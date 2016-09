Intervjuu

Peiar* Rein Orn sobiks enda sõnul uulitsapastoriks

Laupäev, 10. september 2016.



Autor: Anneli Tarkmeel Laupäev, 10. september 2016. Tallinna poisist Rein Ornist on aastatega saanud tubli saarlane. Tema tegemisi üles lugedes võib piltlikult öeldes päike enne looja minna, kui sellega lõpuni jõuaks. Pildil musitseerib ta Kuressaare Laurentiuse koguduse pastoraadis. FOTO: Tambet Allik Üks parajalt paks mees oma parimais aastais – just nii võiks karssonlikult kirjeldada homset sünnipäevalast. Rein Orn (70) on elav legend, kelle mälestusi loodetavasti peagi lugeda saab.



Kes eile õhtul jõudis Kuressaare Laurentiuse kirikusse Reinu sünnipäevakontserdile, sai näha-kuulda selle mitmete annetega õnnistatud mehe praeguste tegemiste väikest vahearuannet. Intervjuu lahkab veidi ka Reinu teisi külgi.



Hiljuti möödus 25 aastat Eesti taasiseseisvumisest. 20. augustil 1991 olid mees oma parimais aastais. Kus sa sel päeval olid?



Putši õhtul olin mina Kopenhaagenis juhtimas saarlaste ja muhulaste kunstidelegatsiooni, kes oli kutsutud osalema folkloorifestivalil. Pikalt arutati, kuidas sinna minna. Lõpuks tänu Laine Tarvisele leiti laev Tipton, mis kuulus toonasele kalurikolhoosile Saare Kalur. Kapteniks Lembit Uustulnd. Kopenhaagenis n-­ö parkisime kuningalossi lähistel, punalipp asendati sinimustvalgega. Elasime peredes ja osalesime rahulikult festivalil, kuni see pauk Moskvas vallutas kõik uudised.



Kohe pakuti meile võimalust sinna jääda, lubati organiseerida töökohad, arvati, et tagasi ei saa me minna, saadetakse veel kõiki Siberisse.

See oli minu elu üks suuremaid läbielamisi Eesti taasiseseisvumise puhul – lahkud ühest riigist ja tagasi lähed juba teise.



Segadust oli vist palju.



Mäletan, et Aia tänaval oli suur sõjaväeosa, kus olid ranged reeglid, kuidas nn teisitimõtlejatega tegutseda. Toonased rajoonijuhid moodustasid väikse selgitusgrupi, kuhu kuulusin ka mina. Veel oli rühmas Olavi Pesti muuseumist ja veel mõned inimesed. Püüdsime siis sõjaväelastele selgitada tekkinud olukorda ja sündmuste ajaloolist tausta. Kuidagiviisi rahunesid nad maha, kui said aru, et keegi ei tule neid pussitama ja tapma, vaid see on normaalne olukord. Me taastame oma vabariiki. Vot selliseid asju tuli ka teha.



Kas sel ajal oli raske kultuuritöötaja olla?



Terve see aeg oli segadust üsna palju. Loobusin 1987. aastal aktiivsest kultuurielust Saare Kaluris. Ma tundsin, et tahan teha administratiivset tööd. Aga sellega kaasnes see, et tuli astuda komparteisse. Samas, nii kui võimalus tuli, astusin sealt ka kohe välja. Staaži tuli poolteist aastat. Oma kogemustele toetudes tean, et igal ajal on olnud väga teotahtelisi inimesi. Kui polnud muud väljundit, siis hakatigi otsima võimalusi, kuidas kasutada ära toonaseid võimustruktuure. Mäletan neist aegadest vaid mõnd üksikut “ideelist” võimumeest. Enamuses ikka püüti Eesti asja ajada. Samas ei taha ma seda aega tagasi. Olen küll pensionil ja pension on väike, aga mulle on Eesti Vabariik südame asi. Annaks jumal, et Maarjamaa jääks kestma!



Oled väga jutukas mees. Kui naised kurdavad, et mehed ei räägi nendega, siis sinu abikaasa peaks väga rahul olema.



Ei usu, et nad väga rahul oleksid olnud. Millal ma rääkida sain, kui mind koduski polnud? Ma olen ekstravertne inimene. Elan väljapoole. Kodune elu on iseenesest liikunud, aga ikka naiste toel. Praegu on need aastad, kus oskad analüüsida.



Ja mida analüüs ütleb?



Mul on kaks last, poeg Martin ja tütar Dagmar. Neljast lapselapsest vanim käib juba 11. klassis. Kõik nad elavad mandril. Ma olen üllatusvanaisa: tulen ja lähen üsna ettearvamatul ajal.



Olen õnnelik, et mu lapsed on suutnud endale elus oma koha leida. See on tänapäeval väga oluline. Mul on tore väimees ja vahva minia. Pered on ühtsed ja kokkuhoidvad. Reisivad palju koos lastega, vaat see on kiiduväärt. Olgu neile ikka Looja hoidmist!



Millises Eestimaa punktis algas sinu elutee?



Ma olen sündinud Tallinnas, Nõmmel, aga suurema osa oma teadlikust elust olen elanud n-ö Tallinna all-linnas. Õppisin toonases Tallinna 22. keskkoolis, mis oli EW ajal Westholmi gümnaasium ja on seda taas nüüdki. Keskkooli lõpuklassid lõpetasin kaugõppekeskkoolis, sest elu sundis minema juba üsna varakult leiba teenima.



Ja muusiku tee?



Enne Tallinna muusikakooli (praegune G. Otsa nimeline Tallinna muusikakeskkool) astumist käisin Tallinna pioneeride palees, kus minu õpetajaks oli tuntud akordionist Vello Karu, minu hilisem õppejõud muusikakoolis.



Et sõjaväest pääseda, tegi direktor ettepaneku, et viib mu otse kolmandalt neljandale kursusele, et teen kahte kursust korraga. Selle aja seadus ei lubanud viimasel kursusel õppijaid armeeteenistusse võtta. Sest asjast ei tulnud paraku aga midagi välja. Siis tuli ikkagi sõjaväkke minna ja pärast seda ma kooli tagasi ei läinud.



Nõukogude armee kohtles muusikuid vist hellalt?



Olime Riias koos Lembit Saarsaluga Balti sõjaväeringkonna staabiorkestris. See elu oli super! Kui elus midagi tagasi tahta, siis seda elu vahest küll. Väga kihvt – ametlikult käisime Riia kesklinnas selleaegses ohvitseride klubis tantsuks mängimas, meil olid erariided, söök oli prii, avastasime Riia lõbustusi.

Kui sõjaväest tagasi tulin, tegin kannapöörde. Vastasin Eesti Telefilmi kuulutusele, kes otsis operaatori assistenti. Hakkasin seal tegema Rein Maraniga filmi “Lindpriid”.



Mis film see oli?



Neljaosaline film, režissööriks Vladimir Karasjov (hiljem Vladimir Karassev-Orgussaar), kes kargas omal ajal ära Prantsusmaale. Film rääkis Eesti revolutsionääridest pärast nn detsembrimässu 1924. aastal. Filmis näidati revolutsionääre kui tavalisi, luust ja lihast inimesi, kes armastasid, reetsid, võitlesid ja surid. Paraku ei sobinud see vaatenurk toonastele elupõlistele punarevolutsionääridele ja film keelati ning pisteti kalevi alla. Filmi helirežissööril Enn Sädel ja operaator Rein Maranil õnnestus originaal ära peita. Hävitati õnneks hoopis koopia.



Filmi tõus algas uuesti 1988. aastal, kui samad mehed selle koopiaga Pariisi sõitsid ning tänu Vladimir Karassevi abile seda mitmel pool demonstreerisid.



Mis siis edasi sai?



Pärast seda filmi jätkasin telefilmis veel mõnda aega. Tegin koostööd Mark Soosaarega. Olin ka valmis minema õppima Moskvasse filmiinstituuti operaatori erialale, aga see jäi katki. Hoopis abiellusin esimest korda ja läksin väga proosalisele tööle – Tallinna piimakombinaati ekspediitor­-laadijaks.



Ei ole!?



Väga hea palgaga töö oli. Töötasin koos kõrgharidusega inimestega, kes kõik olid piimalaadijad. Lihtsat töölist tasustati Nõukogude Liidus palju enam kui kõrgharidusega spetsialisti.



No aga siis pole ime, kui vanu häid aegu taga igatsetakse?



Mina ei igatse. See olukord oli lihtsalt kummaline. Taga nutetakse hoopis stabiilsust. Inimesel ei olnud väga suuri probleeme. Kõik oli hall ja ühtlane, aga eluks vajalik oli olemas. Noorus oli ikka ja nalja ning naeru sai küllaga.



Kuidas sattusid Saaremaale?



Elasin Tallinnas tillukeses korteris väga kitsastes tingimustes. Kortereid polnud saada. Suviti ämma juures puhates mängisin vahel kohalike meestega pilli, olin nendega juba tuttav. Leevi Häng tegi mulle ettepaneku, et tulgu ma saarele ära, saan Sõmerale korteri ja töökohaga probleeme ei ole. Kahetsen siiamaani, et varem ei tulnud.



Kuidas nii?



Siin on möödunud minu elu ilusaimad aastad. Sõmera meeskvartett oli omal ajal üle vabariigi kuulus. Ühe aasta olin ka Kärla koolis muusikaõpetaja. Tantsubändi sai ka tehtud. Siis mind märgati, kutsuti MEK-­i (mehhaniseeritud ehituskolonn – toim) ansambleid juhtima. Sellele järgnes korteri eraldamine Kingissepas. Siis tuli juba Saare KEK (kolhoosidevaheline ehituskontor – toim).



Need olid väga rikkad organisatsioonid. Vabariiklikud isetegevusülevaatused kestsid päevi ja tase oli ülikõrge. Pikem aeg, pea üheksa aastat olin aga ametis kalurikolhoosis Saare Kalur, kus juhatasin toonast populaarset orkestrit ehk, nagu siis öeldi, VIA-t (vokaal-instrumentaalansambel – toim) Briis. Lisaks mitmed muud ansamblid, rahvatantsurühmade saatmine jpm. Briisiga jõudsime käia esinemas ka Soomes ja Poolas. Lisaks esinemine Moskvas, Kesktelevisiooni suures šõus. Vahvad ajad olid!



Sulle meeldib Saaremaal, aga kuidas sa tuled toime saarlasliku umbusuga võõraste suhtes?



Kui sind ei võeta sama õllekapa taha, siis siin on raske. Aga see on igal saarel nii.

Mul on vedanud. Ilmselt muusika abil on mind omaks võetud, suhtutud teistmoodi. Mul on tohutu hulk tuttavaid­-sõpru. Olen jõudnud etappi, kus ma ei pea enam kellelegi midagi tõestama.



Kas vabadus saarel on võimalik vaid siis, kui sa ei ole liialt inimestega seotud?



Samas, kui oled saare peal tööl ja sind on töökollektiivis omaks võetud, on see hoopis kindlam seljatagune kui mõnes mandri ettevõttes. On selline käibefraas, et “no see on ju vana Rudolfi poeg, kuidas me saadame ta minema?“... Mandril nii ei ole.



Kas usk on kogu aeg sinu elus olnud?



Raske küsimus. Minu perekonnas ei ole olnud usklikke inimesi. Meie peres kasvatas ema kolme last üksinda, kuna isa suri üsna varakult. Mu õed on veel elus, üks on 85-­ ja teine 80­-aastane. Meil oli peres nn jõuluusk. Ema austas kümmet käsku ja jõulude ajal käidi kindlasti kirikus. Mäletan, et kord, kui tõin liivakastist võõra mänguasja koju, oli sellest suur pahandus. Pidin mänguasja ise tagasi viima ja sain veel keretäie ka.



Alateadvuses oli lugupidamine kiriku vastu. Kui sel ajal keegi ütles, et ta on usklik, siis sellele vaadati viltu – tegemist on hulluga. Või siis väga kõrgete vaimsete huvidega.



Saaremaal puutusin nende asjadega tõsisemalt kokku. Jaan Tammsalu oli tol ajal noor Laurentiuse koguduses õpetaja, kui mina töötasin täitevkomitees. Jaan käis minu juures sageli juttu ajamas.



Mina olin ristimata, ema kartis seda teha. Ühel õhtul tööl formulare täites lugesin lehest, et algamas on leerikursus. See oli 1991. aasta talvel.

Nelipühade ajal oli minu ristimine. Tookord oli ristitavaid nii palju, et kohale oli kutsutud veel mitu õpetajat. Inimesed seisid järjekorras ja mul tuli paar tundi kirikupingil oma korda oodata.



Leeritamine oli augustis, aga siis olin Taanis.



Kas siis pärast ristimist tuli äratundmine?



Eks see ekslemine kestab senini. Nagu ütles kunagi üks tark mees, et ega kogudus ole veel taevariik.

Kui jõulude ajal kantslist hurjutatakse, et praegu te olete siin, aga kus te muidu olete, siis nii mõnigi on kirikule selja pööranud. On olnud aegu, kus ma ei ole kirikus käinud. Nimetan neid tagasi vaadates otsingute ja vastuste leidmise aegadeks. Ma usun, et pea igal kristlasel on olnud selliseid perioode, kus küsimusi tekib rohkem ja vastuseid saad vähem, aga see möödub. Peame meeles sõnu, et “otsige, siis te leiate, koputage ja teile avatakse”. Aga eks suhe jumalaga on sügavalt isiklik ja ühe vitsaga siin lüüa ei saa. On vaja aega, rahu ja toetavat sõna.



Paljud sõbrad ütlevad mulle vahel, et, Rein, mis sa jamad nende koguduse asjadega, sa oled ju ikka endine, et kui sa tahad, siis käi pealegi seal torniga majas. Sellise suhtumise pärast on mul piinlik, aga samas olen neile tänulik, et sellise osutamise kaudu saan selgeks – midagi minu suhtumises ei ole teistele usutav, elan justkui kaksikelu.



Milline on sinu kui ristiinimese loomus?



Ma olen oma loomult aktiivne inimene. Kohe, kui näen midagi huvitavat, tahan käed külge lüüa. Olen vist rohkem selline käivitaja-tüüpi inimene. Aitan õhinaga asju käima lükata, aga kui kõik toimib, kipub huvi kaduma, siis teeks juba midagi muud...



Samas ma teadsin, et 70 aasta juubeli pidu tuleb niikuinii ära teha ja ma tahtsin Loojale mängida. Ma olen talle tänu võlgu. Mu ema, kellel ei olnud mingeid vahendeid, ostis mulle kolm pilli. Mille arvelt? Võin ainult arvata.

Ema põhimõte oli, et, poiss, sa pead midagi õppima, et mitte kraavi visata. Pill ja üldse tegelemine muusikaga on mind sellest päästnud.



Mis on sinu jaoks juhus?



Juhuseid minu jaoks ei ole. Uksi avatakse ja pannakse kinni ikka põhjusega. Hiljuti olin juba valmis asuma omandama jutlustaja kutset, aga puusaoperatsioon tuli vahele ja nii jäi see ära. Ju mulle näidati, et ei ole selleks veel küps või et sobin uulitsapastoriks.



* – naljahammas. Rein Orni määratlus iseenda kohta.



KES TA ON?

REIN ORN

Sündinud 11. septembril 1946. aastal Tallinnas

Saaremaale kolis 1974. aastal

Lõpetanud Tallinna 22. keskkooli

Töökäigu kronoloogia:

Eesti riiklik filharmoonia, orkestrant

filmioperaatori assistent Eesti Telefilmis

laadija Tallinna piimakombinaadis

Kärla koolis muusikaõpetaja

Saare Kaluri kolhoosis orkestrijuht

Kingissepa rajooni TSN täitevkomitee kultuuriosakonna juhataja

Saare maavalitsuse kultuurinõunik

Saaremaa kohaliku televisiooni Kadi direktor

Sõmera kopsutuberkuloosi sanatooriumi kultuuritöötaja

STÜ Kuursaal projektijuht

Kadi raadio hommiku-

programmi juht

Kaarma vallavolikogu liige aastatel 2006–­2013

Kaarma valla haridus- ja kultuurinõunik

Isiklikku:

Abielus. Poeg Martin, kes on kahe poja isa, ja tütar Dagmar, kes on kahe tütre ema.



TEISED REINUST:



Lembit Saarsalu, sõber



Meie sõprus algas Tallinna muusikakoolis 1964. aastal. See jätkus Riias, kui sõime kaks aastat sõdurileiba. Suures staabiorkestris mängisin saksofoni. Rein oli selle suure puhkpilliorkestri akordionist ja ka majandusmees. Näiteks oli tema käes ka piirituse pott, kui külma ilmaga oli vaja avada puhkpillide klappe. Huumoriga öeldi, et eestlased on nii ausad inimesed, et nende kätte võib piirituse poti usaldada – see ei “aura” sealt ära. Sõjaväes oli tema hüüdnimi Ornjaga.



See teeb mulle rõõmu, et ta on jäänud muusikale truuks. Ta on Saaremaa ja Eesti kultuuri hüvanguks palju ära teinud. Andekas, töökas, püüdlik, ta on ka sõbralik ja abivalmis. Rein on väga hea tasemega virtuoosne akordionist, tal on hea muusikaline maitse ja ta on läbi-lõhki muusik.

Kui me olime koos filharmoonia palgal, siis oli ühe estraadikava juures sellises koosseisus meeskvartett nagu Rein, mina, Arved Haug ja Ivo Kangur. Tegime neljahäälset muusikat.



Ta on veel bändimees, kirjutanud lugusid ja juhatanud orkestreid. Rein on ka džässmuusika entusiast. Ma saan aru, et temast on saanud ajapikku hea saarlane.



Dagmar Orn, tütar



Esiteks on paps kirglik akordionist. Lapsepõlve mälestustes ei tule silme ette mitte pilt diivanil pikutavast või kodu remontivast isast, vaid alati kuhugi teel olev ja ruttav isa (järjekordne kontsert, tööga seotud eemalolek).

Isa on alati rõõmsameelne, emotsionaalne, positiivne. Üsna kindlalt võin väita, et minu ja venna huumorigeen ja võib-olla kaotsiläinud näitlejapisik on päritud just temalt. See, kuidas ta alati väga ilmekalt ja tõetruult mõnda inimest matkib, anekdoote rääkida oskab, on mulle lapsest saati tohutult meeldinud.

Tema suur tutvusringkond pani mind alati imestama. Ükskõik kuhu me ka ei läinud, alati tundus jube tüütu isa kõrval seista ja oodata, millal see igav suurte inimeste jutt lõpeb. Ja kui lõppes, toimus samalaadne ootepaus järgmisel tänavanurgal.



Minu nüüdseks 17-aastane tütar Maria Johanna oli isa esimene lapselaps. Mäletan hästi, kuidas isa pärast rahvateatri etendust õhtuhämaruses haiglasse ruttas, põllulilled käes, ja teatas, et tundis oma esimese lapselapse sünnihetke laval olles – kogu tekst oli tal korraga peast pühitud olnud. Johanna nime soovitas samuti värske vanaisa, selle tuletas ta oma isa Johannese nimest.

Nüüd, kui isa võib nelja lapselapsega uhkustada, oleme teda kõik papa Reinuks kutsuma hakanud. Papa Rein on tunduvalt rahulikum ja paiksem kui paps kolmkümmend aastat tagasi. Ta oskab pisarateni naerda lapselaste naljakate ütlemiste üle, teha nukuteatrit ja mängida neile akordionil laste laule. Talle meeldib käia kohvikus ning arutleda vanemate lapselastega igapäevaelu ja nende unistuste üle. Hoolimata sellest, et papa Rein elab kaugel, on ta tähtis.

Paps on alati olnud kirglik tugitoolisportlane. Jalgpalli teemadel meeldib talle pereringis siiani emotsionaalselt arutleda. Aga mitte ainult jalgpall, ta oskab ükskõik kui igavana näiva (spordi)ala huvitavaks rääkida, temas on oskus inimestes huvi tekitada. Tema lai silmaring on inspireeriv.

Palju õnne, paps!



Jaan Tammsalu, kaasteeline



Reinust õhkub nii palju rõõmu ja headust, et temaga on alati väga hea kokku saada.

Õppisin kord Kingissepa muusikakoolis akordioni, kuid jätsin pooleli. Kui kuulen ja vaatan seda, kuidas Rein seda pilli mängib, on mul kahju, et pooleli jätsin. Ta paneb oma tegemistesse südant.

