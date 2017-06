Intervjuu

Urmas Tali: tulemused panevad tuleviku paika

Laupäev, 17. juuni 2017.



Autor: Andres Kalvik Laupäev, 17. juuni 2017. Urmas Tali on Saaremaale tuleku eel põnevil. “Projekti ei tasu võtta lihtsalt meeskonna tekitamisega Kuressaarde. See on ühe piirkonna käimatõmbamise üritus, et võrkpall Saaremaal järjest tugevamini kanda kinnitaks,” ütles ta. FOTO: Toomas Huik Saaremaa tippvõrkpall on varjusurmast ellu ärkamas. Tublisid mängijaid on Eesti suurimalt saarelt sirgunud regulaarselt, kuid mida kõrgemale tiivad kannavad, seda kaugemale kodusadamast seilatakse. Patriootlikud (raha-)mehed võtsid aga nüüd nõuks paremad pojad vastloodud Saaremaa meeskonda kokku kutsuda ja värbasid neid kantseldama Võrust pärit Urmas Tali.



Meie Maa pidi värske peatreeneriga juttu puhuma pühapäeva õhtul pärast Kalevi spordihallis toimunud Maailmaliiga mängu Eesti-Kreeka. Kui siinkirjutaja renoveeritud spordipühamu juurde jõudis, seisis Tali juba välisuksel.



“Pane diktofon käima, teeme kohe ära. Pean pärast Võrru sõitma. Jään muidu väga hilja peale,” kõlab korraldus.



Lülitan aparaadi tööle ja püstijalaintervjuu Kalevi spordihalli ees võib alata.



Teil jäi seljataha edukaim hooaeg Rakvere VK peatreenerina – üllatasite avalikkust Balti liiga võiduga. Ometi vahetasite paati ja võtsite vastu pakkumise hakata Saaremaa VK juhendajaks. Palun selgitage otsuse tagamaid.



Uhhuhuu... Meil sai ligi kolme aastaga üks etapp Rakvere klubi ülesehitamisest läbi ja arvan, et jätsin meeskonna väga headesse kätesse. Palju sai ära tehtud ja palju on veel teha. Mängijad said uue hingamise ja paugutavad nüüd erinevate klubide uksi, et paremat tööotsa saada. Usun, et hetk (koostöö lõpetada – toim) oli hea mõlemale poolele.



Rakvere klubi presidendi Raigo Pärsi kommentaare lugedes polnud tema küll teie äramineku üle õnnelik.



Ma ei saa aru. Kui mul on kaks last – kas ma olen siis õnnelik või mitte? Kõik on suhteline. Kui nad pole õnnelikud, ju neil on siis mingi põhjus. Minu meelest rääkisime asjad suhteliselt hästi läbi ning kõik said aru, mis on väljakutse mulle ja neile. Mingit solvumist polnud.



Võib-olla oli Rakvere inimeste reaktsioon tingitud sellest, et meil olid asjad suhteliselt hästi läbi räägitud, enne kui minuga Saaremaalt ühendust võeti. Lõpp läks päris kiiresti. Oli otsustamise koht nii minul kui ka teistel.



Pärs ütles ühes usutluses, et läksite “niivõrd-kuivõrd sõpradena lahku”.



Arvan, et läksime ikka sõpradena laiali. See “niivõrd-kuivõrd” on ajakirjanduslik kontekst, mida ei tasu sõna-sõnalt lugeda. Tõde on kusagil vahepeal.



Mille poolest on töö Saaremaa klubis erilisem?



Minu jaoks on saarlaste kontseptsioon – tuua meistriliigas tiirlevad kohalikud mängijad Saaremaale ühe mütsi alla – väga huvitav. Ütlesin neile selgelt, et kui te olete selleks suutelised, olen mina valmis liituma.



Tegemist on kolmeaastase projektiga. Vaatame, kuidas läheb kõige raskem ehk esimene hooaeg. Projekti ei tasu võtta lihtsalt meeskonna tekitamisega Kuressaarde. See on ühe piirkonna käimatõmbamise üritus, et võrkpall Saaremaal järjest tugevamini kanda kinnitaks.



Sõlmisite siis kolmeaastase lepingu?



Kui ma mingit jama kokku ei keera, siis on mul just nii kaua aega selle projektiga tegeleda.



Rakvere meeskonna mängijad elasid ja harjutasid valdavalt Tallinnas ning see tegi pallurite värbamise oluliselt lihtsamaks. Saaremaa VK juhid soovivad aga, et mängijad treeniksid saarel. Mitmest mehest olete seetõttu ilma jäänud?



Konkreetset numbrit ma öelda ei oska, kuid tean, et mängijate jaoks tähendab see rasket valikut. Need mehed, keda seob Tallinnaga pere või töö, on meile ka eitavalt vastanud. Kui alguses võis loota, et esimene tuhin, optimism ja patriotism on hästi suured, siis reaalsus on teistsugune. Sellegipoolest usun, et suudame üle poole võistkonnast saarlastega komplekteerida. See on kõige alus. Saarlasi peab kindlasti olema rohkem kui hiidlasi (naerab).



Kas hiidlaste palkamine on välistatud?



Kõik sõltub ikka mängijast. Saaremaa klubi tulek lõi mängijate turul kaardipaki sassi. Ust me kellegi ees kinni ei löö.



Nagu ma aru saan, siis kunagi meistriliigas kaasa teinud FC Kuressaare jalgpallimeeskonna sarnast satsi, kes treenis Tallinnas ja reisis Saaremaale kodumängule, te teha ei taha.



Eelmisel hooajal kasutas Rakvere VK sama mudelit ja niimoodi talitab ka Järvamaa. Ühtpidi on see arusaadav, sest Eesti regionaalpoliitika on selline, kus kõik kolivad Tallinna.



Toon ühe näite. Kui Saaremaa võitnuks esiliiga, oleks meistriliiga klubi lihtsam komplekteerida. Praegusest esiliiga pundist ilmselt keegi kõrgeima seltskonna tasemeni ei küündi. Mängijatel on valida – kas elada pealinnas või teha tõsiselt sporti Kuressaares. Meil oleks Tallinnas oluliselt lihtsam toimetada, kuid klubijuhid valisid raskema tee ja see on ka üks näide saarlaste jäärapäisusest.



Te ei pelga, et suurlinna eluga harjunud mängijatel hakkab keset talve Kuressaares igav?



Ei arva. Kui Kuressaarde tulla, siis see pole koht, kus igavust tunda. Meeskonna ülesehitamine on suur väljakutse nii mängijatele, klubijuhtidele kui ka mulle. Puhkeaega jagub, kuid saalis nelja seina vahel toimuv peab kõigi jaoks oluline olema. Kompromisse me naljalt tegema ei hakka. Kui lund on, siis suusatame, kui ei ole, siis ei suusata. Proovime ka kohalikust kultuurielust osa saada ja Kuressaare Linnateatri etendusi külastada. Küll me mingit tegevust leiame.



Hinnatud diagonaalründaja Hindrek Pulk, keda on kimbutanud mitmed vigastused, on paar viimast aastat vihjanud tippspordist loobumisele. Kuidas panite teda meelt muutma?



Mina otseselt läbirääkimistesse ei sekkunud. Tean, et Hindrekul oli ka teisi valikuid. Ta on oma tervise nii palju korda saanud, et suudab mängida. Kas Hindrek terve hooaja vältel suurt koormust kannatab, on iseasi. Ta soovis aga end veel kord proovile panna ja see oli minu jaoks väga positiivne uudis.



Kes hakkavad istuma treeneripingil?



See pole veel selge. Küsimus pole ainult treeneris. Otsime ka füsioterapeuti ja muud abistavat personali.



Te ise olete treenerina töötanud lisaks kodulinnale Võrule veel Tartus, Pärnus, Rakveres ja Soomes Joensuus. Kas nipernaadilik elustiil sobib teile?



Elu on näidanud, et suudan kohaneda erinevates linnades. Arvan, et Eestis pole 300 kilomeetrit ükskõik kuhu suunas sõita mingi probleem. Asi on tahtmises. Peresiseselt leppisime kokku, et võib-olla on tegemist viimase säärase väljakutsega, kus elame Eesti eri otstes.



Kas kolme aasta pärast saavad väljakutsed otsa?



Kõik sõltub sellest, kui hästi mängime. Võib-olla kasvab asi veel suuremaks. Tulemused panevad meie tuleviku paika.



Abikaasa Pille baseerub igapäevaselt Rakveres ja käib Tallinnas tööl. Teie olete viimasel ajal nautinud puhkust Võrus ja lähete varsti Kuressaarde tööle. On teil sellises perelogistikas sügav teineteisemõistmine?



Väga sügav teineteisemõistmine. Asi pole nii hull, kui paberil paistab. Jah, distantsid on sellised, mis mõne inimese nutma ajavad, kuid oleme hakkama saanud ja saame ka edaspidi. Rakvere on Kuressaarest sama kaugel kui Kuressaare Rakverest. Logistika on see, millega Pille väga hästi hakkama saab. Vahemaa tõttu pole meil ükski asi tegemata jäänud.



Kui tihti olete viimastel aastatel Saaremaal käinud?



Maikuust alates olen käinud Saaremaal rohkem kui eelmisel aastal kokku. Olen käinud nii tööasjus kui sõpradel külas.



Kus teil sissekirjutus on?



Veel Tallinnas.



Kas Võru maja olete alles hoidnud selle mõttega, et seal pensionipõlve veeta?



Minu pension on ikka veel väga kaugel ja pole vahet, millises Eesti otsas ma seda veedan.



Kas 47 aastat ilmaelu annab ka tunda?



Ei. Mul on väga hea füüsiline vorm. See pole veel mingi vanus.



Kuidas end vormis hoiate?



Olen aktiivne harrastussportlane. Mängin tennist ja golfi ning käin mõõdukalt jõusaalis.



Järjest rohkem Eesti võrkpallureid siirdub välisklubidesse. Mul on kuri kahtlus, et meil ei jätku seitsme meistriliiga meeskonna jaoks mängijaid ja üks klubi on sunnitud pillid kotti panema. Kõige nõrgematel jalgadel tundub seisvat Järvamaa.



Miks selline kartus?



Sest ambitsioonikaid noori ei tule piisaval hulgal peale...

See, et igasugused mängijad välisklubidesse lähevad, on asja halvem külg. Kuna Järvamaa treenib valdavalt Tallinnas, siis on nad mängijatega läbirääkimisi pidades meist paremal positsioonil kas või pealinnas õppijate seisukohalt. Tallinn on Tallinn.



Miks on halb, et “igasugused mängijad” välisklubidesse siirduvad?



Ma ei arva, et kõik peaksid suure hurraaga tegema selliseid valikuid, mis on liiga taseme poolest võrdväärne Balti liigaga. Mõni peaks enne piiri taha minekut veel kõvasti trenni tegema. Olla nõrgemate valikute üle õnnelik, pole minu hinnangul õige tegu. Mängija peaks endast siinkandis maksimumi kätte saama ja alles siis mõne välisklubi uksele koputama. See, et olen eestlane ja mängin võrkpalli, ei tohiks olla argument.



Kõrgemale palgale on raske eitavalt vastata.



Arengut silmas pidades on Eesti klubidel kõik olemas. Enam ei pea tingimata välja minema. Olen kuulnud, et Balti liigaga tahab uuel hooajal liituda üks Läti ja üks Leedu klubi. Supp läheb paksemaks. Kahekümnestel mängijatel polnud neli-viis aastat tagasi võimalustki väljakule saada, praegu aetakse neid aga tikutulega taga. Ajad on muutunud.



Kas meil pole siis piisavalt palju andekaid ja ambitsioonikaid noori, et meistriliiga klubid peavad neid tikutulega taga ajama?



Meie süsteem on ammu vildakil. Erinevalt näiteks Soomest, pole Eestis ühtegi esiliiga klubi, kes teeks tööd meistriliigasse jõudmise nimel. Eestis on lihtsam tööl käia, õlli võtta, nädalavahetusel kaks mängu pidada ja seejärel rinna peale koputada, et olen kõva võrkpallur. Ainult imekomm paneks 25+ vanuses esiliiga mängijaid end meistriliigas proovile panema.



1991. ja 1993. aastal sündinute hulgas on mängijaid, kes ei suutnud õigel ajal meistriliigas kanda kinnitada. Nüüd teevad nad bisnist. Tüdrukute seis on järelkasvu mõttes parem.



Jalgpallis peab igal meistriliiga meeskonnal olema duubelvõistkond. Kas võrkpallile selline mudel sobiks?



Rahaliselt käiks see üle jõu. Raske on esiliigaga midagi ette võtta. Seal mängivad harrastusvõrkpallurid.



Kui atraktiivne on võrkpalluri elukutse Eestis?



Vaadates meie selja taga toimuvat (Kalevi spordihallis oli alanud Eesti-Kreeka Maailmaliiga kohtumine), siis paljudesse meie meestesse suhtutakse tugevates välisklubides lugupidavalt. Kolm-neli aastat tagasi polnud pilt nii roosiline. Erinevalt jalg- ja korvpallist on võrkpallis võimalus tipptasemel läbi lüüa.



Käisite oma silmaga vaatamas ka Tallinnas peetud MM-valikturniiri, mille naelaks oli mäng Venemaaga. Kas avageimi võit tõi ka teile kananaha ihule?



Kananahka ei olnud. Küsimus oli selles, et kes alguse ärevuse paremini üle elab. Pärast esimest geimi läks mäng selliseks, nagu on venelaste rutiin. Nad olid meist grammi võrra paremad ja Eestil polnud selline päev, kus kõik oleks õnnestunud.



Valikturniiri kolmanda ringi vastased pole midagi müstilist ja arvan, et meil on väga head võimalused MM-ile jõudmiseks. Eesti on tõusnud maailma kahekümne parema võrkpalliriigi hulka.



* Intervjuu pärast jäi Talil Eesti-Kreeka mängu esimesed poolteist geimi nägemata. Õnneks seisis põnevam osa ees – Eesti võitis 1:2 kaotusseisust 3:2 ja kindlustas pääsu sel nädalalõpul Mehhikos toimuvale finaalturniirile.



Saaremaa meeskonnal on kaks tugevat diagonaalründajat



Saaremaa meeskond on sõlminud lepingu nelja mängijaga. Varem on läbi käinud diagonaalründaja Hindrek Pulga ja temporündaja Mihkel Tanila nimi. Käesoleval nädalal lisandusid neile diagonaalründaja Siim Põlluäär ja sidemängija Aleksander Eerma.



Võib öelda, et diagonaalründaja positsioon on Saaremaal väga hästi komplekteeritud. Pulk tunnistati Balti liiga väärtuslikemaks mängijaks 2014. aastal, Rakvere VK tiitlivõidus võtmerolli mänginud Põlluäär aga tänavu. Enne Rakverre siirdumist esindas Saaremaalt pärit 28-aastane ja 197 cm pikkune Põlluäär TTÜ-d, Pärnu VK-d ning Järvamaad.



Tallinnast pärit Eerma (21 a, 192 cm), kes mängis lõppenud hooajal TTÜ-s, peab ilmselt leppima vahetusmängija rolliga.



Saaremaa klubijuhtidel on plaanis värvata teiseks sidemängijaks suuremate kogemustega pallur. Läbirääkimisi peeti Soome klubis Pielavesi Sampo leiba teeninud Martti Keelega, kuid Eesti koondist esindanud mees otsustas Rakvere kasuks. „See oli mehe enda otsus. Tegime talle konkreetse pakkumise, kuid Martti ütles, et tal on töö tõttu lihtsam Tallinnas olla. Saan tema valikust aru,” kinnitab peatreener Urmas Tali.



See, mitu leegionäri tuleb palgata ja millised positsioonid tugevdamist vajavad, selgub pärast seda, kui kohalikud mängijad on otsused langetanud. „Pigem ootame, kui tormame pea ees valikuid tegema. Küll me meeskonna kokku saame, paugutama ei hakka,” rahustab Tali. „Hoiame aktiivselt välismängijatel silma peal, et meil oleks kohalike pallurite loobumise järel varuvariant taskust võtta. Rahalises mõttes pole suurt vahet, sest Ameerika, Lõuna-Ameerika ja Aasia mängijate hinnaklass on meie omadega samas suurusjärgus.”



Andres Kalvik



Kes ta on?



URMAS TALI

Võrkpallitreener

Sündinud 5. märtsil 1970 Võrus

Treener meistriliiga klubides: 2017–... Saaremaa, 2014–2017 Rakvere VK, 2011–2014 Pärnu VK, 2010–2011 Võru VK, 2008–2010 Liiga-Riento (Soome), 2005–2008 Tartu Pere Leib, 1998–2005 Võru VK; juhendanud ka Eesti noorte- ja juunioride koondisi

Saavutused: 2017 – Balti liiga võit, 2006 – Eesti meister; võitnud mitu hõbe- ja pronksmedalit

Mitmesugust: 2016 – Eesti Võrkpalli Liidu juhatuse liige ja Euroopa Võrkpalli Konföderatsiooni treenerite komisjoni liige; 2012 – Eesti Võrkpalli Liidu treenerite toimkonna juhatuse esimees

