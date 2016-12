Eluratas

Asjad meie ümber

Reede, 23. detsember 2016.



Autor: Enda Naaber Reede, 23. detsember 2016. Tädi valmistatud Muhu mustris tekk. FOTO: Enda Naaber Jälle kuuske ehtides leidsin kunagi emapoolse tädi kingitud küünlalühtrid ja kullast südame.



Need on nii sümboolsed kingid ja meenutavad aastaid rohkem kui veerand sajandit tagasi. Aga mul oli tädilt kunagi veel kingituseks saadud Muhu tikitud tekk. Elas oma aja ära, ainult foto meenutab seda veel.



Nüüd ja vahel varemgi olen mõelnud asjadele meie ümber. Ükskõik kui rikas või vaene on keegi, sealpoolsusesse ta midagi kaasa ei võta. Asjadest elus rahulolu saada tuleb seda enam!



Kord Tallinnas Heli Läätse pool olles näitas Heli mulle pildiraami ja ütles: “Seda on hoidnud vanaisa käed!” Nii oli asjast kui sellisest selle omajal veelgi suurem rõõm kui lihtsalt asjarõõm.



Nii võin mina kodus ritta panna paljutki, mida hoidnud mu ema käed, mida hoidnud mu õe Silja käed jt.



Ja rõõm on suur.



Asjad meie ümber jutustavad teinekord väga palju – kas sündmusest, mõnest ilusast hetkest, headusest, armastusest.



Enne lahkumist manalateele kinkis ema mulle Singeri õmblusmasina. See on nüüd nagu reliikvia.



Asjad-kingid suurendavad oma osatähtsust mitmeti. Mis ajendil kingitud ja kes on kinkija. Näiteks emapoolne vanaisa jättis meile, Sepa lastele, mälestuseks ilusa toalillevaasi. Ristiema pärandas koguni klaveri.



Ja kui palju need jutustavad! Vanaisa oli suur lillearmastaja, tema lemmik oli kummipuu. Aga klaver räägib mälestusi tema tütrest Milvist, kes selle pilli selgeks õppis ja meile tantsulugusid mängis, oli see siis sünnipäevade ajal või jaanipäeval, jõulude ajal...



Jõulude ajal kogunes meile külarahvas. Peeti pidu, kus olid ettekanded, jõuluvana. Ja peretütar mängis klaveril “Püha ööd” ning teisi jõululaule. See klaver kui ese on aukartust äratava elulooga – oli kuulunud ühele sakslannale Silviale, kes oli selle saanud kingiks oma abikaasalt.



Perekond Grothe oli



ainus Muhus elav sakslastest abielupaar, kuid lävis hästi kõigiga, ka meie perega.



Jah, nii kaugesse aega, pool sajandit tagasi viib see mõtted klaveri juurest. Ja see meenutab mulle Muhu koduelu, kõiki manalasse läinud omakseid.

Jõulude ajal meenub veel mõndagi küla suurpeost Sepal.



Asja saavad nagu elavaks, kui kedagi meenutad.



Hoidkem neid meenutusi asjade ja inimeste kaudu. Neil on suurem väärtus, kui esialgu arvame olevat.



Jälle on kinkimise aeg... Mida kinkida? – tõsine küsimus. Kord ütles mulle õde: “Kingi seda, mida sa ise ka väga sooviksid!”



On asju, mis on väga kaunid ja hinnalised. On lihtsamaidki, mis samuti võivad olla väga kaunid. Tasub avaramalt mõelda, millega saad teistele rõõmu valmistada. Sest asjad meie ümber jutustavad teinekord lausa kultuurilugu.



