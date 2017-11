Eluratas

See juhtus 1944. aasta augustipäevadel

Reede, 03. november 2017.



Meenutan üht sündmust, millest teavad vaid seitse Eesti ohvitseri ja ca 200 sõdurit. Olin nende hulgas üks nooremaid ja tundub endalegi uskumatu, et sattusin sellisesse olukorda. Püüan sellest kirjutada hästi lühidalt.



Olin Eesti teise rinderügemendi raskekompanii kirjutaja. 1944. aasta augustikuu esimestel päevadel kirjutasin Lätis Saukase järve ääres just aruannet, kui minu juurde tuli allohvitser Raudvasar ja kutsus mind koosolekule. Panin asjad kokku ja läksin.



Üks ohvitser pidas kõnet ja rääkis olukorrast Eestis: vaenlane on juba Emajõe ääres ja meie peame Lätis kaitsma sakslaste taganemist. Meile lubatud Eesti vabadusest pole enam juttugi. Seetõttu on vaja sõita Tallinna omavalitsusjuhi juurde ja nõuda Eesti sõjameestele antud lubaduste täitmist – Eesti Vabariigi väljakuulutamist. Kirjas oli hulk nõudeid. Osavõtjate hulgast püüti leida 25 vabatahtlikku ja nende juht, kes esitaks Tallinnas dr Mäele sõjameeste nõuded.



Ohvitseride hulgas soovijaid ei olnud. Vist paljud kartsid, et sellise tegevuse eest võidakse ohvitseri aukraad ära võtta. Mulle tehti ettepanek asuda juhi kohale ja pakuti isegi ohvitseri vormi. Olin nõus, kuid ikkagi otsustasin minna ainult oma sõdurivormis.



Läksin tagasi oma staapi, kirjutasin komandeeringu 26 mehele.

6. augusti hommikul kell 5 hakkasime minema. Teel oli küll palju takistusi, kuid jõudsime ikkagi Antslasse. Jätsin seal 13 meest Vana-Antsla riigimõisa juurde ja mina koos 12 mehega sõitsime 7. augustil rongiga Tallinna.



Läksime Toompeale. Mehed jäid välja valvama, mina sisenesin lossi. Arvestasime, et kui mind kui desertööri arreteeritakse, siis rohkem kui kaks meest mind vanglasse viima ei tule. Õnneks oli uksel valves noor SS-vormis Kuressaare poiss. Ta tundis mind ja õpetas, kuidas asju ajada.



Enne dr Mäe juurde pääsemist pidin oma kirja näitama major Merele. Tegin seda ja major Mere oli kohe abiks. Ta juhatas mind dr Mäe vastuvõturuumi. Umbes kümne minuti pärast oligi omavalitsusjuht kohal. Mäe oli vahepeal meie kirja läbi lugenud. Ta tuli minu juurde, teretas mind kättpidi ja algas vestlus. Kõigepealt ta lausa palus, et mingu me väeossa tagasi ja oodaku diviisi staabi korraldusi. Siis algas “kauplemine”. Mäe ütles, et osa kirjas esitatud nõudeid saab ta täita: Eesti mehed Eesti rindele! Meid kui omavoliliselt väeosast lahkunuid ei karistata. Aga kui ta läheks nõudma Eesti Vabariigi väljakuulutamist ja Saksa lipu väljavahetamist Eesti lipu vastu, siis ta tapetaks.



