitma hakata, kuid... Mul oli ka palju muud, mida oli/on vaja teha. Aga lõpuks autosport ikkagi mu ellu tuli ja mul on selle üle väga hea meel. Eks võiks rohkem tahta, näib, mis elu toob ja kaugele sellega jõuan, kuid praegu on see küll pigem hobi korras,“ meenutas Janar. “Esimene sõit oli 2012. aastal Kärla rallil, enne seda sai lihtsalt jäärada sõidetud.“



Sellest saati on noormees osalenud kõigil Eesti meistrivõistlustel, mõned korrad ka Lätis ja korra Moskvas. Esialgu oli ta osalenud omal algatusel, viimasel ajal ka kutseid saanud. “Moskvas tehti kõik välja, öeldi, et tulge ja näidake ennast, maksame teile kohalesõidu ja kõik muu kinni.“ Janar lisas, et sõites esimest korda asfaldil, oli ta oma masinaklassis saavutatud esikoht üks paremaid tulemusi, seekord oli Janno Õunpuu asemel kaardilugejaks Andres Tammel.

“Vana Ladat oleme kaua ja põhjalikult arendanud, kuid nii palju sellest ikkagi välja pigistada ei anna, et üldarvestuses poodiumikohale tulla. Minu jaoks on see aga väga sobilik auto. Eks Vene auto pärast meile osalemine välja tehtigi, et Ladat promoda.“



Veel üks küsimus enne põllumajandusteema juurde asumist: miks kaitserüüd ja ründerelvad on sinu uurimisobjektideks saanud? “Pigem sellepärast, et olime Jannoga lapsepõlves noorkotkad. Esimesest klassist peale käisime igal pool noorkotkaste võistlustel, oleme seega väga palju metsas olnud. Noorkotkaaeg meeldis mulle väga. Nooruses aega niisama passimiseks ei jäänud, kogu aeg oli midagi teha – käia metsas, ehitada karti... Mul oli üsna tihe lapsepõlv.“



Põllumajandus isa eeskujul



“Mäletan, et mu õde käis karjas, kuid mind sinna ei lubatud. Ükskord lausa pahandasin, et miks mina ei saa karja minna. Lõpuks öeldi: no paneme su siis karjaseks, aga kedagi suuremat peab juures olema. Minu vanuses, olin vist kuue või seitsmene, üksi ei lubatud. Ja kui siis esimesel päeval pidin kuue paiku ärkama, oli see täielik šokk. Lõpuks harjusin varase ärkamisega siiski ära. Jootsin kaevul loomi, lugesin neid üle, see oli mu esimene töö põllumajanduses. Aga ma ei teadnud, miks pean lehmade numbreid üles märkima, kui need teistele selga hüppavad. Nüüd olen targemaks saanud.



Õpitav eriala mulle meeldib, sest olen loomakasvatusega nii tihedalt seotud olnud. Õppimine oli seetõttu suht lihtne, põllumajandusega seotud ained on kõik ise praktikas läbi kogetud, oskan neis midagi lisadagi.“



Janar meenutas, et kui ta karjapoisina alustas, usaldati edaspidi talle juba niitmine ja kõik muu. Ta on kõik astmed ja ametid läbi teinud ja omab tervikpilti ettevõtte toimimisest. Kodus õhtuti isaga ühe või teise teema üle arutades on meelde jäänud ka olulised arvud, mis ettevõtet iseloomustavad. Isa Ülaril olevatki olnud eesmärk poeg sel suvel suunata eelarvete ja finantspoole saladustesse, et kuidas asjad firmas üleüldse liiguvad.



Suvekuude sisse on noormehel mahtunud muudki. Farmijuhataja töö, kus loomade, toodangu, söötmise ja tööjõuga seotu oli tema igapäevane vastutusala. Seejärel tuli anda puhkust taimekasvatusjuhile, see tähendas õigeaegselt tehtud töid põldudel ja rohumaadel. Kuna viljakoristus käis firmal siiani teenustöö korras, pani koristuse algul alanud sadude periood senised teenust osutanud talunikud kodus istuma, et iga soodsat juhust oma põllul ära kasutada. Nii seisti probleemi ees, kas jõutakse koristusega jaole enne, kui viljapead murduvad ja põldu jäävad.



“Saime mandrilt rentida uue võimsa kombaini ja mina sain esimest korda vilja võtta. See oli minu jaoks väga põnev. Suurema osa enam kui 300-hektarilisest teraviljast saingi mina koristada. Siis tuli Võrumaa rallile minek ja jätkas teine. Vihmade tõttu jäi siis koristamata vaid mõni hektar kaera. Nii et meil on viljakoristusega üldiselt hästi läinud.



Uus kuivati on samuti töös. Eelmisel aastal osa muljutud viljast riknes, kuna viljapangad murdusid tranšees lahti ja õhk pääses viljapragude vahele. Nüüd osa vilja kuivatatakse, et vähendada riske. Kuivatatud vilja kvaliteet on ikkagi kindlam. Saak on tänavu kesisem, võrsumine jäi kuiva. Samas oli ka põlde, mis andsid kuus ja seitse tonni teri hektarilt.“



