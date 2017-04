Eluratas

Jüri Tuulik oli päikseline inimene

Reede, 07. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Enda Naaber Reede, 07. aprill 2017. Kirjanik Jüri Tuulik oli tore vestluskaaslane. FOTO: Enda Naaber Tartu Õpetajate tänava kirjanike majas käis koos linna kultuuriintelligents. Ja mitte ainult kirjanikud, vaid ka teadlased, õppejõud jt. Meil, ülikooli filoloogidel ehk noortel autoritel lubati ka nendest kohviõhtutest osa võtta.



See oli Vanemuise teatri järel mulle väga tõsiseks kohaks, kust vaimujõudu ammutada. Seal kohtasin ma 1962. aasta sügisel esimest korda silmast silma Jüri Tuulikut. Siis polnud ta veel kirjanikuna debüteerinud. See oli alles 1966. aastal, kui ilmus tema proosakogu “Tund enne väljasõitu”.



Jüri oli neil õhtutel tore vestluskaaslane, sest me juhtusime majja minema ikka pool tundi enne ürituste algust. Ja siis saigi pikemalt vestelda.



Tabasin kohe ära, et ta on hingelt tõeline abrukalane. Seda on ta kinnitanud hiljem oma loominguga, näiteks 1972. aastal ilmunud proosakoguga “Vana loss. Abruka lood”.



Jüri Tuulik oli alati heas tujus ja viskas vahel naljagi. Ükskord ta tunnistas: “Kas ma omale siit ka pruudi leian, on eluküsimus.”



Mina: “Küll sa leiad! Sa oled nii rõõmsameelne kutt.”



Jüri naeris laialt. “Ema ütles mulle viimati: poiss, kui sa laisa majja tood, siis põgenen mina Abrukalt.”



Ühel õhtul, kui arutleti Aleksander Suumani luulekogu üle, jäime Jüri ja Sassiga veel tunnikeseks kirjanike majja. Suumani kõrval säras tema ilus naine Bibi. Jüri oli kuidagi rahutu. Ja mina pärima: “Mis sul hingel pakitseb?”



“Peaks Sassi käest küsima, kust ta oma naise leidis. Ja kas ta on ka töökas... Siis lööks Bibi Sassilt üle!”



Hiljem juba Kuressaares elades meenutas Jüri Tuulik naeruga, kuidas ta Bibisse armunud oli ja et ta Sassi naist siiski üle lüüa ei kavatsenud.



Jüri jäi elus üksiklaseks. Nagu olnuks ta ise see üksik lind mere kohal, kellest ta raamatu kirjutas.



Selle hella teema juurde ei tulnud ma hiljem enam, sest meil olid teised jutud. Peamiselt Jüri looming. Me kohtusime hilisemal ajal ikka Kuressaares kohvikutes. Oli palju ühiseid tuttavaid, kellest rääkida. Aga ma mäletan, kui elav oli meie vestlus Jüri romaani “Vares” üle. Mind üllatas see, kui hästi tundis kirjanik lapse sisemaailma.



Omalaadne on aastail 1987–1988 Maalehes avaldatud jutustus “Punajalg tilder”.

Jüri tunnistas: “Kirjutasin seda kaua, pool aastat. Punajalg tildri avastasin poisikesena Vahasel. Ma olin selle linnuloo juba unustanud, kui äkki... Ja nüüd see lugu sündis!”



“Sa tunned loodust põhjalikult ja seda on sinu loomingus palju. See annab su lugudele juurde kaalukust ja huvitavust.”



Jüri Tuuliku näidendites ja kuuldemängudes on rahvalikku elu mõistmist, mida omakorda toetavad saarelik huumor ja rahvapärane keel.



Kui 1985. aastal ilmus Jürilt proosakogu “Mehed ja koerad”, helistas kirjanik mulle ja kutsus kohvikusse. Olin just värskelt raamatut lugenud. Kõige rohkem hindasin tema “Külatraagikut”. Loo tegevus toimub ju Abrukal. Aga seda saart tundis ta põhjalikult, sealt leidis ta alati värvikaid tegelasi.



Kord küsisin Jürilt: “Kas Abruka Maalil on prototüüp? Lea Kuldsepa esituses on see sinu üks huvitavamaid naiskaraktereid.”



“Ega minu puhul maksa otsida prototüüpe. Inimene on keeruline olevus. Kui sulandad palju inimesi üheks, võib tulemus olla selline nagu Maali just on.”

Jah, Abruka tegi Jüri Tuulikust kirjaniku, sest nagu ta kirjutab: “Kas saab veel kusagil mujal niiviisi mets mühiseda ja meri kohiseda?” Nagu Abrukal.



...Viimati kohtusin Jüriga kuu aega enne ta lahkumist sealpoolsusesse. Ta oli vaevatud olemisega. Astus välja Ferrumist, hingas kuidagi sügavalt ja ütles ainult kaks sõna: “Näe, päike!” See oli tema seekordne “tere” ja “hüvasti”.



Surmapäeval mõtlesin: Jüri on suutnud luua nii palju, mis on hingele lähedane. Nagu August Mälk, armastas ka Jüri päikest.



Seda sära pole vaja otsida tikutulega ta loomingust. See päike on mere kohal, see päike on inimestes ja nende mõtetes ning tegudes. See oli Vanemuise teatri järel mulle väga tõsiseks kohaks, kust vaimujõudu ammutada. Seal kohtasin ma 1962. aasta sügisel esimest korda silmast silma Jüri Tuulikut. Siis polnud ta veel kirjanikuna debüteerinud. See oli alles 1966. aastal, kui ilmus tema proosakogu “Tund enne väljasõitu”.Jüri oli neil õhtutel tore vestluskaaslane, sest me juhtusime majja minema ikka pool tundi enne ürituste algust. Ja siis saigi pikemalt vestelda.Tabasin kohe ära, et ta on hingelt tõeline abrukalane. Seda on ta kinnitanud hiljem oma loominguga, näiteks 1972. aastal ilmunud proosakoguga “Vana loss. Abruka lood”.Jüri Tuulik oli alati heas tujus ja viskas vahel naljagi. Ükskord ta tunnistas: “Kas ma omale siit ka pruudi leian, on eluküsimus.”Mina: “Küll sa leiad! Sa oled nii rõõmsameelne kutt.”Jüri naeris laialt. “Ema ütles mulle viimati: poiss, kui sa laisa majja tood, siis põgenen mina Abrukalt.”Ühel õhtul, kui arutleti Aleksander Suumani luulekogu üle, jäime Jüri ja Sassiga veel tunnikeseks kirjanike majja. Suumani kõrval säras tema ilus naine Bibi. Jüri oli kuidagi rahutu. Ja mina pärima: “Mis sul hingel pakitseb?”“Peaks Sassi käest küsima, kust ta oma naise leidis. Ja kas ta on ka töökas... Siis lööks Bibi Sassilt üle!”Hiljem juba Kuressaares elades meenutas Jüri Tuulik naeruga, kuidas ta Bibisse armunud oli ja et ta Sassi naist siiski üle lüüa ei kavatsenud.Jüri jäi elus üksiklaseks. Nagu olnuks ta ise see üksik lind mere kohal, kellest ta raamatu kirjutas.Selle hella teema juurde ei tulnud ma hiljem enam, sest meil olid teised jutud. Peamiselt Jüri looming. Me kohtusime hilisemal ajal ikka Kuressaares kohvikutes. Oli palju ühiseid tuttavaid, kellest rääkida. Aga ma mäletan, kui elav oli meie vestlus Jüri romaani “Vares” üle. Mind üllatas see, kui hästi tundis kirjanik lapse sisemaailma.Omalaadne on aastail 1987–1988 Maalehes avaldatud jutustus “Punajalg tilder”.Jüri tunnistas: “Kirjutasin seda kaua, pool aastat. Punajalg tildri avastasin poisikesena Vahasel. Ma olin selle linnuloo juba unustanud, kui äkki... Ja nüüd see lugu sündis!”“Sa tunned loodust põhjalikult ja seda on sinu loomingus palju. See annab su lugudele juurde kaalukust ja huvitavust.”Jüri Tuuliku näidendites ja kuuldemängudes on rahvalikku elu mõistmist, mida omakorda toetavad saarelik huumor ja rahvapärane keel.Kui 1985. aastal ilmus Jürilt proosakogu “Mehed ja koerad”, helistas kirjanik mulle ja kutsus kohvikusse. Olin just värskelt raamatut lugenud. Kõige rohkem hindasin tema “Külatraagikut”. Loo tegevus toimub ju Abrukal. Aga seda saart tundis ta põhjalikult, sealt leidis ta alati värvikaid tegelasi.Kord küsisin Jürilt: “Kas Abruka Maalil on prototüüp? Lea Kuldsepa esituses on see sinu üks huvitavamaid naiskaraktereid.”“Ega minu puhul maksa otsida prototüüpe. Inimene on keeruline olevus. Kui sulandad palju inimesi üheks, võib tulemus olla selline nagu Maali just on.”Jah, Abruka tegi Jüri Tuulikust kirjaniku, sest nagu ta kirjutab: “Kas saab veel kusagil mujal niiviisi mets mühiseda ja meri kohiseda?” Nagu Abrukal....Viimati kohtusin Jüriga kuu aega enne ta lahkumist sealpoolsusesse. Ta oli vaevatud olemisega. Astus välja Ferrumist, hingas kuidagi sügavalt ja ütles ainult kaks sõna: “Näe, päike!” See oli tema seekordne “tere” ja “hüvasti”.Surmapäeval mõtlesin: Jüri on suutnud luua nii palju, mis on hingele lähedane. Nagu August Mälk, armastas ka Jüri päikest.Seda sära pole vaja otsida tikutulega ta loomingust. See päike on mere kohal, see päike on inimestes ja nende mõtetes ning tegudes.

Veel artikleid samast teemast »