Adenalt pea igal aastal romaan

Reede, 05. mai 2017.



Autor: Enda Naaber Reede, 05. mai 2017. Adena Sepal on ilmunud juba üheksa romaani. FOTO: Enda Naaber Romaanikirjanik Adena Sepa esimene romaan “Saatuslikud jõulud” ilmus 2008. aastal. Oma kirjutamiste kohta märgib autor järgmist: “Kirjutamine on mulle nii töö kui hobi, kuna teatud hetkedel tunnen lausa sundust kirjutamiseks. Ja ma kirjutan tõepoolest lugusid elust endast.”



Adena viimane romaan “Jahikire varjud” on lugu sellest, kuidas jahilkäikude varjus toimub nii mõndagi. Põhimõtteliselt ongi lugu sellest, et kui tütar kodust läinud, siis ühtäkki tunneb naine, et koos sellega on kõik kodus nagu tühjaks muutunud. Ja kui siis veel abikaasa avastab endale uue hobi, jahikire, kaasneb sellega veel ka teineteisest eemaldumine.



Kirjanik on öelnud: “Minu raamatud on väga lihtsas stiilis kirjutatud lood.”

Lugejana arvan, et Adena romaanid on väga elulised, tõstatavad keerukaid probleeme, tegelased on väga isikupärased. Ei ole mõistukõnelised, vaid siira otseütlemisega.



Ta räägib: “Nagu ikka, on minu lood enamasti võetud kõik tõestisündinud lugudest, ainult minupoolsete väljamõeldud tegelaste ja sündmustega. Ma ei kirjelda pikalt ega üksikasjalikult sündmusi ega olustikku, vaid jutustan lihtsas stiilis oma lugusid.



Paar raamatut on minu enda kogemustest ja üleelamistest, kuid mitte üksikasjalikult ainult endast, vaid sinna on põimitud ka väljamõeldud lugusid.

Kui kuulen midagi huvitavat, tekibki kohe tahtmine see kirja panna ja nii need lood saavadki raamatutesse.



Ikka merest



“Adena, kuivõrd su romaanid on seotud merega?”



“Kuna ma kirjutan põhiliselt Saaremaast, siis on merd nii ühes kui teises romaanis, kas just merevaateid, aga kõige rohkem raamatus “Meresoolane maasikmari” (2011). Selles on üks tegelane meremees. Eks ole nii nagu laulus, et meri on, meri jääb…”



20. mail saab romaanikirjanik Adena Sepp 65-aastaseks. Sel puhul meenutan.

Kutsusin 2012. aastal tema meie raamatuklubisse külaliseks. Sel aastal ilmus temalt viies romaan, “Põimunud saatuselõngad”, sellest ta esmalt meile juttu vestiski. Ning lisas siis, et kirjutamine on talle nii töö kui hobi. Raamatuklubi liikmed olid hästi kursis Adena romaanidega, eriti Heldi Lember, kes ütles: “Adena Sepa romaanid on küll lihtsad, aga huvitavad.”



Juttu oli veel sellest, et Adenal on kirjutamine veres koolipõlvest. Et praegune kirjutamishoog ja -tahe välistavad arvamuse, nagu oleks ta üleöö sündinud kirjanikuks. Kirjutamise ABC sai juba varakult selgeks. Adena romaanid on seepärast lihtsad, et ta on ise lihtne maanaine, aga tugeva energiaga. Ja ta ütles sel korral meie klubis, et jõudu kirjutamiseks jätkub tal küllaga. Seda on Adena siiani tõestanudki.



Elu on näidanud, et Adena Sepp on praegu väga loetav saarlasest romaanikirjanik. Kirjanik arvas, et võib-olla ilmub sel aastal tema seni viimane, kümnes romaan.



Elutee alati

ikka kuid mõtlik.

Sellest just sünnibki

raamat ja eos

saagiks on iga

lummuslik teos.





Katkend Adena Sepa romaanist “Jahikire varjud” (2016)



...Loreen ohkas kergendatult: “Või kõik on okei? Huvitav, miks siis Indrek sinu telefoniga ise mulle ei helista, vaid kasutab selleks sinu teeneid? Ja üldse, sa pidid ju pärast jahti ta ju kohe koju tagasi tooma ja seda tunnistan ausalt, et sa praegu mind küll voodist välja ei ajanud, kuna ma pole sinna veel jõudnudki...”

“Nojah, ega naised ju saagi enne rahu, kuni mees tagasi kodus ja kaisus...”



aasis Tormi lustakalt. “Indrek olekski ise helistanud, kuid ma tahtsin siiski ise seda teha. Vaata, meil juhtus nüüd siin selline lugu... muidugi suuresti ainult minu süül ja ettepanekul...” Tormi hääles võis tajuda muhedust. “Noh, kuna me seal jahipukis passides saime ju paar siga lastud, siis hiljem jahimajas neid nülgides saime ikka parasjagu külmetatud... Noh, seega tegin ettepaneku Indrekul meile tulla ja neid ihuliikmeid pisut soojendada ja turgutada...”



“Ühesõnaga, hakkasite viina viskama...” lõpetas Loreen Tormi seletamise.

“Justament! Kuid nüüd on ju sihuke jama, et meist kumbki ei saa ju rooli taha istuda...”



“Selge lugu, sain aru ja nüüd soovib Indrek, et ma talle järele tuleksin?”

“Sedasi kukub välja küll ja sa oled meil praegu siin ainuke päästeingel.”

Päästeingel? Ega need mehed enne oma peaga ju mõtle, kuni seisavad tekkinud olukorraga silmitsi. Küllap teadsid, et Loreen tuleb iga kell Indrekule järele, kuigi mees oleks pidanud ju teadma, et sellisel kellaajal võib naine tõepoolest olla juba magamas...



“Eks siis see päästeingel tuleb sellele õnnetule hingele järele.”

“Pole me siin nii õnnetud midagi...” hõiskas Tormi heatujuliselt. “Meil oli siin ikka täitsa mõnus olemine.”



“Okei! Pudeli taga istudes on ju alati lõbus olemine... Hakkan siis kohe tulema, lumesadu näib tihedamaks minevat ja viimaks ei näegi ma enam kuhu sõita.”

Samas ilmus Tormi kõrvale Krista ning mees haaras tal õlgade ümbert kinni ning surus õrnalt enda vastu, ise samal ajal teda Loreenile tutvustades. Vaadates, kuidas Tormi oma kaasat embuses hoiab, tundis Loreen äkki hinges sellist kadedust ja lausa valusööstu endast läbivat... Jumaluke, miks küll tal endal oma mehega ei ole enam sellist lähedust, too oleks võinud ju kas või tänulikkusestki teda siin emmata...



