Eluratas

Milvi Sütt sai arstiks juhuse tahtel

Reede, 27. jaanuar 2017.



Autor: Gunnar Usin Reede, 27. jaanuar 2017. Ülehomme 80-aastaseks saava Silla külast pärit Milvi Süti elu on olnud rohkem kui sündmusterohke. Sellest võiks kirjutada terve raamatu. Tähelepanuväärne on juubilari mälu. Ta mäletab aastakümnetetaguseid sündmusi üksikasjadeni nii, nagu need oleksid juhtunud eile.



Milvi Sütt suutis loo autorit üllatada veel sellega, et kui pärast sundimatus õhkkonnas võetud intervjuud kella vaatasin, oli möödunud tervelt kolm ja pool tundi. See näis esmapilgul üsna uskumatu, kuna ajataju järgi tundus vestlus poole lühemana. Selge on see, et kõigi inimeste elus on nii rõõmu kui traagikat, kuid Milvi kirjeldused olid nii huvitavad, et aeg läks lennates ja materjali jätkuks veel vähemalt nelja lehekülje tarbeks.



Jagame lugejatega eelkõige kõrgema sordi teri, sekka kamaluga ka sõklaid, sest Milvi elulugu on kõike seda väärt. Kas keegi teab, kellel on õnnestunud näiteks

Seewaldist Aafrikasse kakaoube tooma minna?



Milvi, kus on sinu juured?



Sündisin 1937. aasta jaanuaris ja minu lapsepõlv möödus Saaremaal Mustjala vallas Silla külas Abruka talus.



Miks on talul selline nimi?



Talu hakati ehitama juba enne esimest ilmasõda ja minu vanaisa Mihkel Vaher teadis sellest rääkida nii: “Oleme Abrukaga sarnased. Abruka saar on keset merd, meie kodu nagu saareke keset metsa.” Nii see nimepanek oli olnud.



Kes olid sinu vanemad?



Minu isa Heinrich lõpetas Kuressaare ehituskooli ja ehitusmees ta põhiliselt oligi. Kirglik jahimees oli ta ka. Isa lahkus kodust juba 1941. aasta sügisel nõukogude mobilisatsiooni tõttu, kuigi peitis end mõnda aega metsas. Tean, et ta saadeti Uuralite taha metsatöödele ja seal ta oma õnnetu otsa leidis.



Ema nimi oli Aino Vaher, neiuna Thurmann. Ta oli koduperenaine ja põdes pikalt tuberkuloosi. Seda ta välja ravida ei suutnudki ja suri 38-aastasena vahetult pärast seda, kui mina sain 16.



Oled Pätsi ajal sündinud tüdruk. Kas midagi sellest ajast ka mäletad?



Ikka mäletan. Mul on selgesti meeles, kui isa oli käinud Pärnus ja toonud sealt kaasa linnasaiakesi. Terve laud oli neid täis. Eriti hästi on mul meeles veel see, et isa oli ostnud mulle rohelise laste mängukäekella, mille ta ise minu randmele kinnitas. See kõik pidi olema 1940. aastal.



Teine mälupilt on 1941. aasta suvest, kui isa seisis enne Siberisse minekut talutrepil ja ütles emale: “Anna meie lastele nii palju haridust kui võimalik.”



Kui palju teie peres lapsi oli?



Mul oli kaks venda. Üks neist, Tõnis Vaher, oli minust kaks aastat vanem. Ta käis isa jälgedes ses mõttes, et temast sai ka ehitaja. Tema tööpõld oli peamiselt Tallinnas ja Pärnus. Teise venna nimi on Ool Vaher, ta on minust kolm aastat noorem ja teda tuntakse Pärnumaal Tahkurannas velskrina.



Räägi pisut oma koolipõlvest, kas olid koolis hea õpilane?



Kui oma seiklusrohket haridusteed Koikla mõisahoones asuvas Koikla algkoolis alustasin, siis esimeses klassis olid mul ainult viied. Seejärel käisin poolteist aastat Mustjala koolis, kuid viienda klassi olin sunnitud pooleli jätma ja Paidesse emapoolse tädi juurde kolima. Jätkasin kooliteed Paide 7-klassilises koolis ja seal oli mul raske. Teised lapsed pidasid mind imelikuks, kuna rääkisin puhast Saaremaa murret. Lõpetasin selle kooli keskmiste hinnetega. Oli kolmesid ja neljasid, sekka ka paar viit.



Igatsesin kodusaare järele ja nii jätkasin kooliteed Kuressaare keskkooli kaheksandas klassis. Külmetasin end Mustjalas Kuressaare bussi oodates ja haigestusin samuti tuberkuloosi. Viibisin pool aastat Lasteaia tänaval tuberkuloosi dispanseri statsionaaris ja mul õnnestus sellest raskest haigusest välja tulla. Pärast ravi tuli uuesti Paidesse minna, kus jätkasin kooliteed Paide keskkooli kaheksandas klassis.



Millised olid sinu lemmikained?



Väga hästi läks mul joonistamises ja laulmises. Ka geograafiatundi ootasin. Raske oli matemaatikaga. Samuti ei meeldinud mulle kehaline kasvatus.



Keda oma õpetajatest eriti sooja tundega meenutad?



Esimesena meenub minu Mustjala kooli klassijuhataja Endla Vainola. Temaga olid mul miskipärast kõige soojemad suhted. Sama kooli emakeeleõpetaja Leini Rander tuleb mulle samuti meelde. Paide koolist meenub mulle füüsikaõpetaja Viirsalu. Kahjuks ei meenu tema eesnimi, aga ta oli Saaremaalt pärit ja suutis oma aine mulle huvitavaks ja selgeks teha.



Millisest ametist lapsena unistasid?



Tahtsin saada taluperenaiseks. Mulle meeldisid lehmad ja lambad.



Kuidas tuli sinu ellu meditsiin?



Ega ma ei tahtnudki noorena arstiks saada. See kõik tuli minu ellu juhuslikult. Mind tõmbas tegelikult aiandus, aga Türil ei olnud sel aastal vastuvõttu. Nii läksin koos Paide koolikaaslastega Viljandi meditsiinikooli, mille lõpetasin 1955. aastal. Pärast seda asusin meditsiiniõena tööle Jämejala psühhiaatriahaiglas.



Millal sinust tudeng sai?



Abiellusin 20-aastaselt ja minu väljavalituks osutus Viljandi mees Aldo Tuksam. Meil sündis aasta hiljem poeg, kes jäigi minu ainsaks lapseks. Kuna mees elas ja õppis Tartus, siis kolisime lapsega samuti sinna ja asusin tööle õena Tartu psühhiaatriahaiglas. Töö ja lapse kõrvalt õnnestus mul vahepeal lõpetada ka Tartu töölisnoorte keskkool, mis andis keskhariduse.



Tartu ülikooli astusin 1966. aastal. Olin oma kursusekaaslastest ca 10 aastat vanem. Muide, minu kursusel olid ka Juhan ja Virge Nemvalts. Kooli astumise ajal soovisin tegelikult tuberkuloosiarstiks saada, psühhiaatria tuli spetsialiseerumisena hiljem.



Oled töötanud ka laevaarstina. Mis asjaoludel see juhtus?



Pärast ülikooli lõpetamist asusin tööle Tallinnas Seewaldi haiglas. Vahepeal töötasin kolm aastat ka Pilguse haigla Kingissepa tuberkuloosikabinetis psühhiaatrina. Aastast 1978 töötasin aga jälle Seewaldis ja ühtäkki tekkis mõte minna laevaarstiks. Olin Saaremaa tüdruk, mereigatsus suur ja ilma tahtsin ka näha. Avastasin end 1982. aastal kaubalaeva Gulbene pardalt. Tegin selle laevaga kaks reisi Lääne-Aafrikasse. Nägin selliseid riike nagu Senegal, Elevandiluurannik, Guinea ja Kamerun. Vedasime kakaoubasid ja laevaelu mulle meeldis. Kuna vahepeal olime abikaasaga lahutanud, siis leidsin laevast endale ka uue mehe.



Ehk meenub mõni huvitav või naljakas seik pikast elutööst arstina?



Ükskord toodi Seewaldisse kiirabiga üks alkoholijoobes patsient, kes kaebas selle üle, et hirmus rotikari ajab teda pidevalt taga. Kui otsustasime ta osakonda paigutada, päris ta kohe, kas haigla seinad on kivist või puidust. Üks õdedest ütles naljatamisi, et puidust, mille peale patsient ära ehmatas, sest rotid närivad ju seina läbi ja turvalisust polevat psühhiaatriahaiglas seetõttu ollagi.



Millise hinnangu annaksid psühhiaatrilise ravi hetkeseisule meie maakonnas?



Ega ma üldisele olukorrale midagi ette ei heidakski. Tänu uutele ravimitele, mis meil alates 90-ndatest aastatest kasutusel on, hakkas psühhootiliste haigete (skisofreenia, maniakaalne depressioon) arv järsult vähenema. Esiplaanile on tõusnud alkoholism ja neurootilised haiged. Suuremat statsionaari pole praegu vajagi. Häirib vaid see, et erinevate diagnoosidega haiged on palatites kõrvuti voodites.



Kuidas läheb järeltuleval põlvel?



Minu ainus poeg Jaak on juba 58-aastane. Tema valis muusikutee. Riho Sibul ja Erki-Sven Tüür on Jaagu suured sõbrad. Viimasel ajal tegeleb ta ka mesindusega. Mul on kolm lapselast. Kõige vanem neist on Jaak, kes lõpetas maaülikooli ja töötab ühes tuulegeneraatorite firmas. Teine pojapoeg Siim lõpetas Austria pealinnas arhitektuuri eriala ja töötab arhitektina Tallinnas. Pesamuna Ann lõpetas Inglismaal Liverpoolis ülikooli meedia alal ja töötab praegu Austraalias. Olen oma lastelaste üle väga uhke.



Räägitakse, et kuulus Paul Saagpakk on sinu sugulane?



Jah, ta on minu vanaonu poeg. Käisin tal veel rublaajal Ameerikas Massachusettsis külas. Ta tuli 84-aastasena Saaremaale tagasi, suri 85-aastasena oma Uue tänava korteris ja maeti Silla kalmistule. Ta oli väga isekas ja suure sisemise intelligentsiga vanamees.



Kui sa ei oleks olnud psühhiaater, siis mis ametis sa end veel ette kujutaksid?



Mulle meeldib vaadata, kuidas taimed oma nina mulla alt välja pistma hakkavad. Arvan, et oleksin olnud hea aednik.



Kas oled oma eluga rahul?



(mõtleb) Olen küll. Raskustest olen üle saanud ja elu on muutunud stabiilsemaks. Tervise üle ka väga kurta ei saa.



MILVI SÜTT



Sündinud: 15. jaanuaril 1937

Haridus: Tartu ülikooli psühhiaatria eriala

Töökoht: Kuressaare haigla psühhiaatriaosakonna juhataja

