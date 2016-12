Eluratas

Saarlasest kirjanik ja pedagoog Helene Ranna-Tamberg

Reede, 09. detsember 2016.



Autor: Karin Sibul Reede, 09. detsember 2016. Helene Ranna-Tamberg. FOTO: SMF Helene Tamberg, kirjanikunimega Helene Ranna, sündis Kiirassaare külas Ranna talus 11-lapselise pere kuuenda lapsena 4. jaanuaril 1898.



Lugemisoskuse omandas väike Helene juba nelja-aastaselt oma kihelkonnakooliharidusega isa abiga. Silmatorkavalt suur lugemiskirg iseloomustas teda kogu elu.



Kümneaastaselt läks Loona vallakooli, kus ta õppis ühe talve, seejärel lõpetas Kihelkonna Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi alguskooli kolmeaastase programmi kahe aastaga. 1910. aastal välja antud koolitunnistuselt on näha, et koolis õpiti nelja keelt: eesti, vene, saksa ja prantsuse. Hiljem võttis ta eratunde.



Koduigatsus oli suur



15-aastasena Kehila külakooliõpetajaks valitud neiu läks kahe aasta pärast Arhangelskisse sadama ehitustöödele kantseleikirjutajannaks, kelle kuupalk vastas Saaremaa Kehila külakooliõpetaja aastapalgale – 50 rubla.



Kodutalu tegemistega aitas kursis olla aktiivne kirjavahetus õe Elviinega: “Kirjuta, kas wahtrid jooksevad, kanad munevad, lehmad lüpswad, mustad räästad laulwad, lammastel talled on ja mitu muna sa pühadeks wärwisid. Kirjuta, kudas elad, mis sa teed, mis mõtled, kes sulaseks tuleb, on sul igav.”



8. aprillil 1917 kirjutas Helene Arhangelskist õele: “Ma mõtlen ikka alati sinu peale, et sul on nüüd vist igavam ja pole sul sui igapäist seltsilist ja mul on kahju, et sa pead nüüd ka minu eest tööd tegema, sellepärast püüan saata, mis mul võimalik on... Saatsin sulle halli riide, millest omale pühadeks ülikonna tegin.



Ma tahtsin, et sa kodu siis ka vähe seda nägu oled kui mina siin... Ka moe lehtesid saatsin teile. Võite kõige uuemat moodi teha. Waatke kui ilusad taskudega kuued seal on – lase omale ka niisugune teha. Panin ka uuri paki sisse. Katsu omale Kuresaarest ka niisugune rihm muretseda, et wõid teda käe peal kanda.”



Kiri, mille 19-aastane Helene saatis Arhangelskist 23. juulil 1917 oma 17-aastasele õde Elviinele, on vormistuselt eriline – kirjutatud venekeelsel kirjutusmasinal eesti keeles.



(“Sain täna Sinu ja papa käest korraga kirjad ja rõõmustasin ennast nende üle väga – saab ka aru, kuidas Teie käsi kodus käib.”)



Kirjutusmasina kasutamise võimalus oli kokkupuude oma aja tipptehnoloogiaga. Kas see oli võimalus näidata armastatud nooremale õele, millised tehnikasaavutused on kasutusel või oli soov “kaasaegselt” kirjutada? See on ainus selline kiri. Ülejäänud säilinud kirjad on kirjutatud kauni loetava kalligraafilise käekirjaga. Väga värvikad lugeda, sai kirjutaja ju 1930. a Looduse romaanivõistlusel esimese auhinna.



Õde Helene jätkas Elviinet kõigega kursis hoidvat joont ka Tallinnast (kiri 15. mail 1920): “...Tead, nüüd ei ole enam moodis kirjude niitidega õmblemine, kõik tehakse suuremalt jaolt valgega. Valge niidiga valge riide sisse. Ei õmmelda enam risti, vaid broderii ja risheljöö, aga sa ei oska kahjuks seda teha. Kui ma kodu tulen, siis toon sulle mõne proovi kaasa ja õpetan ka tegema.”



Tagasi kodusaarel



Need sajandivanused kirjad on käegakatsutav side minevikuga. Kirjad peegeldavad kirjutaja soovi kuulda kodusest elust ja leevendada oma koduigatsust ning avardada noorema õe silmaringi uue eluolu kirjeldamise ja uusimate moeuudiste tutvustamisega.



Isa, ema ja noorema õe surm kuu aja jooksul 1922. aastal tõi 24-aastase Helene tagasi kodutallu, kus koos õdede Minna (13) ja Elviine (22) ning venna Priiduga (19) tuli hakata talu pidama. Enesetäiendamine keeleõppes aga jätkus: saksa keele sõnaraamat põues, käis Helene hobuse ja adra taga, kündes põldu ja õppides saksa keelt üheaegselt.



Neli aastat (1923–1927) oli Helene kooliõpetaja Pidula algkoolis. Kooli kroonikast on lugeda: “Koolitöös oli Tamberg intensiivne, tegutses hää eduga matemaatika, loodusloo, käsitöö ja tervishoiu õpetamise alal. Kasvatas õpilasi korralikule kodusele eluviisile ja puhtusele. Tegutses väljaspool koolitööd näitemängudes juhtiva jõuna ja oli esimene laulmises, oli lektorina üldhariduslikel kursusil ja pidas loenguid elureformist noortele.”



Sooritanud eksternina õpingud Tartus Hugo Treffneri gümnaasiumi juures, astus Helene Tartu ülikooli filoloogiateaduskonda.



Naiskirjanikku tunnustati



Eesti suurim kirjastus Loodus oli 1927. aastast alates korraldanud algupärase romaani võistlusi. 1930. aastal kuulutas žürii koosseisus Eduard Hubel (Mait Metsanurk), Jaan Roos, Johannes Silvet, Johannes Voldemar Veski võitjaks Helene Ranna romaani “Keha ja vaim”. Esimest korda sai tunnustuse naiskirjanik. Järgmise naiskirjaniku võitu tuli oodata 76 aastat.



Pealkirja all “Uus naistäht kirjandustaevas” kirjutas ajaleht Vaba Maa: “”Keha ja vaim” on elu jaatav ja positiivne töö. Siin kirjeldatakse Saaremaa naisõpetaja elu. Raamatus on väga palju ja sügavaid stseene Saaremaa vaimlisest pimedusest.” (5.10.1930)



Artur Adson arvustas romaani sõnadega: “Kooliõpetajanna – erandkuju, naiskangelane, kes vastuoksa meeskolleegide omadele mitte ei hävine, enesetapuga ei lõpeta, alla ei käi, maalt välja ei rända ega saatuselt head lõppu ei jää ootama, vaid sitkelt raskusi võidab, kindlat eesmärki taotleb, oma tahet maksma paneb, ennast muljuda ei lase, vaid teisi mõjutab.” (Eesti Kirjandus nr 6, 1931)



Maalimine, käsitöö ja reaalainetega tegelemine olid Helene meelistegevuseks kirjutamise kõrval. Kiri õele 14. aprillil 1930: “Kallis Pidula rahvas! Et ma vahvasti maalin, selle unustasin kirjutamata. Portreesid ja nature morte. Teised ostavad pühadeks mune, ma ostsin kaks poognat paberit. Pastelli kuluks ka, aga raha sai otsa.”



Säilinud on mitmeid õele kingitud käsitööesemeid. Suure seinavaiba “Kaasitajad pruudi ümber” (1915–1920) annetas õde Elviine 1962. aastal Eesti Rahva Muuseumile.



Helene Ranna teine romaan “Riidalu” (1936) tunnistati ilmumisaasta kuue parema romaani hulka kuuluvaks. Lisaks on ta avaldanud kaks kogumikku vaimulikke luuletusi: “Luuletused” (1934) ja “Tähelennak” (1935). Tema sõnadele on loodud mitmeid meeskoori- ja segakoorilaule. Eesti XXII üldlaulupeo kavas oli Johannes Hiobi laul “Ärkamine” ühendkooridele Helene Ranna sõnadele.



Vaesus ja üha halvenev tervis ei võimaldanud ülikooliõpinguid lõpule viia. Sel perioodil teenis ta elatist peamiselt tõlketöödega saksa, inglise, vene, prantsuse ja rootsi keelest. Elu lõpuaastail voodihaigena andis õpilastele järeleaitamistunde matemaatikas, keemias ja füüsikas.



12. juulil 1941. a Tartu pommitamise käigus põles maani maha maja, kus oli Helene Ranna korter. Hävis kogu ta raamatukogu ja maine vara. Mõned pommiaugust leitud põlemiskahjustustega raamatud, aga ka õde Elviine Laulule saadetud kirjad on nüüd kirjaniku õetütretütre käes hoiul.



Eesti Kirjanike Liidu liige Helene Ranna-Tamberg suri 16. detsembril 1946 ja maeti Tartu Raadi surnuaiale.





Helene Ranna on kirjutanud:



Hing elustub, nähes ta leekivaid kiiri.

Ja ununeb varsti, mis möödunud mures –

Ah, asjatult süda end ohetest pures!

Kõik möödub – ka muregi viimaks on petlik,

Ta suudab vaid purusta lühidaid hetki.

Tao õnnetus koitvale õnnele söödaks

Ja ela, et kurbuski rõõmu sul toidaks!

Nii palju on pandud me eneste kätte –

Sest otsi! Küll avastad rõõmude lätte.



Vaimsus (1934)

Vaimsus – saa valitsejaks,

Taotluse talitsejaks

Igas toimetuses, töös.

Käsuandjaks, keelukandjaks,

Tegude tagasundijaks.

Puhu lõkkele kustunud söed!



Detsember (1940)

Elu ei ole naljatluseks,

Elu on tööks.

Elu ei ole tööks,

Vaid arenguwööks,

Mis pidevalt kisub koomale ringe,

Et iial ei hetkeks ei lakkaks sus pinge.

Vaid edasi, ülesse, täiuse suunas;

Saabud sinna, kui igavik silme ees kumab.

Oled seal, oled see, mis olema pead,

