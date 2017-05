Eluratas

Saarlastel on igiammused kontaktid naabri Ojamaaga

Neljapäev, 18. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Rihvapõhjase saare põlisasukate maa asub päratu suure vee keskel, meie oma armsa Läänemere rüpes. SAAREMAA. EYSYSLA. OXILIA. OSILIA. ÖSEL.



Ahtake maalapp, kus vaesus algas paepäälse kaluriküla rannalageda veerest ja rikkus tulenes üksnes kodutare lähinaabruse karmist mõrra- ja räimemerest.

Ometi vaatas saarlasest rannataat alati merele. Kuhu siis veel?! Oli ju toona kodutanuma kõrkjatihniku abajas talle ainsaks mereväravaks suurde meremaailma. Aga mere mõte ja meel on Eestimaa rannakülade põlisrahvale aina seaduseks ja innustuseks olnud. Aegade algusest saati.



Seal taamal, ääretu mereselja taga, vaid 150 km kaugusel terendas esiisadest merehuntide kuuldu põhjal üks imepärane müütiline kõrge pankrannikuga lubjakivilavamaa. Õigupoolest – saar, üksnes napp 90 km Rootsi kuningriigi rannikust Läänemeres hulpimas.



Eesti lääne- ja põhjarannikul ning Saaremaal on aastasadu toimunud primitiivne talupoegade vahetuskaubandus, kusjuures rannaäärsete külade talupojad vahetasid sadamatesse kaasa toodud maatalupidamise ja kalanduse saavutuste vastu talule vajalikke tarbeid, nagu soola, rauda ja lõnga kalariistade jaoks. Rootsis käidi peamiselt Gotlandil ja Stockholmis.



GOTLAND, meie rahva keeli OJAMAA. Ojamaal käidi soola, luiske ja käiasid toomas. Need olid muudest kvaliteetsemad, ränikivi tükkidest puhtad ja hinnalt odavamad. Samuti oli Mustjala kandis kõigile selge, et oju (Gotlandi) käiu toodi Kotlandilt ja need olid sirgeks haritud.



Ojamaa moodustab koos nelja väikesaarega – Farö, Gotska Sandöni, Stora Karlsö ja Lilla Karlsö – Rootsi Gotlandi lääni kogupindalaga 3140 ruutkilomeetrit.

Gotlandi pikkus on 125 km, suurim laius 50 km, suurim absoluutne kõrgus 83 m (saare keskosas). Lubjakivid, merglid ja liivakivid on settinud siluri meres ca 400 miljoni aasta eest.



Ojamaa looderannikul Irevikist Visbyni kõrgub kord mereni, kord eemal püstloodis paepank, mis äravahetamiseni sarnaneb Mustjala või Ninase pankrannaga. Saare loodeosa siluri paepangad on Edela-Eesti samavanuse klindi edelajätk.



See algab Tori ümbrusest, kulgeb Muhu- ja Saaremaa põhjaosa paeneemikute kaudu, suundudes Läänemere veealuse järsakuna Gotlandi saarele. Ojamaal äratavad huvi kõrged lubjakivisambad – biohermsed rifid e raukarid. Need erialased andmed pärinevad eesti rannageoloogilt Helgi Kesselilt.



Kaubasõidud kahe saare vahel



Ühendused Gotlandi ja Eesti saarte vahel on väga vanad, seda tõendab nii pilk merekaardile kui ka muinaslooline traditsioon.



Saarlased on Gotlandi alati just Gotlandiks kutsunud. Seda tõendab ajalooliselt ka Gotlandi (Kotlandi) küla nimi Saaremaa läänerannas.



Varasemaid viiteid paatide kaubasõitudest Gotlandi ja Saaremaa vahel leiame 17. sajandi arhiiviürikutest. 1770-ndatel aastatel pani saarlaste Gotlandi-sõidud kirja silmapaistev kroonik August Wilhelm Hupel.



Kuulus loodusteadlane Karl von Linné jutustab ühest oma ootamatust kohtumisest eesti saarlastega 1741. a Farösundis, kus eestlased võtsid osa ühest pulmapeost ja pakkusid seal kaasatoodud õlut ning mängisid oma torupillil tantsumuusikat. Näitena kontaktidest võiks nimetada üht Gotlandi talupoegade hülgeretke 1854. a, kus Farö saare mehed sattusid Kõpu poolsaarele Hiiumaal ning seal “kohtasid tuttavaid, kes meid hästi kostitasid” ja kes nendele lahkumisel näitasid edasi teed jahiretkele.



1820-ndatel aastatel leiame Rootsi arhiiviallikaist juba täpsemaid andmeid tolle saarlaste vahetuskaubanduse kohta. Öislar’ite, s.o idast tulnud saare rahva paate viibis siis Gotlandi idapoolsel rannikul mitmeid, nad tõid rukist ning kootud villast paelu ja sukki ning vahetasid nende vastu soola ja käiakive.



Eestlaste vahetuskaubandusel olid juba siis mitmesaja-aastased juured ning Lõuna-Gotlandi talupojad tõendasid, et “saarlased on igivanast ajast saadik kaubitsenud Lõuna-Gotlandi talupoegadega, kusjuures villaste paelte, kinnaste, humala, toiduainete ja vilja vastu vahetati käiakive”.



Seda tõendasid maakonna talupojad 1825. a oma palvekirjas ülemusele, kui kardeti, et Rootsi tollivalitsus viib läbi kitsendusi eestlaste traditsioonilise kaubavahetuse vastu Gotlandiga. Talupojad väitsid, et “vanal ajal” olevat saarlased neid mitmel korral ikaldusaastatel teravilja toomisega näljast päästnud. Vaatamata ähvardavatele kitsendustele võisid eestlased jätkata oma sõite.



Tõeliseks iseloomustuseks toonaste Saaremaa talupoegadest purjetajatele nende kutsealasest vilumusest tuleb siinkohal kahtlemata edasi anda Farö rannameeste arvamus.



Saarlased olid sedavõrd head meresõitjad, et hommikul kasetohukarbikestes merele pruukostiks kaasa võetud puder ei jõudnudki õieti veel ära jahtuda, kui saarlastest seilajad olidki juba üle Läänemere kohale jõudnud. Autor: Peeter Peetsalu Neljapäev, 18. mai 2017.Ahtake maalapp, kus vaesus algas paepäälse kaluriküla rannalageda veerest ja rikkus tulenes üksnes kodutare lähinaabruse karmist mõrra- ja räimemerest.Ometi vaatas saarlasest rannataat alati merele. Kuhu siis veel?! Oli ju toona kodutanuma kõrkjatihniku abajas talle ainsaks mereväravaks suurde meremaailma. Aga mere mõte ja meel on Eestimaa rannakülade põlisrahvale aina seaduseks ja innustuseks olnud. Aegade algusest saati.Seal taamal, ääretu mereselja taga, vaid 150 km kaugusel terendas esiisadest merehuntide kuuldu põhjal üks imepärane müütiline kõrge pankrannikuga lubjakivilavamaa. Õigupoolest – saar, üksnes napp 90 km Rootsi kuningriigi rannikust Läänemeres hulpimas.Eesti lääne- ja põhjarannikul ning Saaremaal on aastasadu toimunud primitiivne talupoegade vahetuskaubandus, kusjuures rannaäärsete külade talupojad vahetasid sadamatesse kaasa toodud maatalupidamise ja kalanduse saavutuste vastu talule vajalikke tarbeid, nagu soola, rauda ja lõnga kalariistade jaoks. Rootsis käidi peamiselt Gotlandil ja Stockholmis.GOTLAND, meie rahva keeli OJAMAA. Ojamaal käidi soola, luiske ja käiasid toomas. Need olid muudest kvaliteetsemad, ränikivi tükkidest puhtad ja hinnalt odavamad. Samuti oli Mustjala kandis kõigile selge, et oju (Gotlandi) käiu toodi Kotlandilt ja need olid sirgeks haritud.Ojamaa moodustab koos nelja väikesaarega – Farö, Gotska Sandöni, Stora Karlsö ja Lilla Karlsö – Rootsi Gotlandi lääni kogupindalaga 3140 ruutkilomeetrit.Gotlandi pikkus on 125 km, suurim laius 50 km, suurim absoluutne kõrgus 83 m (saare keskosas). Lubjakivid, merglid ja liivakivid on settinud siluri meres ca 400 miljoni aasta eest.Ojamaa looderannikul Irevikist Visbyni kõrgub kord mereni, kord eemal püstloodis paepank, mis äravahetamiseni sarnaneb Mustjala või Ninase pankrannaga. Saare loodeosa siluri paepangad on Edela-Eesti samavanuse klindi edelajätk.See algab Tori ümbrusest, kulgeb Muhu- ja Saaremaa põhjaosa paeneemikute kaudu, suundudes Läänemere veealuse järsakuna Gotlandi saarele. Ojamaal äratavad huvi kõrged lubjakivisambad – biohermsed rifid e raukarid. Need erialased andmed pärinevad eesti rannageoloogilt Helgi Kesselilt.Ühendused Gotlandi ja Eesti saarte vahel on väga vanad, seda tõendab nii pilk merekaardile kui ka muinaslooline traditsioon.Saarlased on Gotlandi alati just Gotlandiks kutsunud. Seda tõendab ajalooliselt ka Gotlandi (Kotlandi) küla nimi Saaremaa läänerannas.Varasemaid viiteid paatide kaubasõitudest Gotlandi ja Saaremaa vahel leiame 17. sajandi arhiiviürikutest. 1770-ndatel aastatel pani saarlaste Gotlandi-sõidud kirja silmapaistev kroonik August Wilhelm Hupel.Kuulus loodusteadlane Karl von Linné jutustab ühest oma ootamatust kohtumisest eesti saarlastega 1741. a Farösundis, kus eestlased võtsid osa ühest pulmapeost ja pakkusid seal kaasatoodud õlut ning mängisid oma torupillil tantsumuusikat. Näitena kontaktidest võiks nimetada üht Gotlandi talupoegade hülgeretke 1854. a, kus Farö saare mehed sattusid Kõpu poolsaarele Hiiumaal ning seal “kohtasid tuttavaid, kes meid hästi kostitasid” ja kes nendele lahkumisel näitasid edasi teed jahiretkele.1820-ndatel aastatel leiame Rootsi arhiiviallikaist juba täpsemaid andmeid tolle saarlaste vahetuskaubanduse kohta. Öislar’ite, s.o idast tulnud saare rahva paate viibis siis Gotlandi idapoolsel rannikul mitmeid, nad tõid rukist ning kootud villast paelu ja sukki ning vahetasid nende vastu soola ja käiakive.Eestlaste vahetuskaubandusel olid juba siis mitmesaja-aastased juured ning Lõuna-Gotlandi talupojad tõendasid, et “saarlased on igivanast ajast saadik kaubitsenud Lõuna-Gotlandi talupoegadega, kusjuures villaste paelte, kinnaste, humala, toiduainete ja vilja vastu vahetati käiakive”.Seda tõendasid maakonna talupojad 1825. a oma palvekirjas ülemusele, kui kardeti, et Rootsi tollivalitsus viib läbi kitsendusi eestlaste traditsioonilise kaubavahetuse vastu Gotlandiga. Talupojad väitsid, et “vanal ajal” olevat saarlased neid mitmel korral ikaldusaastatel teravilja toomisega näljast päästnud. Vaatamata ähvardavatele kitsendustele võisid eestlased jätkata oma sõite.Tõeliseks iseloomustuseks toonaste Saaremaa talupoegadest purjetajatele nende kutsealasest vilumusest tuleb siinkohal kahtlemata edasi anda Farö rannameeste arvamus.Saarlased olid sedavõrd head meresõitjad, et hommikul kasetohukarbikestes merele pruukostiks kaasa võetud puder ei jõudnudki õieti veel ära jahtuda, kui saarlastest seilajad olidki juba üle Läänemere kohale jõudnud.

Veel artikleid samast teemast »