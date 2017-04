Eluratas

Salme näiteringidest eelmisel sajandil

Reede, 07. aprill 2017.



Autor: Tõnu Anger Reede, 07. aprill 2017. Salme kultuurimaja etenduse “Kaheksa armastavat naist” tegelased koos abikaasadega 1998. aastal. Esireas (vasakult) Marita Sepp, Leho Paas, Sirje Ottis, Rein Timm ja Helle Timm. Tagareas Ivi Saar, Liia Kasesalu, Marika Paas, Arvo Kangru, lavastaja Maire Sillavee, Anti Ottis, Tiia Holm ja Rita Sepp. FOTO: Tõnu Angeri fotokogu 20. sajandi algusaastail oli Salme väike kaluriküla, seltsieluga hakati siin tõsisemalt tegelema alles 1918/19. aastal, kui kooliõpetajaks tuli Aliide Liiv-Kuut (1900–1941). Moodustati oma haridusselts Salme, mille juures tegutsesid Aliide Kuudi juhendamisel segakoor ja näitering. Aliide Kuut küüditati 1941. aastal Siberisse ja hukati seal.



Pärast sõda käis Salme rahvas alguses koos vallamajas, oma rahvamaja jõe ääres valmis 1950. aastal. Näiteringi hakkas juhendama Luise Arge-Sadam. Aastatel 1958–1962 töötas rahvamaja juhatajana Els Trei, siis toodi lavale rohkem lühinäidendeid ja estraadistseene. Armeida Sadam täitis rahvamaja juhataja ülesandeid aastatel 1963–1967 ja tema juhendamisel tuli lavale “Vanaema kaela valgus”, kus mängisid kaasa Uno Kuusk, Asta Jakobson, Liidia Õun, Arvo Kesküla jt.



Juuli Järvando töötas Salme kultuurimaja direktorina aastail 1970–1980. Sel ajavahemikul, 1975. aastal valmis ka uus Salme kontor-klubi. Mängiti näidendeid “Kadunud poeg”, “Andke vanaema tagasi” jt. Aktiivsemad näitlejad olid Johannes Arge, Peeter Vahter, Aino Jõgi, Aili Kaljo, Lembit Aas, Pilvi Tänav-Vahter jt.

1980–1982 oli kultuurimaja direktoriks Kiira Paunel. Näiteringi juhendamisega tegeles sel ajal rohkem kunstiline juht Ilme Sadam, kes töötas Salme kultuuripõllul ühtekokku 14 aastat. Suuremat edu saavutas ta lastenäidendite lavastamisel.



Järgnenud aastatel olid kultuurimaja direktorid Tõnu Anger (1982–1984), Merike Teder (1984–1987) ja Senta Saarm (1987–1990). Tublimad näitlejad olid Tiia Holm, Mati Kainel, Marika Sark, Liia Kasesalu, Rita Sepp jt. Näiteringiga tegeles peamiselt Ilme Sadam, kuid Salme näitlejatele andsid viimast lihvi ka tunnustatud lavastajad Vendo Peebo, Ly Pulk ja Rein Rooväli. Aga 1987. aasta sügisel jõudsid Salme näitlejad suvesõrulase Sulev Nõmmiku käe all isegi raadiosse välja, kus osaleti ühes Nõmmiku omaloomingulises kuuldemängus “Kumuräbalad”.



Aili Nuum alustas kultuurimaja direktorina tööd 1991. aastast ja Maire Sillavee hakkas Salme näiteringi juhendama 1994. aasta sügisest. Lavale jõudsid näidendid “Võsavennad”, “Pärast lahutust”, “Kaheksa armastavat naist”, “Patuoinas”, “Hülgekütid” ja “Tark neitsi”. Endiselt olid rivis vanad lavatähed Tiia Holm ja Uno Kuusk, samuti Helle Timm, Mati Kainel, Marika Paas jt, kuid juurde tuli ka uusi andekaid näitlejaid, keda kõiki ei jõuagi enam üles lugeda. Hea, et vallavanem Kalmer Poopuu aktiivselt kaasa lõi.



Salmelt on oma teatriteed alustanud näitejuht-lavastaja Ly Pulk, kes on tegutsenud ka filmirežissöörina. Ka Pärnu teatris näitlejana töötanud Margus Oopkauba juured ulatuvad Salmeni välja. Ta on Ida Kesküla tütre Virve poeg.

