Eluratas

Lennukaaslastega kohtumised, mitte ükski neist ei unune…

Reede, 18. august 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Reede, 18. august 2017. Esireas vasakult: Marve Reinvald (Lõuk), Aime Nuut (Saar), Tiiu Kalbus (Johanson), Erika Iivaste (Mölder), Anni Trave (Jõgi), Astrid Mölder (Smuul). 2. rida: Jüri Kirss, Laide Pugi (Tammel), Velda Soidla (Lõuk), Prii Lõuk, Leeni Uljas (Tarvis), Õie Männik (Suurhans). 3. rida: Anne-Mari Masing (Matson), Aare Liiv (Kamm), Aili Kolk (Kaarits), Viivi Jäe (Kindlam), Luule Rei (Vendel), Maimu Aru (Nahkur), Merle Kristianson (Koel). Ülareas: Kusti Sädem, Vello Varik, Toomas Sannikas, Olev Mihkelson, Ado Kuusk, Taivu Uljas. FOTO: Vello Varik Augusti alguses tähistas Saaremaa ühisgümnaasiumi (SÜG) 44. lend juubelihõngulist aastapäeva. Nimelt möödus neil kooli lõpetamisest 55 aastat.



Seekord said lennukaaslased kõigepealt kokku Kuressaares, õhtu veedeti Kõljala seltsimajas toreda koosviibimisega.



Tore traditsioon igal aastal kokku saada on neil olnud juba viimased kakskümmend aastat. Vaid esimestel aastatel koguneti iga viie aasta tagant. “Juba maikuus hakatakse küsima, kuidas siis sel aastal kokkutulekuga on,“ naeris vilistlane Ado Kuusk, kelle sõnul annavad taolised kokkusaamised põhjuse taas üksteist näha ja meenutada olnut. Igaüks räägib oma erialast või perest miskit, tuntakse siirast huvi üksteise käekäigu vastu.



Kuna selle lennu üks eripära on see, et nende ridades on palju erinevaid spetsialiste, siis on kokkusaamistel igaühel midagi põnevat välja tuua. Nii on neil pedagooge kui agronoome, tohtreid kui tehnolooge, insenere kui ettevõtjaid, spetsialiste nii talupidamise, merenduse kui mesinduse, metsanduse ja iluteeninduse alal. Neil on kunstnikke, sõnaseadjaid, viisiloojaid.



Nagu paljud ütlesid: kokkutulek on koht, kus kõik tunnevad ennast kuidagi vabalt ja osalemine ei ole sund, vaid pigem vajadus. “Poisid“ ja “tüdrukud“, nagu nad isekeskis endid ikka kutsuvad, tunnevad rõõmu ühisest koosveedetud ajast. On naeru, on lusti, kuid meenutatakse ka neid, kelle elutee on lõppenud.



Tolleaegsetest õpetajatest on elus vähesed. Seekord saatis kokkutulnutele tervitusi kunagine füüsikaõpetaja, nüüdne kunstnik Jüri Marran, kes sai töötada tolleaegses keskkoolis vaid ühe aasta, sest ta sunniti siit lahkuma ja seda liiga uuenduslikke ideede tõttu.



Lennul on oma lipp, mis heisatakse igal kokkutulekul lipulaulu saatel. Nii lipu kui ka lipulaulu autor on Priit Lõuk.

Sel aastal juba kolmandat korda peoperenaise ja võõrustaja rollis olnud Aime Nuut nentis, et Laide Pugi (Tammel) on lennukaaslaste seas teada-tuntud luulemeister. “Nii tore on üksteisega kokku saada, me ootame neid kohtumisi väga,“ kinnitas Laide.



Just see lend aitas ka ehitada praegust SÜG-i koolihoonet ja on esimene, kes selles majas lõpetas.



Klassivennal külas Kanadas



“Poisid“ Ado Kuusk ja Vello Varik käisid maikuus külas klassivennal Toomas Ellerbuschil, kes peale 8. klassi lõpetamist Kuressaares jätkas õpinguid Kanadas. Nimelt põgenesid 1944. aasta sügisel Toomas Ellerbuschi vanemad punaväe eest kaluripaadiga Rootsi. Kaasa võtsid nad Toomase vanema venna Jaani, kuid sama aasta 1. aprillil sündinud pooleaastast poega ei riskinud vanemad teekonnale kaasa võtta.



Toomas jäi sugulaste hoolde, kuid peale 8. klassi lõpetamist ehk 16 aastat hiljem sai pere taas kokku. Toomas jätkas õpinguid Torontos ning lõpetas ülikooli inseneridiplomiga sillaehituse erialal. Tänaseks päevaks on Toomas töötanud paljudes riikides ning elab Port Colborne linnas imeilusa Erie järve kaldal, mille idaosast voolab välja Niagara jõgi.



Vello rääkis Kanada muljeid vahendades, et temale tundus, et ollakse küll ühes vöötmes, kuid seal oli kliima kuidagi soojem. Loodus on väga sarnane Saaremaa omale, vaid männimetsa sealkandis ei olnud.



Kasvatatakse palju selliseid soojamaavilju, mida meil ei kasva. Tee ääres jäid silma rohked viinamarjaistandused. Ka liiklus on seal veidi teistsugune. Näiteks on kiirteel lubatud sõita 100 km/h, kuid kui sõidad alla 120 km/h, siis trahvi ei saa, kuid üle selle, siis alles peetakse kinni.



“Poiste“ sõnul oli neile üks meeldejäävamaid see, et pühapäeva hommikuti toimub kirikus meeste hommikusöök. Seal on ainult mehed, ka serveerijateks on mehed. Ka paistis silma see, et kui meil inimesed jäävad vanaks, siis nad ongi vanad. Kuid seal on vastupidi. Seal nauditakse vanadust, ollakse ühiskondlikult aktiivsed. Ilmselt on see tingitud ka sellest, et eakad ei ole orienteeritud ainult elatise teenimisele, kuid meie inimestel on suured olmemured.



Ka kohvikuid ei ole seal nii palju kui meil. Samuti hoonete arhitektuur, sisustus oli huvipakkuv, kus iga nüanss oli läbimõeldud.



“Poistele“ jäi silma sealsete inimeste suur elurõõm ja heatahtlikkus. Kanadas veedetud nädalaga jäid mõlemad mehed väga rahule.

Vastuvõtt oli äärmiselt meeldiv ning mõlemad loodavad endise klassivennaga kohtuda järgmisel aastal Saaremaal laulupäeval. Toomas ise käis Saaremaal viimati 2014. ja 2016. aastal.







SÜGi 44. lend



Lõpetasid kooli 1962. aastal.

62 lõpetajat.

Aktiivseid osalejaid 35.

15 manalateele lahkunut.







Pühendatud SÜG-i 44. lennu 55. aastapäevale



Meie tutvusel, sõprusel üle poole sajandi iga

ja tundub, et üldiselt pole ju elulgi viga.

Helge mälestus hinges nii mõnelgi lool,

kuigi ammugi lõppenud me ühine kool.



Siis olime noored, hing rõõmule lahti,

ega murele, vaevale mõelda polnd mahti.

Armuliblikad aina su kõhus lõid tantsu,

kord meeldis sul Peeter, kord armusid Antsu.

Need liblikad ammu on lennanud ära.

Su silmad on kaotanud võrgutava sära.

Kuid ometi elul veel pakkuda palju,

kui ei leiagi muud, võid ju nautida nalju.



Puhkeb tõeline rõõm, kui su kurbus saab läbi

Ja ületamatu ei tundugi enam kõrgeimgi mägi.

Siis andestad endal ja teistelgi vead,

Kuid vigadest siiski õppima pead.



Õpid seda, et kõige tähtsam siin ilmas,

Ei ole leida pindu vaid teiste silmas.

Õpid hindama aega, mis antud on eluks,

Ei raisata saa seda tühiseks meluks.



See tarkus aga tuleb vahel liiga hilja,

ega nooruses keegi tee tarkusest välja.

Üsna habras on tihti selle mõõtmise piir,

Hea mõte võib ka halvasti lõppeda siis….



Ja tänasel lennu 55-ndal aastapäeval

kõik kohaletulnud ju selgesti näevad.

Üks päev sinu aastas on teistest helgem

ja taevaski pea kohal selgemast selgem.



Laide Pugi (Tammel)



