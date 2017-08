Eluratas

Heli Läätse elu sõnas ja pildis

Reede, 25. august 2017.



Heli Läätse elulooraamatu „Heli Lääts. Armastusega“ esilehel sõnab laulja Anne Veski: „Heli Lääts on minu jaoks Eesti estraadimuusika lipulaev. Tema kõlavat, helisevat lauluhäält ei ole võimalik ühegi teise laulja häälega segi ajada. Omapärane hääl ja esitusmaneer teebki lauljast teistest erineva artisti. Heli Läätse laulus jääb kõlama selgelt välja toodud laulu mõtte edasiandmine ja hingestatud esinemine. Ta on professionaal kõige paremas tähenduses.“



Öeldud lühidalt, täpselt ja peaaegu kõik.

„Mina küsin ja küsin, kuulan ja salvestan ja kirjutan üles, sätin teksti. Heli meenutab ja räägib. Nii me istume ja räägime pikki tunde, mitmeid päevi, nädalaid. Et saaks kirja kellukesehäälse Heli Läätse lugu,“ kirjutab Hille Karm saatesõnas. Nende koostöös on sündinud elulooraamat, mida Eestis pole senini välja antud. Hille Karm on loonud midagi ületamatut. Lugejate tänu on praegu nagu kaunis merelainetus.



Kuid sirvigem 384-leheküljelist raamatut edasi. Ja te leiate, et Heli Lääts jutustab oma lugu väga lihtsalt ja loomulikult: lapsepõlvest, õpiaastatest, esinemistest, abielust, lähedastest – kas headest tuttavatest või sõpradest, kolleegidest jt. Ja mõtiskleb sealjuures elu üle mitmetahuliselt.



Lausa meistriteose on loonud raamatu koostaja, sest ta on väga loogiliselt ja loominguliselt järjestanud Heli jutustused ja vahetekstid. Ning mis raamatule palju juurde annab, on see, et on kasutatud palju Heli Läätse laulude tekste. See kõik aitab tema repertuaari elavdada, meelde tuletada, kuigi, peab ütlema – Läätse laulud kõlavad väga tihti raadios.



Mööda koduvälju mõtteis pikkamisi käin,

tasanenud tuuled valjud, süda lembet rahu täis.

Möödas kõik, mis vähe tähtis, linnakärast vaba hing,

sirel õitega end ehtis, nähes küla vahel mind.



(Uno Naissoo, Rein Mändsoo „Mööda koduvälju“)

See on laulja üks lemmiklaule.



Aga alles hiljuti kuulsin ma raadiost tema vene romansside esitust. Siinjuures pean rääkima tema erilisest hingestatusest. Ma ei alahinda sellega tema kaasmaalaste laulude tunnetatust. Aga vene romansid ja rahvalaulud on juba kord erilised.



Heli Läätse laule kuulates mõtled: kuidas on võimalik nii loomulikult ja helisevalt laulda? Heli Lääts suudab seda. Ja see on teinud temast Eestimaa legendi.

1998. aastal loitsisid Saaremaa rohelised tänuks ja tunnustuseks lauljale Kuressaare lähistel Loode tammikus lauljale suure kivi Legendikiviks. Heli Lääts on tänapäeva Piret, kes kannab Tõllule sauna jaoks kerisekive kokku. See kivi on laulja kerisekivi. Aga et ta on legend, siis saigi sellest Legendikivi. Loitsutekst aga kõlab nii:



„Legend-laulja Heli Lääts!

Oled külvanud kaua ja heldele maale.

Sinu kastemaa on siin kadakate, kivide ja jalgsirajaga, mis viib suure mere juurde.

Ära võõraks jää rahva hinges Saaremaast Floridani! Rohelise maa laul on sinu hinge ja loomingu põlistanud. Laula ikka ja jälle end vikerkaareks!

Kerisele kuuma, südameisse hellust, mõistmistesse valgust – see ongi laulja-legend Heli Lääts.“



Kui ma koostasin lauljast raamatut „Vikerkaare saladus“, siis teadsin juba, et Heli on hingelt looduslaps: „Tal on lootuselaulud, et süüdata pirruna põlema kõige nõrgemadki meie seas. Peab ju tundma omaenesegi valgust ja põlemist – siis märkad seda ka teistes...“



Hälliks Saaremaa



Heli on kodusaaresse kiindunud, selle inimestesse ja loodusesse. Eriti lähedased on talle kadakad. Tihtipeale ütleb ta mulle: „Mine tee minu poolt kadakatele pai!“



Sellepärast – kui järjekordselt kirjutasin lugu Helist, ei pannud ma teda juhuslikult hingesugulaseks laulja-kadakatäksiga. Temagi on looduses solist ja veel kauni lauluga.



Oma elulooraamatus meenutab laulja, kuidas kohtumisel Kaarel Irdiga arvas viimane, et Saaremaal on kõik inimesed nii omanäolised. Ja kui ta sai teada, et Heli Lääts on ka Saaremaalt, siis sõnas, et sellepärast Heli Lääts sedaviisi laulabki.



Heli on kokku kasvanud ka merega. Eru suvekodus loksub see maja lähedal. Ja seal on vaikus, mida armastas eriti ka tema abikaasa Peeter Saul.

Heli Lääts jutustab suure soojusega kolleegidest, nagu Georg Ots, Jaak Joala, Kalmer Tennosaar, Emil Laansoo ja tema ansambel. Sõnameister Heldur Karmost. Neid on sadu, keda laulja meenutab. Tal on olnud toredad, sõbralikud kolleegid. Aga Heli Läätse ennast meenutavad paljud teised – ajakirjanik ja kirjastaja Sirje Endre, laulja Voldemar Kuslap, rahvatantsujuht ja tantsupedagoog Angela Arraste, pedagoog Harri Ellart, laulja Boris Lehtlaan, arst Virve Siirak, bioloogiadoktor Hans Trass, helilooja Alo Põldmäe, laulupedagoog Liivi Listra... Räägivad tema pere liikmed. Paljud veel. Ka allakirjutanu. Oma etüüdide kaudu.



On väljavõtteid meedias ilmunu kohta – ikka Heli Läätsest.

Omal ajal kirjutas ju Sirje Endre lauljast palju artikleid. Neid ongi elulooraamatus tsiteeritud.



Elulooraamatus on katkendid Anu Välba intervjuust Heli Läätsega 20. märtsil 2016 Eesti Televisiooni saates „Hommik Anuga“.

Heli: „Ma ei oleks iial arvanud, et minust poppar tehakse! See oli ausalt öeldes minule üllatus, sest no ma olen ju tegelikult kõike teinud, ma olen laulnud klassikat: Griegi, Schubertit, Brahmsi, mida iganes, ja olen laulnud Mackebenit, ja lastelaule olen väga palju laulnud – aga küllap on nad siis kõik populaarsuse tähe all Eesti rahva sekka läinud.“



Kes sa oled?



„Kuidas ära tunda, mis see on, see sina ise? Me kõik oleme pärit oma lapsepõlvest. Ja mitte ainult oma lapsepõlvest – ka meie esivanemad on pärit olnud oma lapsepõlvest. Meile on sündides kaasa antud teatud asjad, millest me saame alles siis aru, kui oleme ükskord juba ülitargad ründid – enese arvates.“ (Heli Lääts)



Saaremaa häll on püha. Heli räägib Saaremaast mõtlikult, hellalt. Armastusega.

Ainult armastus teeb naise kauniks,

iga naise teeb nii kauniks.

Riivab armastus naist andja käega –

ah, kui veetlev välja näeb ta!

(Theo Mackeben, Michael Gesell, sõnad Heldur Karmo “Ainult armastus teeb naise kauniks“)



Heli Lääts räägib oma abielust väga avameelselt. Armastus tegi selle kauniks. Just laulja on öelnud: „Igal hetkel on oma suurus. Mõni hetk võib sulle tunduda aastana, teine ainult sekundina.“

Jah, selles elulooraamatus on „saladusi, õnne ja armastust, kurbust ja naeru, ilu ja muusikat, põnevust ja seiklusi.“



Intervjuus Sirje Endrele ajalehes Edasi 27. detsembril 1970:

„Kahjuks või õnneks paistab meie tööst sageli välja ainult lihtsam pool. Mulle tundub, et üheski töös, kui seda südamega teha, ei tule midagi kergelt. Alati tuleb arvestada tõusu- ja mõõnaperioode, osata mõlemat taluda. Ebaõnnestumised polegi nii hirmsad, kui meeles pidada, et neist õpitakse elutarkust kõige rohkem...“



Ei me ette tea...

Üks esimesi, laule, mida ma laulja esituses kuulsin, oli „Ei me ette tea“. See on praegugi üks hitte.



Ei me ette tea,

mis elu meil tuua võib.

Kuid ometi see, mis peab,

tuleb kindlalt kõik.

(Jay Livingston, Raymond Evans, sõnad Heldur Karmo „Ei me ette tea“)



Hiljem tulid „Tsirkus“, „Mälestus“, „Väike aed“ ja teised.

Heli Lääts on laulnud end kaugele Eestimaast. Ja ta jutustabki oma kontserdireisidest Ameerikasse, Kanadasse. Sealjuures imestan ma järjekordselt tema hea mälu üle.

Üks huvitavamaid fakte on see, et Heli Lääts on kaverdanud eesti keelde 19 eurolaulu. Kes ei teaks „Kevad ja päike“ (1962), „Kaunid baleriinid“ (1969), „Tänav, pink ja puu“ (1971), „Lind ja laps“ (1977), „Et oleks rahu“ (1982) ja teisi.

Nagu Heli mainib, vaadati Eurovisiooni siis Soome Televisioonist. Kuulati koos – Heli Lääts, Peeter Saul, Emil Laansoo, Arne Oit, Heldur Karmo. Hiljem Saul orkestreeris, Karmo kirjutas eestikeelsed sõnad ja laul läks Heli ettekandes rahva sekka.



Kui laul „Mälestus“ on programmiline, siis seda on ka „Tallinn, mu Tallinn“. Ja see on eesti klassika! (Viis Boris Kõrver, sõnad Otto Roots).

Heli Lääts: „Ja kui seda laulad, siis lihtsalt pead Tallinna armastama.“

Inimlik headus



Kui Heli Läätsega tegi 24. juunil 1994. a saate „Carte blanche“ jaoks intervjuu Urmas Ott, küsis ta: „Olete te usklik?“



Heli Lääts: „Ma ei ole usklik, aga ma usun hea ja kurja seemnesse inimeses eneses. Ma usun, et see jumalik alge, mida peetakse Jumalaks pilve ääre peal, on inimeses olemas. Hea ja kurja äratundmise puu kasvab inimeses eneses ega lase tal kurja teha...“



Heli Lääts on inimlikult hea inimene. Mõistev. Veendusin selles juba siis, kui 1972. aastal reisisime koos tollasel Lääne-Saksamaal. Hilisemad aastad on kinnitanud seda. Ja nüüd lausa tõestab tema elulooraamat sama.

Armastada nii sügavalt inimesi, oma kodusaart rannamäega – see on hingerikkus. Tunda inimeste ees sügavat aukartust, hoida neid kui peopesal – see on hällist kaasa antud.



22. juunil oli Estonia Talveaias Heli Läätse elulooraamatu esitlus. Pärast ütles ta mulle: „See oli imeline päev!“



Sirje Endre tegi oma sõbrannale Heli Läätsele tema 85 aasta juubeliks võrratu kingituse, sest ta on selle elulooraamatu toimetaja ja kirjastaja.

Lõpetuseks olgu lisatud – raamatus on palju imekenasid fotosid lauljast, tema kolleegidest, lähedastest.



Ning mis raamatule palju juurde annab, on see, et on kasutatud palju Heli Läätse laulude tekste. See kõik aitab tema repertuaari elavdada, meelde tuletada, kuigi, peab ütlema – Läätse laulud kõlavad väga tihti raadios.Mööda koduvälju mõtteis pikkamisi käin,tasanenud tuuled valjud, süda lembet rahu täis.Möödas kõik, mis vähe tähtis, linnakärast vaba hing,sirel õitega end ehtis, nähes küla vahel mind.(Uno Naissoo, Rein Mändsoo „Mööda koduvälju“)See on laulja üks lemmiklaule.Aga alles hiljuti kuulsin ma raadiost tema vene romansside esitust. Siinjuures pean rääkima tema erilisest hingestatusest. Ma ei alahinda sellega tema kaasmaalaste laulude tunnetatust. Aga vene romansid ja rahvalaulud on juba kord erilised.Heli Läätse laule kuulates mõtled: kuidas on võimalik nii loomulikult ja helisevalt laulda? Heli Lääts suudab seda. Ja see on teinud temast Eestimaa legendi.1998. aastal loitsisid Saaremaa rohelised tänuks ja tunnustuseks lauljale Kuressaare lähistel Loode tammikus lauljale suure kivi Legendikiviks. Heli Lääts on tänapäeva Piret, kes kannab Tõllule sauna jaoks kerisekive kokku. See kivi on laulja kerisekivi. Aga et ta on legend, siis saigi sellest Legendikivi. Loitsutekst aga kõlab nii:„Legend-laulja Heli Lääts!Oled külvanud kaua ja heldele maale.Sinu kastemaa on siin kadakate, kivide ja jalgsirajaga, mis viib suure mere juurde.Ära võõraks jää rahva hinges Saaremaast Floridani! Rohelise maa laul on sinu hinge ja loomingu põlistanud. Laula ikka ja jälle end vikerkaareks!Kerisele kuuma, südameisse hellust, mõistmistesse valgust – see ongi laulja-legend Heli Lääts.“Kui ma koostasin lauljast raamatut „Vikerkaare saladus“, siis teadsin juba, et Heli on hingelt looduslaps: „Tal on lootuselaulud, et süüdata pirruna põlema kõige nõrgemadki meie seas. Peab ju tundma omaenesegi valgust ja põlemist – siis märkad seda ka teistes...“Heli on kodusaaresse kiindunud, selle inimestesse ja loodusesse. Eriti lähedased on talle kadakad. Tihtipeale ütleb ta mulle: „Mine tee minu poolt kadakatele pai!“Sellepärast – kui järjekordselt kirjutasin lugu Helist, ei pannud ma teda juhuslikult hingesugulaseks laulja-kadakatäksiga. Temagi on looduses solist ja veel kauni lauluga.Oma elulooraamatus meenutab laulja, kuidas kohtumisel Kaarel Irdiga arvas viimane, et Saaremaal on kõik inimesed nii omanäolised. Ja kui ta sai teada, et Heli Lääts on ka Saaremaalt, siis sõnas, et sellepärast Heli Lääts sedaviisi laulabki.Heli on kokku kasvanud ka merega. Eru suvekodus loksub see maja lähedal. Ja seal on vaikus, mida armastas eriti ka tema abikaasa Peeter Saul.Heli Lääts jutustab suure soojusega kolleegidest, nagu Georg Ots, Jaak Joala, Kalmer Tennosaar, Emil Laansoo ja tema ansambel. Sõnameister Heldur Karmost. Neid on sadu, keda laulja meenutab. Tal on olnud toredad, sõbralikud kolleegid. Aga Heli Läätse ennast meenutavad paljud teised – ajakirjanik ja kirjastaja Sirje Endre, laulja Voldemar Kuslap, rahvatantsujuht ja tantsupedagoog Angela Arraste, pedagoog Harri Ellart, laulja Boris Lehtlaan, arst Virve Siirak, bioloogiadoktor Hans Trass, helilooja Alo Põldmäe, laulupedagoog Liivi Listra... Räägivad tema pere liikmed. Paljud veel. Ka allakirjutanu. Oma etüüdide kaudu.On väljavõtteid meedias ilmunu kohta – ikka Heli Läätsest.Omal ajal kirjutas ju Sirje Endre lauljast palju artikleid. Neid ongi elulooraamatus tsiteeritud.Elulooraamatus on katkendid Anu Välba intervjuust Heli Läätsega 20. märtsil 2016 Eesti Televisiooni saates „Hommik Anuga“.Heli: „Ma ei oleks iial arvanud, et minust poppar tehakse! See oli ausalt öeldes minule üllatus, sest no ma olen ju tegelikult kõike teinud, ma olen laulnud klassikat: Griegi, Schubertit, Brahmsi, mida iganes, ja olen laulnud Mackebenit, ja lastelaule olen väga palju laulnud – aga küllap on nad siis kõik populaarsuse tähe all Eesti rahva sekka läinud.“„Kuidas ära tunda, mis see on, see sina ise? Me kõik oleme pärit oma lapsepõlvest. Ja mitte ainult oma lapsepõlvest – ka meie esivanemad on pärit olnud oma lapsepõlvest. Meile on sündides kaasa antud teatud asjad, millest me saame alles siis aru, kui oleme ükskord juba ülitargad ründid – enese arvates.“ (Heli Lääts)Saaremaa häll on püha. Heli räägib Saaremaast mõtlikult, hellalt. Armastusega.Ainult armastus teeb naise kauniks,iga naise teeb nii kauniks.Riivab armastus naist andja käega –ah, kui veetlev välja näeb ta!(Theo Mackeben, Michael Gesell, sõnad Heldur Karmo “Ainult armastus teeb naise kauniks“)Heli Lääts räägib oma abielust väga avameelselt. Armastus tegi selle kauniks. Just laulja on öelnud: „Igal hetkel on oma suurus. Mõni hetk võib sulle tunduda aastana, teine ainult sekundina.“Jah, selles elulooraamatus on „saladusi, õnne ja armastust, kurbust ja naeru, ilu ja muusikat, põnevust ja seiklusi.“Intervjuus Sirje Endrele ajalehes Edasi 27. detsembril 1970:„Kahjuks või õnneks paistab meie tööst sageli välja ainult lihtsam pool. Mulle tundub, et üheski töös, kui seda südamega teha, ei tule midagi kergelt. Alati tuleb arvestada tõusu- ja mõõnaperioode, osata mõlemat taluda. Ebaõnnestumised polegi nii hirmsad, kui meeles pidada, et neist õpitakse elutarkust kõige rohkem...“Üks esimesi, laule, mida ma laulja esituses kuulsin, oli „Ei me ette tea“. See on praegugi üks hitte.Ei me ette tea,mis elu meil tuua võib.Kuid ometi see, mis peab,tuleb kindlalt kõik.(Jay Livingston, Raymond Evans, sõnad Heldur Karmo „Ei me ette tea“)Hiljem tulid „Tsirkus“, „Mälestus“, „Väike aed“ ja teised.Heli Lääts on laulnud end kaugele Eestimaast. Ja ta jutustabki oma kontserdireisidest Ameerikasse, Kanadasse. Sealjuures imestan ma järjekordselt tema hea mälu üle.Üks huvitavamaid fakte on see, et Heli Lääts on kaverdanud eesti keelde 19 eurolaulu. Kes ei teaks „Kevad ja päike“ (1962), „Kaunid baleriinid“ (1969), „Tänav, pink ja puu“ (1971), „Lind ja laps“ (1977), „Et oleks rahu“ (1982) ja teisi.Nagu Heli mainib, vaadati Eurovisiooni siis Soome Televisioonist. Kuulati koos – Heli Lääts, Peeter Saul, Emil Laansoo, Arne Oit, Heldur Karmo. Hiljem Saul orkestreeris, Karmo kirjutas eestikeelsed sõnad ja laul läks Heli ettekandes rahva sekka.Kui laul „Mälestus“ on programmiline, siis seda on ka „Tallinn, mu Tallinn“. Ja see on eesti klassika! (Viis Boris Kõrver, sõnad Otto Roots).Heli Lääts: „Ja kui seda laulad, siis lihtsalt pead Tallinna armastama.“Inimlik headusKui Heli Läätsega tegi 24. juunil 1994. a saate „Carte blanche“ jaoks intervjuu Urmas Ott, küsis ta: „Olete te usklik?“Heli Lääts: „Ma ei ole usklik, aga ma usun hea ja kurja seemnesse inimeses eneses. Ma usun, et see jumalik alge, mida peetakse Jumalaks pilve ääre peal, on inimeses olemas. Hea ja kurja äratundmise puu kasvab inimeses eneses ega lase tal kurja teha...“Heli Lääts on inimlikult hea inimene. Mõistev. Veendusin selles juba siis, kui 1972. aastal reisisime koos tollasel Lääne-Saksamaal. Hilisemad aastad on kinnitanud seda. Ja nüüd lausa tõestab tema elulooraamat sama.Armastada nii sügavalt inimesi, oma kodusaart rannamäega – see on hingerikkus. Tunda inimeste ees sügavat aukartust, hoida neid kui peopesal – see on hällist kaasa antud.22. juunil oli Estonia Talveaias Heli Läätse elulooraamatu esitlus. Pärast ütles ta mulle: „See oli imeline päev!“Sirje Endre tegi oma sõbrannale Heli Läätsele tema 85 aasta juubeliks võrratu kingituse, sest ta on selle elulooraamatu toimetaja ja kirjastaja.Lõpetuseks olgu lisatud – raamatus on palju imekenasid fotosid lauljast, tema kolleegidest, lähedastest.Kes kogub vaimurikkust, see ka seda elulooraamatut loeb.

