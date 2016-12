Eluratas

Viieaastase Maria sõjaaegsed jõulud

Reede, 23. detsember 2016.



Autor: Maria Peep Reede, 23. detsember 2016. Viieaastane Maria Helsingis sõjapäevil. FOTO: erakogu Talvesõda algas 30. novembril 1939 ja lõppes 13. märtsil 1940 – kestis 105 päeva ja lõppes Moskva rahuga. Sõda algas nii, et Nõukogude Liit ründas Soomet ilma sõda kuulutamata terve idapiiri pikkuses.



Terve Talvesõja pommitasid nõukogude pommituslennukid Soome linnu, tehaseid ja raudteid. Nad käisid pommitamas ilma hävitajate kaitseta, Soome hävitajatel oli neid kerge alla tulistada. Kangelaslikkusest hoolimata ei suutnud soomlased Karjala maakitsust hoida, Karjala läks Nõukogude Liidule, peaaegu kogu Karjala elanikkond evakueerus Soome (420 000).



Siis tuli Jätkusõda: 25. juuni 1941 – 19. september 1944.



Maunula kahuripaugud nurjasid rahulepingu. Hiljem on selgunud, et tulistasid Vene kahurid, mis provotseerisid rahulepingu rikkumist. Soome ei kuulutanud Nõukogude Liidule sõda, Soome valitsus ainult tõdes: me oleme sõjas! 26. juulil 1941 pommitasid venelased mitmeid Soome linnu, eriti kõvasti sai kannatada Turu. Saksa väejuhatus oleks tahtnud, et Soome oleks võtnud osa Leningradi piiramisest, aga Soome ei läinud üle piirijõe!



Baaside lepingu tõttu oli venelastel võimalus pommitada Soomet ka Eesti lennuväljadelt. Kohe, kui pommitajad startisid, olevat pandud siinpool raadios mingi kokkulepitud plaat mängima. Nõukogude lendurid imestanud, kas tõesti Soome hävitajad on terve ööpäeva õhus: iga kord, kui Vene pommitajad Soome kohale jõuavad, on Fokkerid juba ootamas, et neid otsemaid alla plõksutama hakata. See oli Eesti abi.



Viiburi oli mineeritud raadiomiinidega – need pandi plahvatama raadio teel. Soome luure oli välja uurinud nende lainepikkuse. Kolm Soome raadiojaama mängisid terve ööpäeva katkematult “Säkkijärve polkat”. Eeter oli nii tihedalt helisid täis, et signaal ei pääsenud läbi ja miinid ei saanud plahvatada. Selle aja jooksul jõuti miinid kahjutuks teha.



Soome ja Rootsi Punane Rist tegid ära väga suure töö. 70 000 Soome last evakueeriti sõjapiirkonnast Rootsi. Lapsed seisid jaamades pikas rivis, papist tahvlid kaelas, tahvlil lapse nimi, vanus ja vanemate aadress. Rootslased tulid, kes jalgsi, kes rattaga, kes hobusega, ja võtsid oma peresse üks või kaks last, vahel koguni kolm. Oli kokku lepitud, et sama pere lapsi ei lahutata. Kui peres oli neli last, sai neid jagada nii, et üks naaber võttis kaks ja teine naaber võttis kaks, siis said lapsed vähemalt õues koos olla ja koguni üksteisel külas käia. Asja tegi eriti raskeks see, et Soome lapsed ja Rootsi kasuvanemad ei osanud ühist keelt.



Sõja jalust Soome



Oli kokku seatud mingi tilluke sõnastik kõige hädapärasematest igapäevastest väljenditest. 15 000 ei tulnud enam tagasi, jäidki Rootsi oma kasuvanemate juurde.



1942. aastal algas Leningradi piiramine. Saksa väejuhatus tegi Soomele ettepaneku evakueerida soomlastest elanikkond (Ingerimaa soomlased) sõja jalust Soome – üle 60 000. Soome nõustus vastu võtma. Ka meie perel tuli see teekond ette võtta. Küllap oli palju organiseerimist, et leida kõigile elu- ja töökohad.



Minu ema oli tookord Kauniaise linnas soomerootslaste lastekodus kokk. Mina pidin olema koolieelikute rühmas. Rühmakaaslased olid kõik rootslased, mina ei osanud sõnagi rootsi keelt. Lastekodu muusikaõpetaja-huvijuht oli 22-aastane rootslasest adventkiriku pastor Olof Larsson.



Ta tegeles minuga iga päev: õpetas mulle rootsikeelseid laule, mida saatis ise klaveril või harmooniumil, parandas mu rootsi keele hääldust. Jõululaupäeval võttis pastor mu kirikusse kaasa, tõstis altari piirde peale seisma ja mina laulsin jõululaule.



Pärast jumalateenistust võttis Olof Larsson mu kooli kaasa. Kas koolis olid ainult lastekodu lapsed või oli teisi ka, seda ma ei tea. Ma ei tundnud suuremaid. Kuuse ümber lauldi, küll ühekaupa, küll koos – mina laulsin ka. Salme loeti samuti. Seejärel loositi pakid. Igal pakil oli number peal ja igaüks võttis korvist ühe numbri ning sai vastava numbriga paki endale. Põhiliselt olid seal koolitarbed – värvid, värvipliiatsid, pinalid... Ei mingit tühja-tähja, sest oli vaene sõjaaeg.



Mina ei saanud midagi, sest ma ei käinud veel koolis. Pastor selgitas, et meile koolieelikute rühma tuleb jõuluvana alles järgmisel päeval – täna on õpilaste jõulupuu! Olof tundis ennast selle juhtumi tõttu ilmselt ebamugavalt. Mina sain järgmisel päeval salli, nuku ja aabitsa. Aabits oligi kõige väärtuslikum – see on mul tänaseni alles.



Et endised nõukogude kodanikud saadetakse välja – see oli juba ette teada. Pastor Olof Larsson pakkus, et võib viia meid oma vanemate juurde Rootsi, seal on vähemalt esialgu turvaline. Mu ema eelistas minna Venemaale oma koju.

Veel sama talve lõpul läks minekuks. Nõukogude Liit nõudis, et endised Leningradi oblasti kodanikud tuleb tagasi tuua.



Vene sõjaväelased pasundasid raadios ja linnaväljakul, et kõik võivad minna tagasi oma kodukülla, oma majja.



