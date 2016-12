Eluratas

Jõulueelsed päevad on toredad

Reede, 23. detsember 2016.



Autor: Milgete Pihl Reede, 23. detsember 2016. Randvere laulunaised Kaarmal. FOTO: Helle Kuris Kaarma Maanaiste Seltsi kutsele veeta ühiselt üks jõulueelne päev reageerisid kõik Randvere külaseltsi Kadakane laulunaised positiivselt.



Koosviibimine oli endises Kaarma koolimajas. Suur maja ei seisa tühjalt, seda kasutavad huviringid oma tegemisteks. Hoones on ka väljapanek Kaarma valla koolide ajaloost – muuseum, millele pani aluse Leida Iir. Mõnigi meie hulgast leidis pildilt oma lapsepõlve koolimaja ja ka ennast.



Kaarma Maanaiste Selts on tegutsenud juba 23 aastat. Ülevaate seltsi tegevusest andis Elina Trave. Paljud seltsi liikmed on seotud Kaarma kalmistul asuvate tuntud saarlaste haudade korrastamisega. Kohvilauas arenes vestlus kiiresti, kohtuti ju tuttavatega, kellega koos on oldud kodukandi koosviibimistel ja vallasisestel ning kaugematelgi ekskursioonidel. On ju need, kes kodust välja tulevad, tavaliselt ühed ja samad.



Meie lauluansambel, Randvere Ergud, andis aga kontserdi, milles osalesid ka Kaarma laulunaised. On ju ka neil laulukoor ja palju lauluhuvilisi. Meie laulud olid nii kooli- kui noorusajast ja esitasime isegi Kihnu Virve loomingut. Need laulud sobivad meile. Tore oli laulda ühislaule. Lõpuks tegime mälestuseks sellest päevast ühispildi. Täname kohvilaua eest! Tore, et saime meievahelisi suhteid uuendada.



Ilm oli ilus ja lund ka ei olnud, seega liikumine kodu poole kahe sõiduautoga õnnestus igati. Igatahes meie, Randvere kandi inimesed olid selle päevaga väga rahul ja kuulda oli, et sama meelt oli ka Kaarma rahvas.



8. detsembril andsid Randvere Ergud kontserdi Kogula hooldekodus. Oleme juba mitu aastat käinud neile laulmas ja hoolealused pidid seda päeva väga ootama.

