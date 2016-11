Intervjuu

Johan Heinmaa: peret hoiavad koos lapsed

Laupäev, 12. november 2016.



Autor: Ivika Laanet Laupäev, 12. november 2016. Kuldsete kätega meistrimees. Johan on suur tehnikahuviline. Talle meeldib putitada oma neljarattalist asendamatut abimeest. FOTO: Valmar Voolaid “Aasta ema lapitekk on meil aukohal, nüüd on lootust päris enda oma saada,” rõõmustab tänavu aasta isaks valitud Torgu vallas Läbara külas elav Johan Heinmaa, kelle abikaasa Koidu kuulutati maikuus aasta emaks. Kokkuvõtvalt võib öelda, et tegemist on aasta 2016 perega. Sest just sellest perest on sirgunud kümme tublit ja töökat last.



Kui esmaspäeva hommikul Sõrve poole sõidame, sajab laia valget lund. Arutame fotograaf Valmariga, milline on küll nende inimeste elustiil, kes nii kaugel külades elavad. Ning teekond lumiste metsade vahel viib justkui maailma lõppu. Ega palju olegi, sest Läbara külast vaid mõni kilomeeter ja ongi Sõrve sääre tipp. Kollase imearmsa renoveeritud maja ees ootab aga meid tänavune aasta isa – nooruslik Johan.



Johan, milliseid emotsioone tekitas, et just sind valiti tänavuseks aasta isaks?



Ega ma pole seda ise küll oodanud ega lootnud. Minu jaoks oli see ikka suur üllatus. Eks ta omad kohustused ja sekeldused ka toob, aga see on hea tunnustus. Ja samas, kui ema sobib, siis miks isa ei peaks? Lapsed on ju meil ka ikka kahe peale.

Tegelikult olen ma sedasorti inimene, kes ei tahaks väga pildil olla ja end esile tõsta. Olen pigem tagasihoidlik. Selline tavaline tööinimene.



Millisest perest sa pärit oled ja milline oli su oma isa?



Olen sündinud seitsmelapselise pere keskmise lapsena. Isa jäi mul varakult haigeks. Ta töötas kalurina ning reuma tuli kallale. Pärast reieluu puruks kukkumist oli ta aastaid voodihaige. Mäletangi seda, et kui ma kasvasin, siis isast töötegijat enam polnud. Ema, kes oli põllutööline, rabas üksinda ja toimetas ka kodus loomadega. Seepärast tuli ka varakult ise tööle asuda.



Kui vana sa olid, kui tööd tegema hakkasid?



Pärast põhikooli lõpetamist olin 16-aastane ja läksin traktoristikursustele. Enne seda aga käisin juba külameestega metsas puid tegemas. Sovhoosis töötasin traktori peal kaks aastat ja siis sain 18 aastat vanaks ning tuli kroonusse minek.



Kus sa aega teenisid?



Pool aastat teenisin aega Leedus, seejärel Valgevenes. Enne sõjaväkke minekut tuli käia autojuhikursustel Kingissepas. Arvo Sema oli sel ajal õpetaja ning seal valmistati kutselisi autojuhte ette. Sain sealt load ning siis kutsuti sõjaväkke.



Saaremaalt oli meid minemas üsna palju, nii 30 ringis. Kokku oli Eestist sadakond poissi. Leedus teenisime aega õhudessantväes. Seal saime ikka kõvasti füüsilist. Iga päev jooksime viis kilomeetrit, iga kahe tunni tagant oli rivistus. Eks alguses oli muidugi kurnav ja raske, aga harjusime ära. Tänu sellele sain hea füüsilise vormi. Ka toit oli seal parem, tegemist oli ikkagi eliitväeosaga. Valgevenes viidi meid lennuväkke. Seda, et seal oleks olnud nii, et vanemad kiusavad nooremaid, seda pole seal küll kogenud.



Kas koduigatsus ka peale tuli?



Ikka. Oled ju 18-aastane ning päris masendav, et ei tea päris täpselt, kuhu sind viiakse. Õnneks olid seal nii mõnedki eesti poisid ja saarlased, kellega koos sai kohe päris lõpuni välja oldud.



Kui võrrelda praeguse Eesti sõjaväega?



Ega ma ei oska ju selle kohta midagi kosta, pole ma ju seal olnud. Aga minu poisid pole küll midagi kurtnud. Samas, lastele tuleb kasuks, kui nad füüsilist saavad, siis on nad ka tulevikus aktiivsed.



Kui sõjaväest ära tulid, kuidas siis elu läks?



Sovhoosis palgad eriti kiita polnud. Kui tagasi tulin, siis oli Sõrves olnud kõva tuulemurd ning otsiti metsaveotraktoriste. Karpaatidest toodi isegi võõrast tööjõudu sisse. Metsamajandis töötasin kümme aastat. Algul metsa väljaveo peal, pärast metsalangetajana. Aga metsaelu oli hea. Seal olid meil väga head ülemused ning suhtumine töötajatesse oli väga mõistev. Hinnati tööd ja tööinimest. Kõik olid võrdsed, olid sa ülemus või lihtinimene. Paljudes asutustes on ju nii, et mida kõrgemal tasemel, seda rohkem nina püsti visatakse. Aga seal olid kõik omad.



Mis sellest ajast eriti meelde on jäänud?



See oli 1974. aastal. Käisin raievõistlustel. Võistlustel tuli jälgida langetatud metsa kogust, ohutustehnika täitmist ja muidugi ka töö kvaliteeti. Meil oli hea koostööga brigaad. Üks meestest elab Sõmeral, Ülo Maimann. Teda tervitaks küll. Teine mees Evald Kamm Kandlast, teda küll kahjuks enam meie hulgas pole.



Kuidas auhinnad tol ajal olid?



Me saime seal kolme peale autoostuloa. Eraldi noorte arvestuses tulin ka auhinnalisele kohale, sain fotoaparaadi auhinnaks. Lapsed praegugi veel sellega mängivad. Aga üldarvestuse võitjana saime kõik nimelise kuldkäekella lisaks autoostuloale.



Kuidas te seda luba siis jagasite?



Teised loovutasid selle vabatahtlikult mulle. Tol ajal ju maksis autoostuluba sama palju kui auto ning ega tavainimene seda kusagilt saanudki. Kuna mul tuli töö raames liikuda üle maakonna, siis kulus see mulle väga marjaks ära. Esimene auto oligi meil Moskvitš.



Just täna hommikul aknast välja vaadates mõtlesin, et mine ja sõida nüüd Leisi, aga sai käidud ning palk teenitud. Tükitöö eest maksti ning oli võimalus teenida.



Kui võrrelda tolleaegset ja tänapäevast tehnikat, kui suur on erinevus?



Nüüd on ju metsavedu lihtne. Istud soojas autos ja vajutad aga kange, aga tol ajal tuli iga puu käsitsi trossi külge panna, siis metsast välja vedada jne. Esimestel veneaegsetel traktoritel polnud soojendust ega midagi, ainult plekk-karp. Esimest puud sättides olid juba läbimärg ning pidid terve päeva niimoodi vastu pidama.



Kas metsamajandist läksid kaluriks?



Jah, sain Kaavile kalasadamasse tööle. Aga siis likvideeriti Kaavi ära. Seejärel läksin Kaunispe sadamasse tööle. Ega siis paljud tahtnud lestapüüki minna – töö oli raske, päev läbi püstijalu. Aga siis oli jälle Läätsale tarvis kalurit, siis sain sinna. Vahepeal käisin Tallinnas laevamotoristi ning paar aastat hiljem ka Pärnus laevajuhtide kursustel. Läätsal hakkasime mingi aeg ise majandama. Saime hakkama ka. Kui aga kalapüüki jäi vähemaks, siis hakkasime vennaga ise Sõrves kala püüdma.



Kui nüüd laste juurde minna, siis mida oled sina kasvatamisel järginud?



Ega ma ei oskagi öelda.

Jääb mõtlikuks. Abikaasa Koidu lisab kohe kõrvalt, et laste jaoks on isa autoriteet. Kui isa korra vaatas, siis piisas juba pilgust.

Pärast pausi ütleb Johan, et ega ta ole nendega pahandanud ning suuri probleeme ei ole olnud.



Koidu räägib, et ikka oli nii, et kui tema lastega pahandas, siis oli isa see, kes lapsi kaitses ja see tegi teda ikka vihaseks.



Kas lapsed vitsa ka said?



Vits oli meil hirmuks olemas küll. Aga seda kasutasime väga harva. Kui midagi oli, siis oma venna või õe ütlemine mõjus ikka rohkem kui ema või isa oma. Teatud vanuses ju aktsepteeritakse omavanust ikka rohkem. Aga nad kasvasid kõik koos. Suuremad õpetasid ja aitasid väiksemaid.



Kas suure pere lastena tuli neil millestki ka loobuda?



Neil tuli arvestada, et raha polnud nii palju, kui oleks tahtnud. Ega ei saanud tõesti seda, et oleks ostnud kallima jope või peenemad saapad. Tuli ikka arvestada võimalustega. Eks neil, kes Tallinna kooli läksid, tuli ikka viletsaid päevi ka näha. Aga kui nii võtta, siis mis ei tapa, pidi tugevaks tegema. Ja kui ei pea pingutama, siis inimene lähebki laisaks. Aga lapsed on kõik kooli kõrvalt töötanud. Praegu viimane laps, poeg Hurmet, veel õpib, sel aastal lõpetab magistrantuuri.



Kes lastele nimed pani? Kas isa poegadele ja ema tütardele?



Me arutasime igatepidi, aga lõplik otsus läks ikka sinnapoole. (Viitab peaga Koidu poole.) Peeter (viies laps, esimene poeg) sai vanaisa (Johani isa) nimest. Johani vanaisa oli samuti Johan ning ka lapselaps Rasmus Johann on selle keeruga pandud. Aga teised nimed tulid ikka nii, kuidas sel ajal pandud. Näiteks populaarsed lauljad või inimene, kellest lugu pidasid, selle järgi. Näiteks Tuuli (teine laps) sai nime meie kohaliku meditsiinitöötaja Tuuli Taluri järgi. Ene-Mai on sündinud 1. mail, siis panime lihtsalt Ene ette. Vahel olid ka raamatud abiks. Nimi on selline, mis ajas muutub, aga mis pandud, sobivad kõik. Kui pole just hirmus keerulised ja võõrapärased.



Kui seltskonnas on jutuks tulnud, et sul on kümme last, siis milline on olnud reageering?



Meeste seltskonnas pole eriti välja näidatud, mida arvatakse. Aga mõni ütleb, et näe, kümme last! Aga ega pole vast hullu ka midagi. Eks meid on muidugi palju aidatud ka.



Kas loomi ka pidasite?



Oi, meil olid pullid, haned, sead. Kõige rohkem oli meil 60 siga. Ega ju muidu poleks hakkama saanud.



Kuidas terve pere autosse mahutasid? Kas sõitsid kaks korda?



Meil oli ju autot vaja, muidu poleks üldse liikuma saanud. Kui Ants Haavel Saaremaa Tervisefondi asutas, siis saime suurema auto, 1980-ndate aastate Volga. Ka Laine Tarvis aitas meid väga palju. Auto ostsime esialgu laenatud rahaga. Tänu sellele, et sead olid, julgesime laenata. Enne Volgat oli meil Moskvitš. Tõesti, kord läksime jaanitulele, käru järel, ning suuremad lapsed olid presendi all peidus. Palju sa Moskvitši sisse ikka neid paned ning keegi ei tahtnud koju ka jääda. Lapsed on ise rääkinud, et nad olid piilunud vahepeal, et kui kaugel nad juba on. Üks auto tulnud järel ja seal teinud inimesed selle peale suured silmad.



Kelle käes on pere rahakott?



Mul oli väga arvestatav palk. Kalur sai ju suvise tööga aastapalga kätte. Aga nüüd enam nii ei ole ja kala ka nii palju pole.



Vahel oli rahaga ikka tuuga ka. Nii palju kui oli, nii palju sai kulutada. Muidugi oli varu ka ettearvamatuteks kulutusteks. Autole panin ise diiselmootori peale, et oleks odavam sõita.



Mis sinu hobid on?



Tehnika on mind eluaeg huvitanud. Oleks rikkam ja aega rohkem, oleks rohkem sellega tegelenud. Aga aega polnud, sest tuli raha teenida, et peret üleval pidada.



Kui vaim peale tuleb, meeldib ka kokata. Nälga ma ei jääks. (naerab)

Koidu lisab kõrvalt, et mehel on anne, mida temal endal pole. “Ma olen elus pidanud nii palju süüa tegema, aga mulle see üldse ei meeldi. Ma teeksin pigem käsitööd.“



Peret toitis ka see, et olin kalur ja jahimees. Tegime konserve ning tänu sellele oli talvine toiduvaru kogu aeg olemas. Ka kala soolasime talveks. Mõned aastad tagasi võtsin mesilased, nii et ka oma mesi on laual.



Nii et lapsed tühja kõhtu ei pidanud kannatama?



Kodus midagi ikka oli. Kui raha ei olnud, et saia-leiba osta, siis sai kooki tehtud.



Kelleks sa tahtsid lapsepõlves saada?



Nagu eelnevalt mainisin, siis oli tehnika üle kõige. Mind vaimustasid juba lapsena vanad Vene traktorid ning kui koolis tuli kirjand kirjutada, kelleks tahad saada, siis ma kirjutasin, et kui ma oleksin, siis oleksin traktorist. Kui ma olin pisike poiss, siis külamees kündis põllul ja usaldas mulle ka linttraktorit proovida anda ja sellega sain üksi sõita. Sealt see huvi kuidagi alguse sai. Kalameheks sain aga hoopistükkis pooljuhuslikult.



Kui tagasi vaatad, oled sa eluga rahul?



Ikka olen rahul.



Oled sa õnnelik?



Peab olema, ja eks ma olen ka. Ma olen elus ja tänu arstide abile ka terve. Mul on tulnud sageli nende poole pöörduda ja ma tahaksin kõiki neid tänada. Ma olen saanud väga head abi ja mul on vedanud, et olen sattunud oma ala professionaalide juurde.



Meie Salme perearstikeskuse omad vahel helistavad, et sa pole ammu käinud ja tule anna vereproov. Ma olen kõigile väga tänulik. Meil siin on kaks endist väga head meditsiinitöötajat, kellelt veel praegugi nõu küsitakse – Ella Vipp ja Tuuli Talur.



Nii et mul on kõik hästi läinud. Lapsed, kes on sündinud, on terved. Ja nende lapsed. Peab saatust tänama, et nii on läinud. Ning see ongi kõige suurem õnn.

Millised on teie pere traditsioonid? Kas jõuluks tuleb pere kokku?

Seda juhtub nii harva. Üks või kaks korda on olnud, kui terve pere on kokku saanud. Meremehed (Peeter ja Leho – toim) rikuvad selle ära. (muigab)



Kui palju lapselapsi juba on?



Lapselapsi on praegu viisteist. Viimased on seitsmekuised kaksikud, üks poiss ja teine tüdruk.



Kas kümne lapse mured on suuremad kui ühe lapse omad?



Vat ei teagi. See oleneb kindlasti ka suhtumisest. Rahapuudus tekitas vahel ikka stressi küll ja ajas närvi mustaks. Mis sa teed, kui tarvis on… Igasugused huvikoolid ju olid ka. Lapsed käisid muusikakoolis, kokku oleme kolm klaverit ostnud, akordioni, poisile purjeka. Reisimised. Toetust saime muidugi ka. Eesti Lasterikaste Perede Liidult ja Eesti Meestelaulu Seltsilt. Mina ei ole seda meelt, et küsima minna, aga mis sa hädaga teed.



Arvan ka praegu, et ranitsatoetused peaksid ikka erinevates valdades ühesugused olema. Miks üks laps on viletsam kui teine? Seepärast olen ka ühe suure valla pooldaja, siis kaob see erinevus ära.



Te olete Koiduga abielus olnud 45 aastat. Mis on teie tugeva suhte alustala?



Arvan, et lugupidamine ja austus. Muidugi ka teineteisega arvestamine. Eks ikka lapsed ka. Kui lapsi poleks, siis mine tea. Lapsed kohustavad palju ja hoiavad peret koos. Kui hoiavad, muidugi. Meil tulid esimesed neli tüdrukut ju järjest ja siis poeg. Kui mõtlema hakata, siis kelle hooleks nad jätad? Kaine mõistus peab ikka üle lööma.



Homme on isadepäev. Mida sel puhul sooviksid teistele isadele?



Mu tädi, kellel endal lapsi polnud, ütles ikka, et kui sünnib laps, siis sünnib ka leib. Nii et jõudu, jaksu ja kannatust! Kergesti ei tohi alla anda. Kui on tervist, siis ülejäänu saab osta. Ka tervist saab ju mingil määral osta, aga lõpmatuseni seda teha ei saa.



Nii et soovin, et meil oleks rahu maa peal ja tervist.

Sooja teetassi ääres toredate inimeste keskel veereb aeg märkamatult ning juba ongi saanud ühest tunnist kaks. Oli vahva ning südantsoojendav kohtumine.



Lapsed:



Hannela (44) – konstruktor-modelleerija, tegutseb ka saksa keele giidina, elas Saksamaal, kuid koduigatsus tõi Saaremaale tagasi. Lapsed Elin ja Simon elavad isaga Saksamaal, noorim laps Mats emaga siin.



Tuuli (43) – Nordea pangas laenuadministraator, mees Jüri, poeg Marten.



Ene-Mai (41) – palkmaju tootvas firmas saksakeelse turu müügijuht, elukaaslane Esko, tütar Berit ja poeg Jörgen, elab Tallinnas.



Mahe (37) – töötab Vettelis meistrina, mees Raul, tütar Annabel, poeg Raimond ja noorim tütar Amanda.



Peeter (35) – puksiiri kapten Soome firmas, elab Tallinna ligidal, esimesest abielust lapsed Eerik ja Eliise ning teisest kooselust kaksikud Laura ja Johannes, elukaaslane Moonika.



Leho (32) – töötab Saaremaa Laevakompaniis, enne käis maailmameredel, nüüd Elbel vanemtüürimees, elukaaslane, lapsi pole.



Luigi (30) – Normas metallitöötlemise vabriku insener, pojad Rasmus Johann ja Jasper Tobias, elukaaslane Lisett.



Lagle (29) – RMK külastuskorraldusosakonna kavandamisspetsialist, elab Tartu lähedal, õpib Eesti Maaülikooli aianduse osakonna doktorantuuris, elukaaslane Mario.



Preedik (27) – veeteede ameti vanemhüdrograaf, elab koos elukaaslasega Tallinnas.



Hurmet (24) – õpib Tallinna tehnikaülikoolis teedeehitust.



Lapsed isast:



“Meie isa on sama tugev kui metssiga!”

Kui lapsed olime, siis isa oli meile nagu ebajumal – kõige suurem, kõige tugevam, kõige sõbralikum, kõige parem. Alles tagantjärele oleme mõistatanud, kuidas ta küll suutis pärast pikka ja väsitavat tööpäeva veel lastega mängida ning rahul ja rõõmus olla. “Normaalsem” on ju see, et tööpäeva lõpus on inimene väsinud, närviline, tahaks puhata, mitte kilkavate lastega mängida.



Võib-olla on füüsiline töö vabas looduses ikkagi olnud vaimule hea, nagu räägitakse. Isa tööpäevad olid pikad, seda enam ootasime teda õhtuti väga koju ja seda hinnalisem oli koosveedetud aeg.



Kui isa hakkas kuskile minema, oli teda raske minna lasta, istusime autosse ja sõitsime esimesed mõnikümmend meetrit teeristini kaasa ja tulime siis jala tagasi. Kui aga kuulsime isa auto või traktori häält kaugelt tulemas, jooksime talle vastu ja saime jälle need mõnikümmend, vahel ka mõnisada meetrit autos või traktorikärus sõita.



Isa oli meil suur ja tugev – kui ta õhtuti koju tuli, pidi ta meid ükshaaval üles tõstma, nii et meie pea puudutaks toalage, seda enam saime kinnitust, et isa on kõikvõimas. Kohalikel üritustel võttis isa ikka rammumehe võistlustest osa ja enamasti ka võitis, sealhulgas endast palju nooremaid mehi, isegi veel olles juba pea 50-aastane. Trumpaladena on meelde jäänud sangpommi rebimine, palgi vedamine, käesurumine, saapavise, mustlasmaadlus.



Isa viilis meie hokiuiskudesse sakid, sest soovisime endale ilu-uiske, mida nõukogudeaegsest kaubandusvõrgust saada polnud. Aegade algusest saati on talviti meie tiigil jääkarussell, mis paps meile ehitas. Isa tegi terveks tütre 1991. aastal välismaalt saadud ainulaadse vihmavarju, mis tuulega tagurpidi läks ja millel üks varras seetõttu ära murdus – paps tegi sellele rattakodarast proteesi. Seda vihmavarju kasutab ta tänapäevani.



Jaanituledel oli meie isa alati see, kes tegi karussellile kõige suurema hoo, ta tavaliselt lihtsalt ei jõudnud õhtu jooksul sealt karusselli juurest kaugemale.

Pärast tundidepikkust tööpäeva – merel loksumist – ei pidanud ta paljuks lastele paadiga lõbusõitu teha. Tuuliste ilmadega sõitis vastu lainet ja tegi meile “tivolit”.

Lumerohketel talvedel lükkas ta teelt lund nii, et me saime neist hunnikutest lihtsa vaevaga liumäe teha või erinevaid lumekujusid ja kindlusi ehitada. Tihti oli meil terve lumelinn, kust kindlasti ei puudunud Kass Arturi figuur.

Lumevaesel talvel ei jäänud vastlaliug laskmata, sest paps keevitas titevankrist suhteliselt turvalise “kelgu“.



Paps sätitas nii Moskvitšile kui ka Volgale diiselmootorid peale. Isa oskab jalgrattal tagurpidi, st seljaga sõidu suunas sarvedel istudes sõita.

