Õpetajana Kuressaare erikutsekoolis nr 3

Reede, 01. detsember 2017.



Autor: Alfred Otstavel Reede, 01. detsember 2017. Aastail 1958–1962 töötas Alfred Otstavel tollases erikutsekoolis nr 3 õppejõuna. Foto: Irina Mägi/ Meie Maa arhiiv 1958. aastal tehti mulle ettepanek tulla tööle erikutsekooli nr 3 õpetajaks. Otsustasin inseneri ameti maha panna ja võtsin õpetaja ameti vastu, kuigi minul puudusid igasugused pedagoogilised kogemused.



Minust sai ligemale neljaks aastaks erikutsekooli õpetaja. Õpetasin poistele tehnilisi ja eriala õppeaineid: matemaatikat, füüsikat, keemiat, tehnilist mehaanikat, metallide tehnoloogiat, autode-traktorite ehitust ja remonti jne. On meeles esimene päev õpilaste ees õpetaja rollis. Südamest oleksin tahtnud olla enne õpilane kui õpetaja, kuid tagasiteed enam ei olnud. Mis veel minu olukorra raskeks tegi, oli see, et võtsin koha üle suurte kogemustega õppejõult Valentin Oopkaubalt.



Põhiliseks õpilaskontingendis olid koolis vanemateta lastekodukasvandikud. Üks õpilane ütles, et temale anti valida, kas tuleb õppima erikutsekooli või saadetakse kolooniasse. Muidugi ta valis edasiõppimise meie koolis.



Igas inimeses on midagi head



Minu õpetajaameti tegi lihtsamaks see, et ise olin lõpetanud tööstuskooli ja seega olin tuttav kutsekoolide eluga. Esialgu oli õpetaja ametisse raske sisse elada, sest kogu selle aja olin olnud õpilase tasandil. Oma range hoiaku tõttu noorematele kursuslastele ma eriti ei meeldinud. Aja jooksul jõudsime õpilastega üksteise mõistmiseni. Mulle tundus, et vanemate klasside õpilased pidasid minust isegi väga lugu.



On meeles, kui üks poiss ütles, et “vana” ei ole sugugi nii hull, kui ta välja näitab. Tegelikult elasin neile ise oma hinges rohkem kaasa, kui nad arvata võisid. Minu põhimõte oli, et igas inimeses, ükskõik kui halb ta ka ei oleks, on alati midagi head ja muidugi, poiste suhtes ei ole ma selles eksinud, sest poistes oli rohkem head kui halba. Saatus ei ole poiste vastu õnnetuseks soosiv olnud. Olin ka ise parimad eluaastad kasvanud ilma isata, sellest tulenevalt püüdsin õpilastele anda veidikenegi seda, millest ise ilma olin jäänud.



Peale reaalainete õpetasin välja ka kaks gruppi autojuhte ning klassivälise tööna juhendasin füüsika-matemaatikaringi. Ringi töö kujunes põhiliselt vestlusteks poistega. Poisid kogunesid minu ümber ja igaüks rääkis oma kurvast saatusest.



Neil oli vaja vanemat inimest, kes neid ära kuulaks ja nendele ka nõu annaks ja peaks neid inimesteks. Et õigustada füüsika- ja matemaatikaringi tööd, paigaldasime koolimajasse elektrikellad tundidesse sisse- ja väljahelistamiseks.

Olulisemaks pidasin siiski õpilastega suhtlemist, mida nad nii väga vajasid. Õpetajana oli minus kaks mina. Üks oli see, mida õpilased minus tunnis nägid, ranget, ilma närvideta, nagu õpilased olid õpetaja Endla Tegovale maininud, et meie koolis on üks närvideta õpetaja, kelle all nad mõtlesid mind. See ei olnud kõige meeldivam. Ja teine mina, mis oli õpilaste eest varjatud, mis nendele südamest kaasa tundis.



Töö oli raske



Selle tõttu põletasin end liialt, sest see töö oli ikkagi väga raske. Usun, et selline rangus oli siiski kasulikum õpilastele kui minule. Ütlesin poistele ka, et seda, mida ma teile räägin, on teile vaja, ise tean ma seda juba varem.



Oma ranguse ja “külma närviga” saavutasin lõpuks selle, et kui ma õppetöö esimesel veerandil olin sunnitud välja panema väga palju puudulikke hindeid (mis tol ajal oli lausa lubamatu, nagu klassikursuse kordaminegi), siis metallide tehnoloogia eksamil, kus direktor Kuusk, ise eksamineerides poisse, pani esimesele kuuele poisile hindeks “väga hea” ja ülejäänud jättis minu eksamineerida. Direktor Kuusk oli varem ise metallitehnoloogiat õpetanud ja tundis seda ainet põhjalikult. Seda enam olid tema pandud head hinded tunnustuseks ka minu tööle.



Neli aastat on lapse elus pikk aeg. Need väikesed endassetõmbunud alaväärsuskompleksiga “nublud”, s.t poisid, sirgusid otse minu silma all. Ja kui nad kooli lõpetasid, olid nendest saanud juba täisväärtuslikud, arvestatavad isiksused, kes olid koolist kaasa saanud teoreetilise ettevalmistuse (niipalju kui ma suutsin neile anda ja nemad vastu võtta) ja meistrite käest praktilise ettevalmistuse eluks.



Koolist lahkudes käis meie jutuajamine juba meeste tasemel. Ma ei kujuta ette, kui need poisid oleks suunatud kolooniasse või jäetud saatuse hooleks, mis siis neist paljudest oleks saanud. Kui minu tööst neile natukenegi kasu oli, siis valmistab see minule kõige suuremat rõõmu.



Olen kohanud aastate möödudes endisi õpilasi. Vesteldes nendega on mul hea meel, et nad on elus oma koha leidnud, nad on rääkinud oma tööst, perekonnast, lastest ja isegi lastelastest. Mind on isegi tänatud selle eest, et olin nii range ja suutsin neile selgitada nii raskena tunduvaid aineid, nagu matemaatika ja füüsika, ning erialaaineid.



Kooli tulekul nende teadmised olid küllaltki kasinad, sest, nagu poisid ütlesid, ükskõik kui vähe teadsime lastekodudes, kolm pandi ikkagi ja istuma ei jäetud. Kui ma olin sunnitud nende teadmiste põhjal palju puudulikke hindeid välja panema, ütlesid poisid, et mind lastaks lahti, kui need hinded välja panen.



