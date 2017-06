Eluratas

Meenutusi lapsepõlvest Kuressaares

Reede, 02. juuni 2017.



Autor: Saima Medell Reede, 02. juuni 2017. Kolmekümnendatel sõideti Roomassaare sadamasse suslaga. FOTO: Saaremaa Muuseumi fotokogu Meie pere elas möödunud sajandi kolmekümnendail aastail Kuressaares Tolli 6, Lakissepa majas. See oli meie laste sünnikodu ja kõik sealne on siiani eredalt meeles.



Kõrge õuevärava tagant algas kohe ruumikas õueala, mis oli samamoodi munakividega sillutatud nagu Tolli tänavgi. Otse ees õuenurgal seisis väike majake, mille paremal pool elas vana Katariina, arvatavasti Ruhnu päritolu, kuna ta kandis tihti Ruhnu rahvariideid, nagu ka teda vahetevahel külastanud eakaaslased.



Vasakul pool oli lehmalaut, mis oli meie musta-valget värvi lehma Saara asupaik. Sel ajal peeti linnas paljudes peredes lehmi. See oli omamoodi tore vaatepilt, kui linnalehmad hommikuti karjamaa poole sammusid. Pargi juures võttis karjane nad oma hoole alla ja siis suunduti kas Tori poole või Roomassaare kanti, olenevalt sellest, kus karjamaad parajasti asusid. Jaaniõhtul koju tulles aga olid lehmadel ümber sarvede või kaela lilledest-lehtedest punutud pärjad. Karjased ei pidanud paljuks sellist ilusat kommet juurutada.



Lakissepa õue teises otsas olid puukuurid, lisaks neile üks suur tõllakuur, kus tõepoolest seisis üks vana tõld, kuhu ka meid haruharva lubati sisse ronida. Tõesti tore tunne oli kinnises tõllas istuda ja mõelda, kui mugav oleks sellega maanteel sõita…



Õue piirava tara taga paiknes suur aed õunapuude, marjapõõsaste ja lillepeenardega. Aeda piiras kõrge laudadest plank ning aiavärav avanes Pikale tänavale. Sealtkaudu algas ka meie esimene koolitee linna vanasse algkooli, mis asus tol ajal turu ääres pritsumaja kõrval, sissekäik oli hoovi poolt.



Maja pererahvaga saime hästi läbi



Perenaist Iida Lakisseppa hakkasime meie, lapsed, kohe hüüdma Lakissepa tantaks. Peremees oli aga vanapapa, kes ikka istus köögis ja popsutas piipu või lõikas tubakat. Meie köögid olid kõrvuti ja tihtipeale oli uks vahelt lahti, nii et lapsed said tanta köögis käia tema tegemisi vaatamas ja ka vastupidi oli võimalik. Suuremate pühade puhul võtsid meie mamma ja tanta ette ühiseid saiaküpsetamisi, panid taignad õigel ajal kerkima ja küpsema, et pühade hommikul ootaksid juba laual värsked rosinasaiad.



Mäletan, kuidas tanta ikka pühkis luuaga ka munakivist tänavat ning vahel urgitses vana pooliku noaga kivide vahelt tärkavat umbrohtu. Oma krundi ulatuses tuli uulitsat (tol ajal nimetati tänavat nii) korras hoida.



Lakissepa maja vastas üle Tolli tänava elasid Nolckeni preilid. Nad olid tavaliselt soliidsetes vanaaegsetes riietes tumedate kübaratega ja rääkisid omavahel saksa keeles. Järgmises majas või veidi kaugemal elas härra Buxhoeveden.



Minu mäletamise järgi kandis ta alati musta kõvakübarat ja käis jalutuskepiga, nagu tollal moes oli. Ükskord juhtus aga seoses temaga tore asi. Olin parajasti üksinda aias ja mõtlesin, et vaatan õige, mis Pikal tänaval näha on. Tegin suure aiavärava lahti ja astusin sammu välja.



Nägin, et eemalt tuleb härra Buxhoeveden, iga sammuga oma keppi vastu kivist kõnniteeplaati kõpsutades. Kui ta minuni jõudis, jäi ta seisma, silitas lahkelt mu pead, ütles midagi saksa keeles ja andis mulle kuldset värvi ühekroonise mündi, millele oli peale vormitud purjekas. Mina jooksin rõõmuga läbi aia tuppa, näitasin mammale kingitust ja ütlesin: “Vaata, härra Buxhoeveden kinkis mulle kuldkrooni!” Hoidsin seda münti oma sahtlis karbikeses.



Lakisseppade tütar Marga oli Kuressaares lõpetanud gümnaasiumi ja elas nüüd koos oma mehe Aadi Stolbergiga Tallinnas. Koju sõitsid nad suvel puhkuse ajal. See oli meile, lastele, väga põnev aeg. Tanta võttis meid Helviga kaasa, kui laevale vastu sõideti. Ootasime väga seda suslasõitu.



Ja kui Roomassaarde jõudes paistis algul silmapiiri tagant ainult laevasuits, siis pikkamisi tuli nähtavale ka kogu laevakere. Varsti olidki külalised sadamas ja laskusid alla laevatrepist. Algas rõõmus tervitamine ja siis varsti suslaga kojusõit. Margal oli alati toredaid jutte ja rütmipillil kaasalöömist varuks.



Aadi pildistas ja tegi nalja. Mõlemad olid käinud esperanto keele kursustel ja seetõttu oli neil üle maailma palju kirjasõpru, kellega suheldi esperanto keeles.

Tihti õnnestus meil suve jooksul veelgi suslaga laevale vastu sõita, kui saabusid Riiast meie sugulased – isa vennad peredega. See oli samasugune pidupäev. Meile, lastele, olid kõik, ka pererahva tuttavad – meie külalised!



Vahel peatus Lakisseppade juures noor Saaremaa kooliõpetaja Albert Vaher. Ka tema oli meie külaline. Saime õues palli mängida ja õhtul pargis muusikat kuulamas käia. Saime hiljem teada, et ka tema pere küüditati 1941. aastal ja meiega Siberis koos olnud Vaherid olidki Alberti pere liikmed. Sel ajal ei andnud aga ähvardav tulevik endast veel mingit märki.



Kingsepp Prostang ja vanavanemad



Lakissepa maja lähedal, pargi poole minnes, oli nurga peal väike maja, kus elas kingsepp Prostang. Siiani on meeles tema lahke nägu, kui ta üle metallraamidega prillide mulle otsa vaatas. Meil oli tihti vaja kingseppa külastada. Kas oli kinga pooltallas auk või kontsaplekk kulunud, Prostangi juurest said kindlalt abi. Õigemini öeldult sai sealt tagasi nagu täiesti uued kingad, kõik pisiveadki parandatud ja läikima viksitud, nagu oleksid poest uued kingad ostnud!



Kingsepp Prostang käis karkudega, sest ta oli ühe jalaga. Mul on hästi meeles, kuidas ta tasakesi karkudega trepist üles läks, sest tema töötuba oli teisel korrusel.



Toa nurgas oli kuhi vanu kingi parandamist ootamas. Suures vannis olid leos nahatükid. Sel aja parandati kingi ehtsa nahaga. Veel praegu mõtlen suure austusega sel kaugel ajal elanud ja nii vajalikku tööd teinud kingsepp Prostangist.



Suur rõõm oli, kui linna saabusid vanaema ja vanaisa Valjalast, vankris heinte sees tumepunased õunad või mett täis suur piimalähker. Mäletan, et palusin kord vanaisa midagi laulda. Ja ta lauliski –Stenka Razinist. Vanaema aga laulis kord pärast väikest vastupunnimist oma hella katkeva vanainimesehäälega “Mets mühiseb…”.



Kodulinn tuli maha jätta



Valjalga Meltsile küllasõit oli meile väga tähtis. Tee oli pikk, ligi 30 kilomeetrit. Ja vana hobune Mannu käis peamiselt sammu, põdes ühte-teist, ja teda ei aetud kunagi jooksma.



Hilisemal ajal elasime majas Pikk 22. Marga ja Aadi olid siis tulnud Tallinnast Kuressaarde elama.



Kui 1941. aasta 14. juuni varahommikul meie perega täis laaditud veoauto Tolli tänavalt Lakisseppade majast mööda sõitis, et võtta Tori haiglast peale üks tüüfusest paranev mees, vaatas Marga hirmunud näoga meile oma aknast järele.



Nemad tõid ka mõned asjad, mis meie kodus laokile olid jäänud, enda juurde ja hiljem andsid üle vanaisale.



