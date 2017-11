Intervjuu

Avo Reimal peab end liiga nooreks aasta isaks

Laupäev, 11. november 2017.



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 11. november 2017. Kuigi Avo Reimal on õppinud traktorist-mehaanikuks, on ta siiski jätkanud müügimehe karjääriredelil. FOTOD: Valmar Voolaid Eile Kuressaare lossi kapiitlisaalis toimunud tunnustusüritusel kuulutati Avo Reimal 11. Saare maakonna aasta isaks. Õhtu kangelane, 41-aastane nelja lapse isa on staažikas müügijuht. Töökaaslane on teda kirjeldanud kui alati särasilmset inimest, kes saab hakkama absoluutselt kõigega.



Kui traditsioonilise perekonna nädalalõpp võiks mööduda kas kohvikus või loomaaias, võib Reimalid leida hoopis rallirajalt. Isegi pulma-aastapäeval ei ihka kaasad puhata jalga lühtritega kaunistatud restoranis, vaid nende adrenaliini tõstab kõrgele hoopis rooli keeramine ja suured kiirused.



Juba esimestel minutitel sai Avoga tema töö juures kohtudes selgeks, et tegemist on väga sõbraliku ja avameelse mehega, milline üks aasta isa olla võikski.



Mis mõtted peast läbi käisid, kui saite teada, et olete aasta isa?



Tegelikult see uudis kohutas mind natuke. Nagu kivivalvur Ropka (tegelane lastelavastusest “Nõiakivi” – toim) puhul juhtus, et pannakse uhke märk rinda ja saadetakse pensionile. Samas, eks hea meel on selle tunnustuse üle kindlasti. Ma pole kunagi isiklikku tähelepanu vajanud, pigem suunan oma tähelepanu asjadele, millega tegelen.



Miks seostate tiitlit pensionile minekuga?



Miskipärast on selline tunne, et tunnustus peaks kuuluma vanematele ja elukogenumatele inimestele, mitte mulle... Mitte veel.



Kuidas pere ja tuttavad tiitlist kuuldes reageerisid?



Ma ei ole kõigile öelnudki. Ei tahtnud, et lapsed koolis ja lasteaias seda kogemata reklaamiksid. Vanim poeg on ajateenistuses. Tema tuli sealt käesoleva sündmuse puhuks välja saada, milleks sai juba paar nädalat tagasi avaldus kirjutatud. Sõpradele ja tuttavatele pole ma midagi öelnud.



Avo ja Inga pojad on 22, 20 ja kaheksa ning tütar viieaastane.



Teil on noorima pojaga täpselt 33 aastat vanusevahet – kuidas nii vahvalt juhtus?



Jah, kui naine toona kevadel teada sai, et on lapseootel, ütles ta mulle, et kui nüüd ka tütart ei tule, teeb ta mulle sünnipäevaks kingituse. Ja nii ta täpselt tegigi. Kui Inga Tallinnas haiglas oli, helistas ta mu sünnipäeva hommikul, et nüüd pean kiiresti minema hakkama. Ma veel jõudsin õigeks ajaks kohale.



Kas olite sünnituse juures ka?



Jah, sünnituse pidasin kenasti vastu, aga nabanööri läbilõikamine tundus natuke hirmuäratav – see oli ju osa nendest. Arstid peavad ikka tugeva südamega olema, et midagi sellist teha.



See oli ainus sünnitus, mille juures päriselt olin. Vanemate poegade puhul ma ei olnud kohapeal ja kui tütar sündis, olin eelmise lapsega kodus.



Kuidas oma isa iseloomustate, milline mees tema oli?



Ropp töömees. Ega ta algul väga palju kodus olnud, sest oli kaugsõidu autojuht, tiirutades mööda Venemaad. Hiljem jäi ta haiguse tõttu koduseks, kuid siis olime meie, lapsed, ise juba piisavalt suured ning enam nii palju tema õpetusi ei vajanud. Pigem siis juba ulatasime ise kodus abikäed. Mul on kaks õde ja kaks venda.



Milliseks isaks ennast peate?



Sellele on keeruline vastata, seda oleks õigem laste käest küsida. Loodan, et olen ikka hea isa.



Kas olete siis pigem traditsiooniline või innovaatiline?



Arvan, et nii ühte kui teist, kuna me kõik peame ja tänapäeva eluga kaasa minema. Püüan praegusel ajal juba vanemate laste pealt innovaatilisust õppida, et mitte väga palju ajast maha jääda.



Esimese lapsega oli ilmselt kõige raskem ja teistega läks kergemalt.



Jah, kuna ise olin siis ka veel nii noor. Samas, kuna minu vanematel vendadel-õdedel olid selleks ajaks lapsed olemas, teadsin, mis lapse kasvatamine endast kujutab.



Arvestades, et teie võsukesed on väga erineva vanusega, kuidas ise nende kahekümne aastaga olete oma kasvatusvõtetes või suhtumises muutunud?



Eks võtted on laste kasvatamisel ikka ajast aega samad. Vahe on lihtsalt selles, et kunagi panid lastele multifilmi kasseti pealt telekasse mängima, nüüd saab neid valida kas internetist või panna CD-plaadi pealt tööle.



Kui erinevad või sarnased teie lapsed iseloomult on?



Meil on välja kujunenud justkui kaks paari. Esimese ja teise paari vanemad persoonid on ühte iseloomu ja vastavalt väiksemad jälle omavahel kuidagi ühtemoodi välja kukkunud.



Kas mõne kohta neist on teised kõrvalseisjana öelnud või teie ise mõelnud, et näe, täitsa isasse?



Eks mingeid minuga sarnaseid jooni käib neist kõigist läbi. Arvan, et kõige vanem ehk Raigo ja kõige noorem poeg Romet on natuke rohkem minusse ning keskmine poeg Sander ja tütar Ly-Sandra on veidi rohkem emasse.



Millised on teie pere isadepäeva traditsioonid?



Tavaliselt on ikka mulle kook küpsetatud ja päeval käime üheskoos söömas või vahel spaas. Ega see väga teistest pühapäevadest erinegi. Mingeid väga suuri üllatusi mulle seni tehtud pole, kui nüüd tuli Naiskodukaitse poolt. Isadepäev on ikka pigem lastega veedetud püha olnud.



Nooremad lapsed on teil veel kodus, milliseks nädalavahetused kujunevad?



Eks üritused ja tähtpäevad püüame kõik koos ära pidada, kuid vanemate poegadega kulub väga palju nädalavahetusi autospordile – nii ürituste korraldamise kui võistlustel käimisega.



Motopisik on siis edasi antud?



Seda kindlasti. Arvan, et rohkemgi kui lihtsalt pisik on edasi kandunud.



Juhendate Kuressaare avatud noortekeskuses Noortejaam autoringi. Kas oma lapsed on seda arvestades ka teie käe all sõitma õppinud?



Algteadmised on koduses keskkonnas kindlasti minu ja nende onu poolt kogutud. Tõsisema õppe said vanemad pojad ikka autoringist, aga vaid Sander on seal minu käe all harjutanud. Kuna alustasin juhendajana alles viis aastat tagasi, oli selleks ajaks kõige vanem poeg juba nii vana, et tal olid load käes ning ta käis mul seal juhendamise poole pealt abis. Nüüdseks käib Romet ka juba autoringis ja saab oma vanuse kohta kenasti hakkama.



Aga tütar?



Tema on veel natukene liiga väike. Ly-Sandra püüab esialgu ATV-ga oma esimesi tiire teha.



Aga siiski kipub juba ka rooli taha?



Tema tahtis samuti esialgu rallimeheks saada, kuna vennad ju sõidavad. Nüüd on tal mõtted küll natuke muutunud, soovides hoopis politseinikuks saada – tal on kogu haridustee oma peas juba paika pandud.



Millal rallisõiduga pihta hakkasite?



Minu karjäär oli pigem hobi, mis hakkas koos abikaasaga rahvarallidelt pihta. Kui teised veetsid pulma-aastapäeva restoranis, käisime meie rallit sõitmas. Nii ta läks, hiljem sisenesin heade sõprade abiga ka sportrallisse. Vahelduva eduga sai seitse aastat mööda Eestit tiirutatud. Lõpuks leidsin, et on naljakas oma hobi sõprade abil rahastada ja loobusin. Kuna vanus oli ka selline, et võita polnud minu jaoks sellega enam midagi, arvasin, et las lapsed sõidavad.



Kas asusite siis rahvarallit korraldama?



Jah. Neid peab ju ka olema, kes võistlusi korraldavad.



Mis autot kõige enam rallisõitudel kasutasite?



Olen kogu aeg Volkswagen Golfiga sõitnud.



Kas Volkswagen on teile ka tavaelus kuidagi hingelähedasem?



Tegelikult ei ole. Sõbral oli toona üks vaba auto ja ehitasime selle sobivaks. Nii ta kujunes, et pärast tulid juba teised Volkswagenid. Sedasi on see meie peres ka jätkunud. Tänavu sai vanimale pojale Saaremaa ralliks üks vähe teist marki auto soetatud.



Kas rallisõitjad on tänavapildis kuidagi teistsuguse käitumisega autojuhid?



Absoluutselt! Kui sa ralliauto roolist ära tuled, seda rahu, mis tunned, ei anna mitte millegagi võrrelda. Võistlustel saadki end täielikult välja elada. Noored, kes linna vahel tiirutavad, neil ilmselt ei ole muud väljundit. Kuna meil Saaremaal niisama kihutamiseks kohta ei ole, nii nad sõidavadki ja näitavadki seetõttu ennast tänavatel.



Kas kõige selle kõrvalt muudeks hobideks ka aega jääb?



Ei, lisaks ei ole ühtegi hobi. Kui on võimalus, käime pere või heade sõpradega rallit vaatamas. Seosed on minu tegemistel ikka enam-vähem samad. Olen vist kaks või kolm korda lihtsalt niisama reisil käinud. Pigem seostan puhkuse motondusega.



Kelleks noorena tahtsite saada?



Kuna isa ja vanemad vennad olid autojuhid, oli mul suur unistus rekajuhiks hakata. Seda ametit sai 1990-ndate lõpus pool aastat isegi peetud. Ajad olid siis keerulised, võibolla oleks edasi sõitnud, aga kuna majandus oli alles tõusujärgus, polnud see lihtne. Otsustasin, et oli õige hetk see amet maha jätta ja müügimehetööle asuda.



Mida ametikoolis õppisite?



Seal oli üks huvitav eriala nagu põldur. Kunagise Nõukogude Liidu ajal oli selline mees laia profiiliga traktorist-masinist. Kuna Eestis majandus muutus ja tulid uued tuuled, otsustati see õppekava kaotada.



Kuidas eluaegse linnapoisina sellise ala valisite?



Eks Saaremaal ju väga midagi muud õppida polnudki kui ehitajaks või traktoristiks. Esimene aga mulle üldse ei meeldinud ja mandrile ega keskkooli ma minna ei tahtnud. Lisaks sai kutsekoolist ka kõiksugused vajalikud juhtimisega seotud paberid kätte.



Läksin esimesele kursusele küll Kuressaare ametikooli, kuid siis löödi kool kaheks. Kolm aastat käisin seega hoopis Upa põllutöökoolis. Nüüdseks on need taas liidetud Kuressaare ametikooliks ja vilistlaste kokkutulekul oleme kõik ikka ametikooli lõpetajad.



Kuidas müügimeheks sattusite ja kas selle üle tuli pikalt mõtiskleda või tuli otsus kergelt?



Reageerisin puhtalt töökuulutuse peale. Tegelikult mõtlesin enne otsustamist päris pikalt, CV saatsin ka postiga alles päev pärast kandideerimise tähtaja lõppu ära. Õnneks see võeti arvesse. Sellele kohale soovis saada palju inimesi ning konkurss oli pikk ja põhjalik – mitme erineva vooruga. Sellist asja ma pole ei varem ega hiljem läbi teinudki – see oli päris huvitav.



Kas see protsess oli siis tõeline kadalipp?



Oli jah. Viimane voor, kuhu kolm-neli tugevamat kandidaati välja valiti, toimus lausa Tallinnas. Terve päev kulus meile esitatud erinevate IQ- ja loogikatestide lahendamisele.



Mis on müügimehe ameti puhul tähtsaimad omadused?



Järjekindlus kindlasti. Kõik ei pruugi ju esimese korraga õnnestuda. Tuleb korralikult argumenteerida ja omada veenmisoskust. Kindlasti on tähtis ka kliendist aru saamine. Tema vajaduste täitmine on ju selle juures kõige põhilisem asi, et jätkusuutlikku ja pidevat tööd teha.



Kuidas võrdlete 20 aasta tagust ja tänapäeva? Kas kunde on kuidagi ka nõudlikumaks muutunud?



Praegune klientuur on mul hoopis teistsugune kui algusaastatel. Tol ajal tegelesin puhtalt jaekaubandusega, tänapäeval on klientideks pigem koolid, lasteaiad ja tööstused. Samas, kliendiga suhtlemine või neile lähenemine on ikka sama.



Mis on müügi puhul kõige keerukam aspekt?



Kõige keerulisem on kliendiga esimene korralik kontakt saada. Kui sind uue inimesena esimest korda vastu võetakse, on sealt edasi juba lihtsam minna.



Kas esimese kliendi puhul oli kuidagi kõhe ka, et tuli nüüd kunde ära veenda?



Eks ikka oli natukene. Kui olin oma uue lepingu ära sõlminud ja pidi esimene tööpäev olema, läksin vanasse töökohta tagasi. Istusin seal maha ja mõtlesin, et mis siis nüüd? Kindlam tunne oli minna vanasse kohta tagasi.



Isadepäev ja mardipäev on mõlemad rohkem meestega seotud. Millised on teie pere mardipäevatraditsioonid ja kas sellega seotu on teid ka poegadega rohkem liitnud?



Minu lapsed polegi marti jooksmas käinud. Meil on küll mardisante ja kadrisid külas käinud. Oleme nad alati hea meelega ka sisse lasknud – see on ju lastele puhas rõõm. Ise ma kunagi käisin küll naabripoistega marti jooksmas.



Kuidas omal ajal mardiks käimist nautisite? Kas kostümeerimine ja sellega seonduv oli traditsioonis tähtsal kohal?



Eks see just panigi marti jooksma. Muidugi, kotitäied komme ja õunu olid samuti need, mis motiveerisid kodust välja minema. Toona oli seda traditsiooni muidugi rohkem märgata. Ega siis polnud noortel ka muud väga teha.



Aga mis ametit teie ema on pidanud?



Ta oli tööl Aste juveelitehases ja hiljem autobaasis varuosade lao juhataja.



Kogu pere on seega autodega seotud?



Tuleb nii välja jah!



Mis ametit teie abikaasa peab?



Inga on müügiesindaja.



Olete siis ka selles mõttes ühte masti.



Tuleb jälle nii välja, jah. Kunagi, kui olin Smartenis müügiesindaja, kutsusin ta enda juurde müügiesindaja abiliseks. Kui sealt ära tulin, hakkas ta minu asemele ning on seal juba üle kümne aasta töötanud.



Kuidas oma abikaasaga tutvusite?



