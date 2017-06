Eluratas

Mis maa see oli, kuhu meid saadeti?

Reede, 16. juuni 2017.



Autor: Maire Metsäär Reede, 16. juuni 2017. Siberi neiud, mu sõbranna Valentina Hussar (vasakul) ja Nina Iljušina. Neil on seljas küla kõige popimad kleidid. Aasta on 1956. FOTO: erakogu Novosibirski oblast on Siberi peamisi põllumajanduspiirkondi. Meelde on jäänud meetripaksused kivideta mustmullapõllud. Suure osa oblasti pindalast (28%) võtavad oma alla sood. Soodes oli pruun naftaga segatud vesi, mida loomad ei joonud. Meie sealoleku ajal eesti tüdrukuid sohu heinale ei saadetud, kardeti, et jooksevad ära. Kogu suve tegid seda tööd soodes vene tüdrukud.



Vasjugan on maailma kõige suurem soo. 19. sajandi alguses läksid sinnakanti uut elukohta otsima vabatahtlikult paljud eestlased, sest seal anti maad. Läksid ka venelased. Siis oli seal juba raudtee, Tatarski jaamast olevat viljarongid Siberist Euroopa poole sõitnud. Rahvas sai jõukaks. Nõukogude võimu tulekul tunnistati aga paljud talupojad kulakuteks, osa neist lasti maha.



Meie külas oli kaks peret, kes olid Eestist omal ajal sinnakanti tulnud. Üks neist kandis perekonnanime Jurkin. Jurkinite pereisa oli kohe nõukogude võimu alguses maha lastud, sest üks punasõdur oli nende kodust leidnud eestikeelse piibli, mida loeti muidugi väga nõukogudevastaseks raamatuks.



Teise, Hussarite pere eestlasest isa oli sõtta jäänud, tema tütar Valja oli minu sõbranna.

Suurtes külades oli sel ajal kolhoosikord. Me sattusime sovhoosi. Sovhoosis maksti küll rahapalka, kuid tööpäevad olid pikad ja rasked. Põldudel olid härjad ja mõni traktor. Veel seitse aastat pärast minu Siberist tulekut oli üks sellest külast ainukesena õppima läinud ja Eestisse sattunud noor mees öelnud oma teenistuskaaslastele: “Küll see eestlasest plika oskas vahvasti härja seljas kihutada!”



Töö oli raske



Ühel 1954. aasta suvepäeval saadeti mind tee äärde elektriposti auku kaevama. Selleks, et valgus tuleks, oli vaja minusuguse noore tüdruku kätejõudu. Suurt palka meiesugustele “heinatöölistele” ei makstud. Kõige paremat tasu said lüpsjad.



Sel päeval nägin teel naljakaid reisijaid. Nimelt sõitsid Tatarski linna poole üks mees ja naine vankriga, mille ees oli lehm. Just minu kohal voor peatus. Nad mind ei näinud, rakendasid oma lehma lahti ja lasid ta sovhoosi segaviljapõllule sööma. Ega sest miskit olnud – üks riigimaa kõik. Aga et lehmaga linna mindi, seda nägin küll esimest korda.



Kolhoosides pidid aga pere ära toitma üks lehm, siga ja kanad. Sovhoosides kolhoosnikke haletseti: “Näe, peab lehma oma vankri ette rakendama, ainuke varandus see lehmake ongi!”



Sealkandis oli ka elukutselisi jahimehi, kes hävitasid Siberi steppides hunte. Hundid kadusidki meie kandist. Kaks korda olen hunti lähedalt näinud. Ühe just lasid jahimehed maha, seda käisid külalapsed uurimas. Ka meie, eestlased, saime võsavillemit ligidalt näha. Teine kord seisin silmitsi vana emahundiga. Vist kiljusin oma 10 minutit ja olin püsti ta ees. “Vanaeit” näitas aga oma kehakeelega, kui tühiseks ta seda kohtumist peab ja väga aeglaselt, väärikalt läks hunt minust ükskõikse olekuga viie sammu kauguselt mööda. Mul ongi oma väljasaadetu elust selline meenutus. Olla päevade viisi stepis täitsa üksi vasikate karjuseks. Mis iganes juhtub, oled üksi. Saa hakkama!



Külm Siberi küla



Minu loos kirjeldatud kant on meist 5500 kilomeetri kaugusel. Sinna reisib Saaremaalt praegu väga vähe inimesi. Tahan aga kirjeldada seda, kuidas ma jälle üksi stepiteel käies maakoore lainetust tundsin-nägin. Kõndisin karjateel töökoha poole. Olin sellel teel juba kaks aastat liikunud. Oli hommikune vaikus, puhas ja sillerdav õhk. Korraga tundsin, et hoolimata siledast teest pidin jõudu pingutama, et edasi jõuda. Natuke ehmatas see mind küll, mis see on? Aga siis muutus kõik jälle endiseks, ei heli, ei kohinat. Eemalt paistis, kuidas suured puud tõusid kogu oma pikkuses tükk maad kõrgemale ja siis vajusid tagasi. Saaremaal näeb seda, kuidas paat niiviisi laineharjale tõuseb. Siberis tõusid aga puud silmanähtavalt kõrgemale. Pärast sai ajalehest lugeda, et meie kandis oli olnud maavärisemine. Hiljem purustas maavärin Taškendi.



Ja külm, see Siberi suur külm! Nägin meie külakest suurte külmade aegu. Kõige külmem päeva jooksul oli koidu ajal. Sel ajal olin ma õues tööl. Vedasime härjarakendiga vett loomalauta. Loomad jõid, sest silo söönud lehmadel oli suur janu. Vesi külmus aga metallämbrit kaevust üles tõmmates ämbri külge. Iga kümne ämbritäie järel tuli ämbrit vastu kaevuäärt koputada, sest muidu ei mahutanud ämber enam vett, kõik oli jääs. Aga see töö mulle meeldis. Riided olid ju kuivad külmunud kitli all. Ja küla kõigist korstnatest tõusis suitsu.



