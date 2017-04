Lähedast kaugustest otsides ja leides

Eluratas

Reede, 21. aprill 2017.



Autor: Enda Naaber Reede, 21. aprill 2017. Neenetsite lauluansambel esitab Malozomelskaja tundras neenetsite hällilaulu. FOTO: Enda Naaber Kui ma 1978. a suvel Neenetsimaal helikopteriga Malozemelskaja tundrasse jõudsin, torkasid kohe silma suured põhjapõdrakarjad. Kolm-neli põtra oli ühe tšummi juures narta ette rakendatud.



Piilusin vaikselt nende poole ja mõtlesin: tundrast ma ära ei sõida, ilma et ma poleks põhjapõdraga sõitnud. Esimesel päeval see mul ei õnnestunud, sest oldi liiga rakkes põhjapõdrakasvatajate päeva peo ettevalmistamisega.



Aga teisel päeval... Vaatan, üks neenets sammub oma põdrarakendi poole. Mina talle järele. Oli see alles põnev jooks! Mees tunnistab mind ja ma annan märku, et tahan nartale istuda. Mees kohe nõus. Istun ja... korraga nagu tuul pistavad põdrad jooksu. Äärepealt oleksin nartalt maha lennanud. Haarasin siis eesistujast, kes vibutas ritva ja tegi kummalisi kurguhäälitsusi: ngaa-ngaa, ngaa-ngaa! Kordas seda mitu korda ja põdrad kuuletusid talle. Sõitsime üle sambla ja pajupõõsaste. Tuul vuhises kõrvus ja oli tormiks minemas.



Milline imeline tunne, nagu ei sõidaks ma tundrat mööda, vaid pilvede all pehmel padjal! Meenus neenetsi rahvalaul tütarlapsest, kes linna elama asudes nuttis, et ta ei saa enam sõita, neli põtra narta ees. Me aga sõitsime ja kuskil pöörasime ringi ja tulime tagasi tšummide ning teiste reisikaaslaste juurde. Astudes nartalt maha, ma lausa hõljusin ja hinges oli mingi eriline vaimustus.



Olin õppinud tundras maad, neenetseid ja põtru paremini tundma. Mu üks reisikaaslane kurtis seepeale, et võinuks ka sõita, sest ma rääkisin oma sõidust nii sugestiivselt. Olin korraga nagu teine inimene. Osake tundrast endast, mida ma selle avarust mõõtes olin esialgu nagu kartnud.



Jah, näete – pärast sõitu mõistsin veelgi paremini põhjapõdrakasvatajate peol esinenud neenetsite ansambli laule tundrast. Üks laul jutustaski sellest, et imetore on sõita mööda lagendikke, mõelda omi mõtteid ja unistada, et tuul tooks tundrasse uudiseid; et alati paistaks päike; et tuuled-tormid ja hundid ei kimbutaks tundras inimesi ja põtru.



Teine laul oli neenetsite hällilaul. Selle viis kumises mul peas, kui nartaga sõitsin. Pärast sõitu tulid mõned neenetsilapsed mu juurde ja pistsid käed mu pihku. Näete, omaks võtsid!



Ngaa-ngaa, ngaa-ngaa! See kumises minus kaua nagu midagi väga salapärast, aga ka pühalikku.



