Meenutusi meie Kingli külast aastail 1938–1948

Reede, 16. juuni 2017.



Autor: Boris Raun Reede, 16. juuni 2017. Kingli küla noored 1938. aastal. FOTO: erakogu Kingli küla asub Laimjala vallas, pärineb mõisate ajast. Neil aastatel oli külas 22 talu 80 inimesega, neist noori kahekümne ringis.



Kinglis olid väikesed, 4–5 ha suurused talud, elatist teeniti põllutöödega. Külal oli oma ühistu või midagi nagu „kolhoosi moodi“. Meil oli viljapeksumasin traktoriga, külvimasin, heinaniiduk, viljalõikusmasin. Suuremaid töid tehti taludes talgute korras. Algas kevadel sõnnikuveoga, siis heinaniitmine, vilja masindamine, kartulivõtt, heina ja puude varumine talveks. Kõik aitasime üksteist.



Aga noorus elas ka lõbusat ja aktiivset seltsielu. Tegime kadrisid, näärisokku, ka näitemängu. Suvel mängisime “trihvaatrit” ja muid mänge. Talveõhtutelgi käidi koos, kinda- ja sukakudumise, eriti pätimustrite meisterdamisega tegelesid nii vanad kui noored.



1940. aasta. Euroopa märatses. Kingli külla kolis uus perekond. Kuke kauplus suleti, riik omastas selle ja poe omanik kolis Kingli mõisa, mille ruumid olid tühjaks jäänud.



Selles peres oli neli poega ja tütar, kõik meieealised. Ja neil oli grammofon. See äratas meie noortes põnevust. Elu läks elavaks, hakkasime rohkem koos käima. Talveõhtutel olid tüdrukud aktiivsed kooskäijad, nagu ütlesin, suka-kinda- ja pätitegemisega, üks kord ühes, teinekord jälle mõnes teises talus. Noormehed võtsid grammofoni kaenla ja läksid ka sinna tallu, kus parajasti tüdrukud koos olid. Nii möödusid talveõhtud.

Meie külas oli kombeks inimesi nimetada talupere järgi. Aktiivsed tegijad olid Madise Peeter, Karge Elmar, Kiti Herman ja Valde, tüdrukutest Sarapiku Alla, Sepa Elma, Kuusiku Salme, Sassi Manda, Laada Meeta, Vare talu Alma, Matu Erna jne. Meie – Sarapiku Arno, Kiti Ruudi ja Linda, Laada Boore, olime ka ikka nende järel kohal kus iganes.



Suvel võtsid noored ette külaplatsile kiige tegemise. Kuu ajaga oligi see valmis. Vanemad mehed käisid õpetamas, kuidas puutöö käib. Madise Peeter Teesalu ja ka Kiti Hermani eestvedamisel hakati tegema ka spordiplatsi. Saigi valmis võrkpalliplats, kaugushüppekast, sada meetrit jooksmiseks. Kiigeplatsi juurde tehti tantsuplats ja pingid. Ja nii meie elasime lõbusat elu. Tegime tööd, ka vanemad inimesed lõid kaasa, käisid vaatamas, mis noored teevad jne.



Elu veeres edasi. Noori mehi võeti sõjaväkke. Meie külast läksid sõjaväljale seitse meest, tagasi ei tulnud kolm meest, üks neist Kase talu Herman, kes sattus Rootsi, ja Kuke Viki – Viktor Rüütel.



Madise Peeter Teesalu ja Karge talust Elmar Tänav olid muusikameelsed noored ja pärast sõda sõitsid Tallinna endale pille ostma. Paari päevaga oli reis tehtud, mõlemal akordion seljas ja rõõmsad mõlemad. Ka pillilood tulid peagi rahva ette, kiige all läks tantsu õppimiseks jne. Lõbu laialt!



Sõjaväljalt tulid mehed tagasi. Ka külla elama tulid – Pihla tallu kaks noort meest Harri ja Leo Tammsalu, Tiigi tallu Muraka Ruudi, Sandrile Harri Jõekäär. Nemad olid muusikaga sinasõbrad ja nii nad arutasid, et teeme oma küla orkestri, midagi külakapelli moodi.



Peeter mängis akordioni, Ruudi mandoliini, Elmar lõi trummi, Pihla Harri mängis kitarri, Sandri Harri viiulit ja Laada talu Boore trianglit. Külas olid kolm kõva laulumeest: Kuusiku taluperemees Artur Käo, Laada talust Oskar Raun ja siis Ärbli Sander – küla auväärseim kodanik, tema kohitses loomi ja õpetas õlletegemist.



Ja nii see elu veeres. Oi noorus, oi noorus! Aastad tulevad juurde, mis saab edasi? Õppima. Õppida on vaja! Teesalu Peeter läks Kuressaarde õppima, Kiti Ruudi Kõljalga põllumajandust tudeerima, Laada Boore-Boris Raun Kuressaarde tööstuskooli, Kuusiku Salme Käo Viljandi kooli, Herman Kitt Tallinna.



Vahepeal oli Kinglisse noori juurde sündinud: Aida tallu Malle Jõgi, Kuusiku tallu Henno Käo, Sepa tallu Kalev Truumees, Matu tallu Oiro Joonas, Sarapiku tallu Arno Ristmägi, Laada tallu Aino Raun. Alghariduse saime kõik Audla mõisas asunud algkoolist.



