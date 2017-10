Eluratas

Karm sügispäev Vintri rannas 1944. aasta oktoobris

Reede, 27. oktoober 2017.



Kuidas nägi siis kurikuulus Vintri dessant välja tänaseks päevaks kogutud andmete põhjal?



/.../ Kuus tendrit ja kolm torpeedokaatrit jätkasid Roomassaare sadamast väljudes teed Sõrve poole. Plaanis oli läheneda rannikule vaikselt, sest dessandi õnnestumise eeltingimuseks oli just ootamatus. Suurtükiväe toetust maabumisel ei plaanitud, tendritel ja torpeedokaatritel mingeid suurtükke polnudki.



/…/ Ligi 2 km pikkuseks veninud tendrite ja kaatrite kiilveerivi lähenes Sõrve rannikule tihedas udus. Kohale jõuti hommikul kella 4 paiku.



Rannal asuvatelt positsioonidelt avati tuli ja nüüd läks kiireks. Tendrid tegid pöörde paremale ja lähenesid rindrivis rannale, kuni põhjadega leetseljakuile kinni jäid. Mereväelased, kes pikkade ritvadega meresügavust mõõtsid ja kellel polnud rannikust tegelikult õrna aimugi (samuti puudusid merekaardid), leidsid nüüd vajaliku olevat maaväelased ruttu-ruttu pardalt vette ajada ja ise sakslaste tuleulatusest välja sõita. See õnnestuski edukalt kõigil alustel.



300. polgu mehed aeti oktoobrikuisesse merre, suur osa neist sattus leetseljakuile, mida rannikust lahutas suur vahemaa – vähemalt 400 meetrit või lausa kilomeeter, kusjuures vahepeal ulatus vee sügavus 2 meetrini.



/…/ Seda, et ollakse rannikust kaugel asuvatel leetseljakutel, avastati alles siis, kui mehed asusid madalana tunduvas vees Sõrve ranniku poole kahlama. Seejuures olid rahvuskorpuslased hajunud ligi 2 km laiusesse ahelikku. Kaldale jõudis tegelikult vaid 40 meest (needki kahe eraldi grupina), ülejäänud jäid sügavasse vette, osal õnnestus end varjata väheste rannakivide taha ja sakslased küttisid neid nagu parte. Külmas vees, mille temperatuur võis oktoobri algul olla ehk 4–6 kraadi, on inimene juba esimese poole tunniga nii kangestunud, et mingist relvakäsitsemisest või võitlemisest pole juttugi.



/…/ Kokkuvõttes sai dessandi käigus surma 200–250 meest, sama palju langes vangi. Mis sai ülejäänud 250–300 mehest? Osa neist takerdus juba Roomassaare sadamas (kaks tendrit sõitsid karidele ja jäid maha), osa jäi laevadele (üks kaater ja üks tender), vette ei läinud ning viidi tagasi Kuressaarde.



Vastavalt 7. laskurdiviisi poliitaruandele kaotati dessandis kokku 548 meest, neist 11 tapetuna, 41 haavatuna ja 496 teadmata kadununa. Arusaadavalt suudeti täpselt fikseerida ainult langenud ja haavatud (kes ilmselt ka tagasi Roomassaarde viidi). Ülejäänute saatust aitavad selgitada juba Saksa-poolsed andmed. Need on igati usutavad: sakslased korjasid merest välja 200 laipa ja võtsid vangi 250 laskurkorpuslast (kellest osa olid haavatud, kuna aga teadmata kadunuid oli mitukümmend meest, said ka need tõenäoliselt surma).



Mis sai dessandi juhtidest ja ohvitseridest? Ohvitseride kohta teatab juba viidatud 7. diviisi aruanne: 1 surma saanud, 3 haavatut, 36 teadmata kadunud.



