Eluratas

Mida toob aasta uus, see lause kõlab kõigil suus...

Reede, 30. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Reede, 30. detsember 2016. Pulmapildil on Aleksander ja Adeele Saak. 20. sajandi kolmekümnendad aastad. Eelkõige huvitab see noori inimesi, kes loodavad abieluranda sõuda. Kuidas vanasti ennustati mehelesaamist ja naisevõttu, seda saab teada ajalehe Meie Maa vanu numbreid sirvides. Lehenumbreid keeras Anne Trei.



Esimene jõuluöö ja vana-aasta viimane öö



pidid kergitama katte uue aasta eest. Selle teadasaamiseks kasutati mitmeid võtteid.



Et teada saada, kes saab mehele, tuli minna jõuluöösel pimedasse lauta, püüda lammas kinni. Kui püütu osutus oinaks, sai püüdja järgmisel aastal kindlasti tanu alla, oli aga see emalammas, tuli veel oodata. Kui poissmees tahtis teada, kas ta saab naise, oli loomade tähendus vastupidine.



Meie Maa 148/1936



Kuidas neiu mehele saab



Peigmeest saab kõige paremini näha vana-aasta õhtul, see on väga ohtlik, kuid kuna oma silm on kuningas, tehakse seda siiski.



Neiu katab vana-aasta õhtul laua kahele inimesele, istub üksi toas olles laua äärde ja jääb ootama, kuni peigmees tuleb teisele poole lauda tema vastu istuma.



Süüa ega rääkida ei tohtinud, vastasel juhul oleks peig pruudi surnuks löönud. Vana-aasta õhtul pannakse ahi küdema ja kui ahi tugevasti leegitseb, seistakse seljaga põleva ahju poole, küürutatakse ja vaadatakse jalgade vahelt ahju, kuni nähakse seal peigmeest. Peigmees ilmub, kui vaadata kaua ja üksisilmi ahju.



Neiu peab uue-aasta öösel kell 12 üksinda sauna minema ja kahmama sületäie kerisekive. Kui kahmatud kivid on liigarvulised, siis mehele ei saa; on aga paarisarvulised, saab aasta kestel mehele. Sedasama ennustab ka sületäis puuhalge.



Neiu seob klaasi kohale juuksekarva otsa kuldsõrmuse ja paneb selle kõikuma, et sõrmus kõikudes puutuks vastu klaasi. Nii mitu korda, kui sõrmus kõigub, peab neiu veel peigmeest ootama. Sõrmus lastakse veeklaasi põhja, pika vaatamise järele ilmub sõrmusesse tüdrukule peigmehe ja poisile tulevase pruudi kuju.



Ka loomad ennustasid sageli meheleminekut.



Siga aitas abielusadamasse viisil, et istuti vana-aasta öösel kell 12 tema selga ja kui loom ratsutas ukse poole, sai sea seljas istuv neiu mehele. Kui aga siga raputas istuja seljast maha, neiu mehele ei saanud.



Peigmehe nägemine ilmsi oli alati seotud teatud hädaohtudega, parem oli teda näha unes. Õhtul pidi enne magama minekut sööma 13 soolast silku. Kui unes hakkas joogijanu ja keegi tuli siis juua andma, oligi see tulevane peigmees.



Peigmeest või pruuti nähti siis öösel unes, kui õhtul pandi padja alla kas püksid, üheksa teraga hernekaun, kaerakott, kindad, tikerberi oks või 9 eri liiki viljakandva puu oksa – nagu kusagil oli kombeks.



Meie Maa 71/1931 pidid kergitama katte uue aasta eest. Selle teadasaamiseks kasutati mitmeid võtteid.Et teada saada, kes saab mehele, tuli minna jõuluöösel pimedasse lauta, püüda lammas kinni. Kui püütu osutus oinaks, sai püüdja järgmisel aastal kindlasti tanu alla, oli aga see emalammas, tuli veel oodata. Kui poissmees tahtis teada, kas ta saab naise, oli loomade tähendus vastupidine.Meie Maa 148/1936Peigmeest saab kõige paremini näha vana-aasta õhtul, see on väga ohtlik, kuid kuna oma silm on kuningas, tehakse seda siiski.Neiu katab vana-aasta õhtul laua kahele inimesele, istub üksi toas olles laua äärde ja jääb ootama, kuni peigmees tuleb teisele poole lauda tema vastu istuma.Süüa ega rääkida ei tohtinud, vastasel juhul oleks peig pruudi surnuks löönud. Vana-aasta õhtul pannakse ahi küdema ja kui ahi tugevasti leegitseb, seistakse seljaga põleva ahju poole, küürutatakse ja vaadatakse jalgade vahelt ahju, kuni nähakse seal peigmeest. Peigmees ilmub, kui vaadata kaua ja üksisilmi ahju.Neiu peab uue-aasta öösel kell 12 üksinda sauna minema ja kahmama sületäie kerisekive. Kui kahmatud kivid on liigarvulised, siis mehele ei saa; on aga paarisarvulised, saab aasta kestel mehele. Sedasama ennustab ka sületäis puuhalge.Neiu seob klaasi kohale juuksekarva otsa kuldsõrmuse ja paneb selle kõikuma, et sõrmus kõikudes puutuks vastu klaasi. Nii mitu korda, kui sõrmus kõigub, peab neiu veel peigmeest ootama. Sõrmus lastakse veeklaasi põhja, pika vaatamise järele ilmub sõrmusesse tüdrukule peigmehe ja poisile tulevase pruudi kuju.Ka loomad ennustasid sageli meheleminekut.Siga aitas abielusadamasse viisil, et istuti vana-aasta öösel kell 12 tema selga ja kui loom ratsutas ukse poole, sai sea seljas istuv neiu mehele. Kui aga siga raputas istuja seljast maha, neiu mehele ei saanud.Peigmehe nägemine ilmsi oli alati seotud teatud hädaohtudega, parem oli teda näha unes. Õhtul pidi enne magama minekut sööma 13 soolast silku. Kui unes hakkas joogijanu ja keegi tuli siis juua andma, oligi see tulevane peigmees.Peigmeest või pruuti nähti siis öösel unes, kui õhtul pandi padja alla kas püksid, üheksa teraga hernekaun, kaerakott, kindad, tikerberi oks või 9 eri liiki viljakandva puu oksa – nagu kusagil oli kombeks.Meie Maa 71/1931

Veel artikleid samast teemast »