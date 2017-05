Eluratas

Pensionärid Rootsis Vasa muuseumis

Reede, 19. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Liidia Luiga, reisil osalenu Reede, 19. mai 2017. 1988. aastal alustas Vasa oma viimast reisi, sõites äsja avatud Vasa muuseumi dokki. FOTO: erakogu Pensionäride ühenduse esimees Helga Nurmekann kutsus meid, pensionäre, järjekordsele reisile Rootsi. Oleme talle selle eest tänulikud, sest reis oli väga huvitav.



Laevareis Baltic Queeniga üle mere möödus kenasti. Kogu sõiduaeg oli meeldivalt sisustatud. Konverentsisaalis esines Anne Velli ja õhtujuhiks oli Inda Kõiva. Esinesid külalised Kuubalt.



Kavas oli lühike Stockholmi linnaekskursioon ja tõmbenumbriks Vasa muuseumi külastamine.



Muuseumi põhiobjektiks on Vasa laev, mis oli 1628. a Rootsi kuninga Gustav Adolf II laevastiku uhkus. Võimsal sõjalaeval oli 64 kahurit, mis asusid kahel kahuritekil. Puuseppade rühm töötas kaks aastat laeva kaunistusi valmistades.

Vasa ahtriosa oli kaetud värvikirevate ornamentidega, kullatud lõvide ja punaste inglitega. Laeva külgi ehtisid 200 paneeli puunikerdustega. Kaunistuste rohkus näitas riigi rikkust ja suurt võimu tollel ajal.



Oli 1682. aasta 10. august. Veidi enne kella nelja pärastlõunal alustas Rootsi mereväe võimsaim sõjalaev Vasa oma esimest reisi tuhandete linnakodanike silme all. Laev sõitis paarsada meetrit ja võttis kursi itta.



Kapten Söfring Hansson käskis heisata purjed ja nõrgast tuulest tõugatuna libises Vasa aeglaselt sadamast välja, kuid poolteise kilomeetri pärast tabas laeva veidi tugevam tuulesööst, laev vajus kreeni, vesi valgus laeva ja laev uppus.



Keegi ei tea täpselt, kui palju inimesi laev endaga märga hauda kaasa viis.

Vasa lebas Stockholmi sadama akvatooriumis 32 meetri sügavusel ligi 300 aastat. Aastal 1961 tõsteti see pinnale ja alustati konserveerimistöödega. Oma viimase reisi tegi laev 1988. aastal, sõites äsja valminud Vasa muuseumi dokki.



Keda selle imelise laeva lugu huvitab, siis lugege lisa ajakirjast Imeline Ajalugu (nr 9, 2012). Laevareis Baltic Queeniga üle mere möödus kenasti. Kogu sõiduaeg oli meeldivalt sisustatud. Konverentsisaalis esines Anne Velli ja õhtujuhiks oli Inda Kõiva. Esinesid külalised Kuubalt.Kavas oli lühike Stockholmi linnaekskursioon ja tõmbenumbriks Vasa muuseumi külastamine.Muuseumi põhiobjektiks on Vasa laev, mis oli 1628. a Rootsi kuninga Gustav Adolf II laevastiku uhkus. Võimsal sõjalaeval oli 64 kahurit, mis asusid kahel kahuritekil. Puuseppade rühm töötas kaks aastat laeva kaunistusi valmistades.Vasa ahtriosa oli kaetud värvikirevate ornamentidega, kullatud lõvide ja punaste inglitega. Laeva külgi ehtisid 200 paneeli puunikerdustega. Kaunistuste rohkus näitas riigi rikkust ja suurt võimu tollel ajal.Oli 1682. aasta 10. august. Veidi enne kella nelja pärastlõunal alustas Rootsi mereväe võimsaim sõjalaev Vasa oma esimest reisi tuhandete linnakodanike silme all. Laev sõitis paarsada meetrit ja võttis kursi itta.Kapten Söfring Hansson käskis heisata purjed ja nõrgast tuulest tõugatuna libises Vasa aeglaselt sadamast välja, kuid poolteise kilomeetri pärast tabas laeva veidi tugevam tuulesööst, laev vajus kreeni, vesi valgus laeva ja laev uppus.Keegi ei tea täpselt, kui palju inimesi laev endaga märga hauda kaasa viis.Vasa lebas Stockholmi sadama akvatooriumis 32 meetri sügavusel ligi 300 aastat. Aastal 1961 tõsteti see pinnale ja alustati konserveerimistöödega. Oma viimase reisi tegi laev 1988. aastal, sõites äsja valminud Vasa muuseumi dokki.Keda selle imelise laeva lugu huvitab, siis lugege lisa ajakirjast Imeline Ajalugu (nr 9, 2012).

Veel artikleid samast teemast »