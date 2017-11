Eluratas

Mõtisklusi Kuressaare ametikooli tähtpäevast

Reede, 10. november 2017.



Autor: Urve Kirss Reede, 10. november 2017. Alma Klaureni (paremalt esimene) 90. sünnipäeval 15. jaanuaril 1980 on sünnipäevalauas veel Helju Pärt, Eugen Transtok, Evi Rattur, Sinaida Koost, Linda Ots ja Urve Kirss. Foto: Ants Vares Kodus ja kaugemal hätta ei jää sa iial, kui vaid tööd tunned ja tead! See tsitaat ametikooli laulust annab mõista, et amet ei küsi leiba, vastupidi – amet annab leiba! Nii on olnud põliselt. Eestlased, sealhulgas saarlased on olnud kogu aeg meistrimehed.



Kuressaare ametikool on 95 aasta jooksul eri aegades vastu pidanud ja püsinud.



Seoses kooli aastapäevaga tahaksin allpool peatuda kahel kooli ajalooga tihedalt seotud inimesel.



1919. aastal tuli Saaremaale Venemaalt tagasi akadeemik, ehitaja-arhitekt, sünnilt saarlane Aleksander Poleštšuk, kes oli Eesti riigi haridusnõunik kutsehariduse alal. Tema initsiatiivil avati 1. novembril 1922 Kuressaares ehitusinstruktorite kool, praeguse ametikooli eelkäija.

Lisaks ehitusosakonnale sai koolis õppida ka puidu- ja metallitööd.

2009. aastast paikneb Poleštšuki kodumajal Vana-Roomassaare tänaval mälestusplaat.



1931. aastal Kohtu tänavale ehitatud funktsionalistlikus stiilis ametikooli hoone on ilmselt Aleksander Poleštšuki projekteeritud Ka sellele hoonele tuleks panna Poleštšuki mälestusplaat.



Kooli üks kaasrajajaid oli Alma Klauren (1890–1987), kes oli 1917. aastal lõpetanud Peterburis parun Sieglitzi kunstikooli keraamika, majoolika (glasuuritud kunstkeraamika) ja kunstipedagoogika erialal. Temast sai koolis oluline kunstiajaloo ja joonistustehnika õpetaja ning ehissepiste kavandite tegija. Särava isiksusena avaldas ta õpilastele suurt kasvatuslikku ja hariduslikku mõju.



Alma Klauren oli oma tööst tööstuskoolis vaimustunud ja ta on selle kohta öelnud: “Kas on midagi kaasakiskuvamat kui inimese töö, ehitaja töö!” Alma Klauren märkis, et iga ala praktiliste oskuste omandamiseks ja meisterlikkuse saavutamiseks on vaja enesedistsipliini, keskendumisvõimet ja huvitatust.

Alma Klauren säilitas optimistliku ja elujaatava hoiaku elu lõpuni. Kõik inimesed, kellega ta kokku puutus, said temalt kui erudeeritud inimeselt oma isiksuse rikastamiseks väga palju.



Kuressaare ametikooli pika ajaloo jooksul on seal töötanud väga palju erialaõpetajaid, kes kõik andsid oma osa õppetöös.

