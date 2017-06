Eluratas

85 aastat laulja Heli Läätse sünnist

Reede, 09. juuni 2017.



Autor: Enda Naaber Reede, 09. juuni 2017. Heli Lääts Legendikivil 2015. aastal. Foto: Enda Naaber Vello Orumets laulab üht väga ilusat laulu – „Ära väsi!“. Selles öeldakse, et ei tule väsida, tuleb leida jõudu laulu jaoks.



Seda on suutnud Heli Lääts, keda ma õppisin tundma 45 aastat tagasi reisil Lääne-Saksamaale (nagu tol ajal nimetati). Olime ühes ekskursioonigrupis ja peatusime sõidul ühes hotellitoas.



Mäletan – Heli tundis heameelt, et ma saarlasena tema toakaaslaseks sain. Ta ütles: „Nüüd akkame reakima soare kieles!“



Vikerkaareline laulja



Aga ma meenutaksin hilisemaid aastaid. Käisin tal ikka pealinnas külas, kontsertidel. Kui tema saarele tuli, kohtusime taas. Oleme kirjavahetuses siiani.



Ja kujunes nõnda, et esialgu ajakirjanikuna jäädvustasin paljugi tema elust ja tööst, kuni 1995. aastal andsin temast välja raamatu „Vikerkaare saladus“.



Sellesse koondasin väga erinevate autorite lugusid Heli Läätsest. Kõige rohkem kirjutas temast ajakirjanik Sirje Endre, nagu „Tahaksin laulda ainult sellest, mis on mulle omane“, „Mõtisklusi laulja ande ümber“, „Päevapilt: Heli Lääts“ jpt.



Raamatu ilmestamiseks põimisin sellesse luulet ja etüüde. Armastas ju laulja vahetevahel oma kontsertidel ka luulet esitada...



Aga etüüdid olid nagu kontsentratsioon laulja tööloomest.



Puud ja inimesed



Tema lauludes on elumahla nagu igas puuski.

Puude võltsimatust helisemisest on ta õppinud aabitsatõdesid.

Aga inimestes on salajõgesid, mille paine on suunduda juhuslikesse sängidesse.



Laul on mõte, mis neid inimesi aitab, on mõte kündmisest, külvist, saagi koristamisest. Ja näe, inimesed vabanevad needusest kui painajalikest unenägudest.



Mõned laulud on pihtimuseks, teised tugedeks konarlikul teel, mille ääres ajavad juttu puud ja põõsad.



Inimene läheb neid kuulatama, sest ta tunneb neis ära vaikselt astuja laulud. Ja see on luule, see on Heli Läätse luule!



Mitte juhuslikult pole raamatu pealkiri „Vikerkaare saladus“. Heli Lääts on vikerkaareline laulja, kelle elus on olnud esikohal need kaunid harmoneeruvad värvid. Aga loos „Tänan Sind hiietammede eest!“ (Kultuur ja Elu, mai 1992) kirjutan: „Eestimaa Orhideede Seltsi Saaremaa osakond kinnitab, et Heli Lääts kuulub orhideeliste sekka. Võime ta kanda Punasesse Raamatusse mitme haruldase omaduse poolest – tal on kuldne hääl, päikseline hing ja kaunis eesti keel.“



Pole ime, et Heli Läätse hellitavalt kutsutakse ja teda ka vikerkaareliseks inimeseks peetakse.



Mäletan... See juhtus Saksamaa-reisil rongis. Tahtsin Helile midagi head ja ilusat öelda ning laususin: „Te olete diiva!“ Helile see nimi aga sugugi ei meeldinud ja ta hakkas naerma, et kuidas siis tema äkki diiva on, kui pole selleks kõrguseks olnud tahtmistki...



Aastakümned sõprust Heliga on kui kallis kingitus. 2013. aastal lasksin kirjastada raamatu „Elu muutub lauluks.“ (Legende ja etüüde Heli Läätsest ja Peeter Saulist.)



Aga varem? Mida olen suutnud selle inimese heaks teha?



Helile pühendatud kivi



19. juunil 1998 realiseerisin oma mõtte nimetada linna lähistel Loodes suur kivi (Päkapikukivi) Heli Läätse kiviks ehk Legendikiviks. Miks just Legendikiviks?

Nimelt on selle kivi juurde kunagi lapsepõlves ja noorusaastatel viinud ka laulja Heli Läätse tee. Ja kuna me peame Heli Läätse tänapäeva Saaremaa Suure Tõllu naiseks Piretiks, kes kannab sauna jaoks kerisekive, siis loitsisime kivi Legendikiviks. Heli Lääts on ju eestlaste legend!



... On jälle läinud aastaid. Viimati kohtusime 2015. aasta suvel, kui Heli tuli Saaremaale oma klassi kokkutulekule. Ühel ajal ta helistas ja soovis kohtuda ning tegi ettepaneku minna Legendikivi juurde.



Nägin, kui mõnusasti ta seal end tundis ja asetas mõtlikult kivile kaasa toodud rukkililled.



Millest me paar suve tagasi vestsime? Heli tegi kadakatele pai ja sõnas: „Mis oleks Saaremaa ilma kivide ja kadakateta?“



„Huvitav on see, et saarel on mitmeid legendidega seotud kivisid. Ja rahvas armastab neid nii nagu kadakaidki.“



Heli: „Nõnda ongi inimene looduslähedane...“



„Sina, Heli, oled oma loodusläheduse pannud lauludesse. Ja oled öelnud: laulda, see on vikerkaare alla minna!“



„Nii see elu on! Vikerkaar taevas on imeline loodusnähtus. Ta ei külva ainult värvirõõmu, vaid ka tunnet, mis teeb elu ilusaks, heaks.“



Oli päikseline suvepäev. Tagasiteel jalutasime pisut jalgrattarajal. Hetketi peatusime, vaatasime selja taha.



Rääkisime veel Legendikivist ja ma tuletasin Helile meelde varemöeldut: „Sa oled külvanud kaua ja heldele maale... Sinu kastemaa ongi siin kadakate, kivide, jalgsirajaga, mis viib suure mere juurde. Ilus! Eks?“



„Milleks see inimene siia ilma loodud on? Eks ikka ilu looma!“ arvas Heli.

Kodus tuletasin meelde Heldur Karmo pühendusluuletust Heli Läätsele.



Nii palju siin ilmas jääb saatuse hooleks,

kuid aastaid, mis jagatud lauluga pooleks,

ei kokku üks ühele lugeda saa.

On laulus mu rand, minu roosid, mu maja,

mu Põhjamaa tuisud ning jaaniöö kaja,

on laulus mu armastus, lapsed ja maa.



