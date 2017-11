Eluratas

Mälestades Alfred Otstavelit

Reede, 01. detsember 2017.



23.03.1928 – 22.11.2017



Raske haigus viis meie keskelt õpetaja ja kauaaegse energeetiku Alfred Otstaveli. Saaremaaga oli ta seotud alates 1957. aastast. Kuidas sattus mandrimees saarele?



Pärast keskhariduse omandamist oli tema unistuseks saada lenduriks või minna õppima Tartusse juristiks. Kuna ta oli “rahvavaenlase poeg”, olid tema jaoks nende õppeasutuste uksed suletud ja ainsa edasiõppimisvõimalusena pakuti Tallinna polütehnilise instituudi mäeosakonda.



Kuna seal oli ka suurem stipendium, siis Alfred otsustaski selle õppeasutuse kasuks.



Pärast TPI mäeosakonna lõpetamist 1957. aastal seisis Alfred raske valiku ees, sest põhiliselt suunati mäeinseneridena instituudi lõpetanud sundkorras tööle Venemaa kaevandustesse. Sinna ta minna ei soovinud ja ta otsis ise endale tööd Eestis. Mida kaugemal oli töökoht pealinnast, seda parem, sest nendelt, kes Venemaale minekust kõrvale hoidusid, nõuti koguni kõrgkooli ajal saadud stipendiumi tagasimaksmist.



Sel ajal vajati noori insenere igas eluvaldkonnas ning lõpuks otsustas Alfred Saaremaa kasuks. Seda otsust mõjutas ka teadmine, et tema onu Hendrik Otstavel elas aastaid siin ja oli viimane ennesõjaaegne Saare maavanem.

Aastail 1958–1962 töötas Alfred Kuressaare erikutsekoolis nr 3 reaal- ja erialaainete õpetajana. Kuigi tal puudusid pedagoogilise töö kogemused, tegi õpetajatöö lihtsamaks see, et ta ise oli 1946. aastal lõpetanud Tallinna tööstuskooli nr 2 elektrikuna ning valdas õppeaineid.



See kool oli paras katsumus kõigile õpetajatele, sest koolis õppisid ainult poisid – vanemateta lastekodukasvandikud. Kuna Alfred oli väga avara hingega, aus ja teiste suhtes tähelepanelik, hakkasid poisid teda usaldama, oma muresid temaga jagama. Olles ise oma parimad eluaastad kasvanud ilma isata, püüdis Alfred õpilastele anda veidikenegi seda hingesoojust, millest ise oli ilma jäänud.



27 aastat energeetikasüsteemis



Alfredist oleks saanud hea õpetaja, kuid väikese palga tõttu ja pere suurenedes võttis ta vastu uue pakkumise.1962. aastast sai temast Saaremaale moodustatud uue ettevõtte, Kingissepa mehhaniseeritud rändkolonni energeetik. Alguses oli ta ettevõtte peainsener, hiljem juhataja.



Mehhaniseeritud rändkolonni ülesandeks oli põllumajanduse elektrifitseerimine – liinide ja alajaamade ehitamine.



Tol ajal oli tööpõld väga lai, sest Saaremaa põllumajandus oli veel praktiliselt elektrita ja vähesed olemasolevad elektriliinid olid väga halvas olukorras. Ta meenutab oma eluloos, kuidas vabariigi viimase kolhoosina elektrifitseeriti 1964. aastal Mustjala kolhoos ja kuidas vana aasta viimasel päeval töötasid mehed autoprožektorite valgusel posti otsas ja kell kaks öösel läks alajaam voolu alla. Nii süttis elektrivalgus Eesti viimases elektrifitseerimata külas Sellest oli juttu isegi meedias. Ettevõte tegi siseelektritöid ka linnas ja teistele mittepõllumajanduslikele ettevõtetele. Suurimateks ettevõtmisteks olid haigla siseelektritööd, millega nende elektrik Õunpuu suurepäraselt hakkama sai.



Käed ei jäänud rüppe seisma



Alfred oli printsipiaalne inimene, alati tõe ja õiguse eest väljas, võitles hingega ministeeriumides tööliste palgafondi pärast, sest nende töötingimused olid rasked. Tal oli tihti eriarvamusi võimuorganitega ja ta ei jätnud oma arvamust kunagi välja ütlemata. Alfredi sõnul tema selg sakste ees ei paindunud. Pugejalik iseloomujoon puudus tal täielikult.



Üheksakümnendate aastate alguses jäi Alfred pensionile, kuid tema kuldsed käed ei jäänud rüppe seisma, vaid ta leidis nendele alati tööd ja seda ta oskas, ka arvuti oli tema igapäevane tööriist. Seoses ühiskondliku korra kiirete muutuste ja arhiivide avamisega leidis ta ka vastuse oma onu ja isa saatusele, sai teada seda, miks teda, noort inimest, rahvavaenlaseks tembeldati ja miks tema ees paljud kooliuksed suletuks jäid.



Vaba Eesti aktiivsest ühiskonnaelust ta vanaduse tõttu enam osa ei võtnud, kuid vaim ja mälu olid tal suurepärased. Ta hakkas kirjasaatjaks nii kohalikule ajalehele kui ka Eesti Rahva Muuseumile.1996. aastal kirjutas ta oma eluloo, mille eest sai tänukirja ja isegi preemia. See on avaldatud ka Tallinna Saarlaste Ühenduse kogumiku “Saarlaste elulood” I köites. Igal aastal kirjutas ta oma memuaare, igal aastal sai ka tänukirja sisuka kaastöö eest ja nii kestis see kuni haigevoodini välja. Veel 2016. aastal, kui ta enam ei suutnud ise kirjutada, dikteeris ta haiglas olles oma mälestusi abikaasale, kes siis töö muuseumile edastas.



Hobidest veel: nooruses tegeles ta purjespordiga, jõudes meisterlikkuse tasemeni Pirita jahtklubis, võttis osa isegi üleliidulistest võistlustest. Saaremaa ja Estonia autorallide kohtunik oli ta kuni 1989. aastani, suusatas, mängis malet, tegeles fotograafiaga, oli 20 aastat rahvakohtu kaasistuja. Sport oli talle südamelähedane, kuni viimase hetkeni vaatas ta spordisaateid ja kuulas neid raadiost.



Alfred Otstavelil oli nooruses üliraske, nagu kõigil teistelgi sõjaajal kasvanutel, kuid pikk ja huvitav elu. Teda jäävad leinama abikaasa, kaks last – poeg ja tütar, viis lapselast ja üks lapselapselaps ning kõrges eas vend.



