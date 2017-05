Eluratas

Annika Vaher – tubli ema ja maratonijooksja

Reede, 05. mai 2017.



Autor: Milgete Pihl Reede, 05. mai 2017. Annika Vaher koos oma viie armsa lapsega 2016. aasta emadepäeval Elvas. FOTO: erakogu Tahan kirjutada naisest, kes on tubli emana, töötajana ja maratonijooksjana. Selline naine on meil saare tublide naiste hulgas olemas – Annika Vaher.



Annika Vaher on tänu sagedasele osalemisele maratonidel tuttav paljudele. Tegelikult pole ta põline saarlane, vaid on sündinud Tallinnas 1972. aastal. Pealinnas on ta lõpetanud keskkooli ja kergetööstustehnikumi. Pärast tehnikumi lõpetamist tuli ta elama Saaremaale.



Koolipäevil oli tema meelisspordialaks suusatamine. Ta kuulus ka Eesti noorte suusakoondisesse. Spordi vastu suurem huvi tekkis tal lapsepõlves emaga koos matkadel käies. Need olid Annika mäletamist mööda väga toredad ettevõtmised, kujunesid põnevaks ja arendasid vastupidavust.



Oma sõbrannade kaudu tutvus ta aga oma tulevase abikaasa Indrekuga, kes tõi ta elama Saaremaale. Annikal on praegu viis last – kaks tütart ja kolm poega.

Oma spordipisikut ei tulnud Annikal pärast laste sündi maha matta, kuigi vahepeal oli aktiivses spordielus pikem, viieteistaastane paus. Teda toetasid ja abistasid sel ajal igakülgselt nii abikaasa, ema kui ämm.



Annika on osalenud paljudel poolmaratonidel ja maratonidel, seda nii kodu- kui välismaal. Jooksmise juurde jõudis Annika tagasi pärast neljanda lapse sündi. Kuressaare tervisepargi avamisel 1. oktoobril 2004 läbis ta esimese kahekilomeetrise jooksuringi ja see andis Annikale lootust, et ta jõuab ka pikemat maad joosta. Annika tütar Eva-Maria oli tubli jooksja (treener Virge Treiel) ja temaga koos võttis ka Annika end alates 2005. aastast uuesti käsile.



Suusatamist treenis Annika tervisepargis ja seda ikka mitu ringi korraga mitu korda nädalas. Juba 2006. aastal osales ta Tartu suusamaratonil.



Ta on osalenud Saaremaa ja Viljandi ümber järve jooksudel. Samuti jooksis ta Tallinna poolmaratonidel aastail 2006, 2008 ja 2009. Kui poolmaratonid asendati maratonidega, võttis Annika osa ka esimesest Tallinna maratonist 2010. aasta septembris.



Sel aastal on aga Annika jõudnud käia Saksamaal ja koos seal elava tütrega jooksnud koos ühel sealsel maratonil.



Sageli saadab maratonil käikudel teda abikaasa Indrek, eriti suvistel maratonidel käiakse koos lastega, kuigi peres sirguvatele poistele paistab rohkem meeldivat siiski purjetamine.



Eks vahel on jooksmist seganud ka vigastused, aga kõik on ületatud.



Maratonidelt saadud elamused, nii jooksjaid ümbritsev eriilmeline kaunis loodus kui medalite jagamine, annavad osalejatele positiivse laengu edaspidiseks eluks.

Käesoleval aastal on Annikal kavas osaleda üheteistkümnel maratonil. Lõpetamise peale ei ole ta veel mõelnud.



