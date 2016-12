Eluratas

Eesti Rahva Muuseumi uus maja

Reede, 16. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Maria Peep Reede, 16. detsember 2016. Eesti Rahva Muuseumi sajandihoone. FOTO: Eve Kärner Sajandi ehitis asub Tartus Raadil. Muuseumi pidulik avamine toimus 29. septembril. Minul õnnestus ERM-is ära käia juba kolmandal päeval pärast avamist.



Käisin muuseumi kirjasaatjate kokkutulekul ja ühtlasi külastasin ka ekspositsiooni koos endise kolleegiga Kuressaare ametikoolist Eve Kärneriga, kes elab nüüd Tartus. Eve on atesteeritud giid. Ta tutvustas mulle mõlemat püsinäitust ja andis lugeda ka oma giiditeksti, samuti aitas pildistada. Kuna temal on parem telefon kui minul, siis fotod ongi tema tehtud.



Saarlane muuseumi hälli juures



Jakob Hurt oli rahvaluule suurkogumise korraldaja, sellepärast on muuseumis Hurda tuba ja hallis on tema büst. Ka Saaremaalt pärit Oskar Kallas hakkas Jakob Hurda õhutusel 1888. aastal rahvaluulet koguma. Samuti vedas ta alates 1907. aastast Eesti Rahva Muuseumi asutamist. Muuseum asutati 1909. aastal ja Kallasest sai selle esimene direktor.



Üks Raadi mõisa omanikest Carl Liphardt oli sõjaväelane, kes hiljem loobus sellest ametist ja hakkas tegelema taimekasvatusega. Raadi mõisas kasvatati orhideesid, palme – Tartust kujunes Liivimaa aianduse pealinn. 1912. aastal, pärast esimest mootorlennuki õhusõitu rajati Raadile lennuväli.



1919. aastal mõisad riigistati ja sellega seoses sai 1922. aastal Raadi mõisas ruumid Eesti Rahva Muuseum. 1927. aastal leidis aset esimene Eesti rahvapärandi püsinäitus.



Muuseumi asemel sõjalennuväli



1939. aastal tulid Eestisse Vene sõjaväebaasid, aasta pärast algas sõda. Sõja käigus Raadi mõis hävis. Osa muuseumi varadest suudeti siiski päästa. Eestis oli üle 1500 sõjaväeobjekti, mis asusid ligikaudu 800 erinevas kohas. Raadile rajati sõjaväelennuväli – Varssavi pakti maade suurim lennuväli. Siin paiknesid kaugpommitajad ja transpordilennukid, asus tuuma- ja ründepommide ladu, kütusehoidlad ja sidevägi olid kaugemal.



Lennuvälja reostus oli nii suur, et Raadi järv süüdati 1982. aastal põlema, sest reostunud kütust ei saadud kätte. Kõikjal oli sõjaväe mahajäetud kola. Metsas võis sattuda pommi otsa, mis ei olnud lõhkenud. Raadil vedeles palju vanu rehve, milles elasid sääsed – Aasia tiigersääsk sattus Eestisse kulunud rehvi sees. Polügoonil lõppes inimtegevus pea täielikult: endised külad sundlikvideeriti. Midagi head ka: polügooni tühjal alal oli ruumi lindude pesitsus- ja mängupaikadeks, seal elasid tedred, nepid, sookured; niitudel kasvasid orhideed, mitmed putkeliigid.



Muuseum jälle Raadil



Pärast Vene sõjaväe lahkumist hakkas mõte jälle liikuma ERM-i peale, sest linnas oli ruumikitsikus. ERM-i uus peahoone plaaniti ehitada Raadile. Kuulutati välja rahvusvaheline arhitektuurikonkurss, konkursi võitjaks tuli “Mälestuste väli”. Hoone ehitamise rahastamiseks taotleti toetust Euroopa Komisjonilt, aga toetust ei saadud. Peaminister Andrus Ansip kinnitas, et Eesti riik ehitab muuseumi igal juhul selle projekti järgi valmis, rahastades seda kultuurkapitali kaudu.



Hoone ametlik avamine oli 29. septembril 2016; kõikidele külastajatele on hoone avatud 1. oktoobrist 2016. Hoone ümber jäävad loodus- ja puhkerajad. Läheduses on Raadi mõis ja järv. Mõisasüdant ja moodsat hoonet hakkab ühendama legendidele ja pärimustele toetuv pärimuste park.



Uue hoone pikkus on 355,6 meetrit, laius 71,7 meetrit ning kogupindala 40 000 ruutmeetrit. Hoone on raudbetoonkonstruktsiooniga, ümber on klaas. Muuseumil on topeltfassaad. Hoone asub samal teljel ja on sama lai kui Raadil paiknev kunagine Nõukogude sõjaväelennukite ruleerimisrada. Hoone katus on ühtlase kaldega ja sulandub visuaalselt kokku ruleerimisrajaga, moodustades sellelt tõusva platvormi. Peasissekäigu kohal kerkib katus 14 meetri kõrgusele ja moodustab 40 meetri pikkuse varikatuse. Hoonel on kaks sissepääsu, nende mõlema ette on planeeritud puhke- ja jalutusalad.



ERM-is on kaks püsinäitust



KOHTUMISED tutvustab põhiliselt eestlasi, kes on elanud Eesti alal umbes 11 000 aastat. Näitus annab ülevaate eestlaste elust alates jääajast kuni tänapäevani – nende argipäevast, kokkupuutest teiste rahvastega.

UURALI KAJA algab keelepuuga. Keelepuu tutvustab eestlaste sugulusrahvaid ja kaardilt on võimalik vaadata, kus nad elavad. Ungari ja soome teadlased märkasid üksteisest kaugel elavate rahvaste keelelist sarnasust. Nende eluviisi ja rahvaluule uurimine kinnitas arusaama, et hõimurahvaste sugulus ilmneb kõigil kultuurialadel.



Muuseumi kogudes on üle miljoni säiliku, sealhulgas esemed, fotod, joonised, arhiivimaterjalid, filmid ja palju Eesti rahvarõivaid.



Üks neist säilikutest on minu kodukandi ristipettäi (mänd) Laatrest, kaheksa kilomeetri kaugusel minu kodukülast Tagulast.



Lõuna-Eestis oli kombeks, et surnuaeda viiva tee ääres oli ristipuu. Kui surnu oli ristipuust mööda viidud, siis lõigati puusse rist – surnu ei saanud siis ristipuust enam mööda tulla ega pääsenud kodus käima.



Muuseum on nii suur, et ühest külastusest ei piisa – korraga ei jõua nii palju haarata. Mul jäi nägemata isegi see rahakonn, mis lubab igaühe õnnelikuks teha. Seal kuluks ära käia iga kord, kui Tartusse juhtub asja olema. Käisin muuseumi kirjasaatjate kokkutulekul ja ühtlasi külastasin ka ekspositsiooni koos endise kolleegiga Kuressaare ametikoolist Eve Kärneriga, kes elab nüüd Tartus. Eve on atesteeritud giid. Ta tutvustas mulle mõlemat püsinäitust ja andis lugeda ka oma giiditeksti, samuti aitas pildistada. Kuna temal on parem telefon kui minul, siis fotod ongi tema tehtud.Jakob Hurt oli rahvaluule suurkogumise korraldaja, sellepärast on muuseumis Hurda tuba ja hallis on tema büst. Ka Saaremaalt pärit Oskar Kallas hakkas Jakob Hurda õhutusel 1888. aastal rahvaluulet koguma. Samuti vedas ta alates 1907. aastast Eesti Rahva Muuseumi asutamist. Muuseum asutati 1909. aastal ja Kallasest sai selle esimene direktor.Üks Raadi mõisa omanikest Carl Liphardt oli sõjaväelane, kes hiljem loobus sellest ametist ja hakkas tegelema taimekasvatusega. Raadi mõisas kasvatati orhideesid, palme – Tartust kujunes Liivimaa aianduse pealinn. 1912. aastal, pärast esimest mootorlennuki õhusõitu rajati Raadile lennuväli.1919. aastal mõisad riigistati ja sellega seoses sai 1922. aastal Raadi mõisas ruumid Eesti Rahva Muuseum. 1927. aastal leidis aset esimene Eesti rahvapärandi püsinäitus.1939. aastal tulid Eestisse Vene sõjaväebaasid, aasta pärast algas sõda. Sõja käigus Raadi mõis hävis. Osa muuseumi varadest suudeti siiski päästa. Eestis oli üle 1500 sõjaväeobjekti, mis asusid ligikaudu 800 erinevas kohas. Raadile rajati sõjaväelennuväli – Varssavi pakti maade suurim lennuväli. Siin paiknesid kaugpommitajad ja transpordilennukid, asus tuuma- ja ründepommide ladu, kütusehoidlad ja sidevägi olid kaugemal.Lennuvälja reostus oli nii suur, et Raadi järv süüdati 1982. aastal põlema, sest reostunud kütust ei saadud kätte. Kõikjal oli sõjaväe mahajäetud kola. Metsas võis sattuda pommi otsa, mis ei olnud lõhkenud. Raadil vedeles palju vanu rehve, milles elasid sääsed – Aasia tiigersääsk sattus Eestisse kulunud rehvi sees. Polügoonil lõppes inimtegevus pea täielikult: endised külad sundlikvideeriti. Midagi head ka: polügooni tühjal alal oli ruumi lindude pesitsus- ja mängupaikadeks, seal elasid tedred, nepid, sookured; niitudel kasvasid orhideed, mitmed putkeliigid.Pärast Vene sõjaväe lahkumist hakkas mõte jälle liikuma ERM-i peale, sest linnas oli ruumikitsikus. ERM-i uus peahoone plaaniti ehitada Raadile. Kuulutati välja rahvusvaheline arhitektuurikonkurss, konkursi võitjaks tuli “Mälestuste väli”. Hoone ehitamise rahastamiseks taotleti toetust Euroopa Komisjonilt, aga toetust ei saadud. Peaminister Andrus Ansip kinnitas, et Eesti riik ehitab muuseumi igal juhul selle projekti järgi valmis, rahastades seda kultuurkapitali kaudu.Hoone ametlik avamine oli 29. septembril 2016; kõikidele külastajatele on hoone avatud 1. oktoobrist 2016. Hoone ümber jäävad loodus- ja puhkerajad. Läheduses on Raadi mõis ja järv. Mõisasüdant ja moodsat hoonet hakkab ühendama legendidele ja pärimustele toetuv pärimuste park.Uue hoone pikkus on 355,6 meetrit, laius 71,7 meetrit ning kogupindala 40 000 ruutmeetrit. Hoone on raudbetoonkonstruktsiooniga, ümber on klaas. Muuseumil on topeltfassaad. Hoone asub samal teljel ja on sama lai kui Raadil paiknev kunagine Nõukogude sõjaväelennukite ruleerimisrada. Hoone katus on ühtlase kaldega ja sulandub visuaalselt kokku ruleerimisrajaga, moodustades sellelt tõusva platvormi. Peasissekäigu kohal kerkib katus 14 meetri kõrgusele ja moodustab 40 meetri pikkuse varikatuse. Hoonel on kaks sissepääsu, nende mõlema ette on planeeritud puhke- ja jalutusalad.KOHTUMISED tutvustab põhiliselt eestlasi, kes on elanud Eesti alal umbes 11 000 aastat. Näitus annab ülevaate eestlaste elust alates jääajast kuni tänapäevani – nende argipäevast, kokkupuutest teiste rahvastega.UURALI KAJA algab keelepuuga. Keelepuu tutvustab eestlaste sugulusrahvaid ja kaardilt on võimalik vaadata, kus nad elavad. Ungari ja soome teadlased märkasid üksteisest kaugel elavate rahvaste keelelist sarnasust. Nende eluviisi ja rahvaluule uurimine kinnitas arusaama, et hõimurahvaste sugulus ilmneb kõigil kultuurialadel.Muuseumi kogudes on üle miljoni säiliku, sealhulgas esemed, fotod, joonised, arhiivimaterjalid, filmid ja palju Eesti rahvarõivaid.Üks neist säilikutest on minu kodukandi ristipettäi (mänd) Laatrest, kaheksa kilomeetri kaugusel minu kodukülast Tagulast.Lõuna-Eestis oli kombeks, et surnuaeda viiva tee ääres oli ristipuu. Kui surnu oli ristipuust mööda viidud, siis lõigati puusse rist – surnu ei saanud siis ristipuust enam mööda tulla ega pääsenud kodus käima.Muuseum on nii suur, et ühest külastusest ei piisa – korraga ei jõua nii palju haarata. Mul jäi nägemata isegi see rahakonn, mis lubab igaühe õnnelikuks teha. Seal kuluks ära käia iga kord, kui Tartusse juhtub asja olema.

Veel artikleid samast teemast »