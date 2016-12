Eluratas

Kahe valla eakad kadripeol

Reede, 02. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Aimi Pitk Reede, 02. detsember 2016. Pärsama Muigud pärast esinemist. FOTO: Anu Viljaste Novembrikuu viimasel reedel kohtusid Orissaare kultuurimajas kenasti kaetud kohvilaudade taga kahe naabervalla, Orissaare ja Pöide eakamate põlvkondade esindajad.



25. november on kirikukalendris püha Katariina mälestuspäev. Sel päeval ei kedratud, veskikivid ja käiarattad seisid. Eesti rahvakalendris tähistas kadripäev talve algust.



Eesti rahvausundis on just hilissügis surnute mälestamisele pühendatud aeg. Ka sellel kokkusaamisel meenutati ja mälestati meie hulgast lahkunud inimesi. Tore oli, et polnud tugevat tuult ja vihma ei sadanud, seetõttu oli peopäev kokkutulekuks soodne. Kohaletulemise ja kojusaamise muret ei olnud, sest autod ja bussid olid selleks olemas.



Esinesid lasteaialapsed



Kadripäev on läbi aegade olnud maainimeste tähtpäev, millega tähistati järjekordse põllumajandusaasta lõppemist. Seega oli kadripäev põlluharijatele omamoodi uusaastapüha, pärast seda algas rahulik talveaeg.



Peo perenaised olid Aina Sepp-Teevet ja Aili Ansper, kes edastasid kokkutulnutele oma tervitused. Kõigepealt esinesid laudade taga istuvatele vanaemadele ja vanaisadele Orissaare lasteaia Päiksekiir vanem ja noorem rühm. Rahvatantse, luuletusi ja laule juhendas kasvataja. Laste esituses kõlasid laulud ja lood väga toredasti ja julgelt.



Muigud tulid Pärsamalt



Kui peolised olid kultuurimaja suurde saali kogunenud, ootasid neid kohvilaudadel tee- ja kohvikannud, küpsetised, rammusad ja maitsvad lihapirukad. Ettevalmistusi oli hoolega tehtud ja kõik see pälvis peolistelt kiidusõnu.



Külla oli tulnud ka Pärsama laulu- ja tantsurühm Muigud. Nad küll karjaõnne ei soovinud, nagu kadripäevale kohane oleks olnud, kuid õnne, tervist ja toredat peomeeleolu seda enam. Muigudel oli kaasas kolmest osast koosnenud kava.

Nooruslikud prouad pälvisid vaatajate tähelepanu oma ühtlase esinemisriietuse ja kireva kavaga. Laulud oli neile selgeks õpetanud Irja Aardam. Muigude tantsuõpetaja on valla kultuurijuht Anna Tomson.



See sügisene reede oli Kõrkvere, Tornimäe ja Orissaare eakate üks pidulikumaid päevi. Oli hea pidutseda, sest suuremad sügisesed tööd olid tehtud. Suur saal oli tantsijaid täis. Neli-viis tundi suures ja lõbusas seltskonnas möödus ruttu.





Muljeid peost



Laivi Laanet Orissaare vallast Tagaverelt: “Kena pidu oli. Mulle küll meeldis. Eriti meeldis Pärsama laulu- ja tantsurühm, kes esitas nii mitmekülgse ja sisutiheda kava. Valli Hint mängis jahimeest, püss oli õlal ja samm oli kraps. Lasteaialapsed esinesid, neid on alati nii armas vaadata. Ja pillimuusika kutsus jalga keerutama. Kuulda oli, et paljudele teistele ka meeldis.“



Luule Aasanurm Orissaare vallast Väike-Rahula külast: “See pidu meeldis mulle väga. Ma olen ju kogu aeg rohkem kodune, aga Tagavere naised ajasid mind kodust välja. Ma pole ju mitu aastat käinud. Ja ära ma käisin ning ma ei kahetse. Seda, mis su silm kõik näeb, mida inimesed teevad, kui palju nad vaeva näevad ja õpivad, see on lihtsalt võrratu. Pärsama naised ka käivad ju proovides oma vabast ajast ja see on lihtsalt fantastiline, mida nad teevad. Muidugi meeldis ka Orissaare lasteaialaste esinemine.“



Maie Koel Pöide vallast: “Minule meeldis see pidu kuidagi väga. See oli vanainimese kõrvale väga hea. Pole sellist hirmsat plõnnimist (muusikat – toim). Inimesed said omavahel rääkida. Ning eriti meeldisid mulle need, kes tegid tantsumuusikat. Nemad olid Muhust. Eeskava oli ka muidugi särtsakas ja lõbus. Ma kuulsin ka sõbrannade käest hiljem, et kõikidele teistele ka meeldis. Nii et me oleme väga tänulikud korraldajatele.“



Peoliste muljed pani kirja Ivika Laanet 25. november on kirikukalendris püha Katariina mälestuspäev. Sel päeval ei kedratud, veskikivid ja käiarattad seisid. Eesti rahvakalendris tähistas kadripäev talve algust.Eesti rahvausundis on just hilissügis surnute mälestamisele pühendatud aeg. Ka sellel kokkusaamisel meenutati ja mälestati meie hulgast lahkunud inimesi. Tore oli, et polnud tugevat tuult ja vihma ei sadanud, seetõttu oli peopäev kokkutulekuks soodne. Kohaletulemise ja kojusaamise muret ei olnud, sest autod ja bussid olid selleks olemas.Kadripäev on läbi aegade olnud maainimeste tähtpäev, millega tähistati järjekordse põllumajandusaasta lõppemist. Seega oli kadripäev põlluharijatele omamoodi uusaastapüha, pärast seda algas rahulik talveaeg.Peo perenaised olid Aina Sepp-Teevet ja Aili Ansper, kes edastasid kokkutulnutele oma tervitused. Kõigepealt esinesid laudade taga istuvatele vanaemadele ja vanaisadele Orissaare lasteaia Päiksekiir vanem ja noorem rühm. Rahvatantse, luuletusi ja laule juhendas kasvataja. Laste esituses kõlasid laulud ja lood väga toredasti ja julgelt.Kui peolised olid kultuurimaja suurde saali kogunenud, ootasid neid kohvilaudadel tee- ja kohvikannud, küpsetised, rammusad ja maitsvad lihapirukad. Ettevalmistusi oli hoolega tehtud ja kõik see pälvis peolistelt kiidusõnu.Külla oli tulnud ka Pärsama laulu- ja tantsurühm Muigud. Nad küll karjaõnne ei soovinud, nagu kadripäevale kohane oleks olnud, kuid õnne, tervist ja toredat peomeeleolu seda enam. Muigudel oli kaasas kolmest osast koosnenud kava.Nooruslikud prouad pälvisid vaatajate tähelepanu oma ühtlase esinemisriietuse ja kireva kavaga. Laulud oli neile selgeks õpetanud Irja Aardam. Muigude tantsuõpetaja on valla kultuurijuht Anna Tomson.See sügisene reede oli Kõrkvere, Tornimäe ja Orissaare eakate üks pidulikumaid päevi. Oli hea pidutseda, sest suuremad sügisesed tööd olid tehtud. Suur saal oli tantsijaid täis. Neli-viis tundi suures ja lõbusas seltskonnas möödus ruttu.Laivi Laanet Orissaare vallast Tagaverelt: “Kena pidu oli. Mulle küll meeldis. Eriti meeldis Pärsama laulu- ja tantsurühm, kes esitas nii mitmekülgse ja sisutiheda kava. Valli Hint mängis jahimeest, püss oli õlal ja samm oli kraps. Lasteaialapsed esinesid, neid on alati nii armas vaadata. Ja pillimuusika kutsus jalga keerutama. Kuulda oli, et paljudele teistele ka meeldis.“Luule Aasanurm Orissaare vallast Väike-Rahula külast: “See pidu meeldis mulle väga. Ma olen ju kogu aeg rohkem kodune, aga Tagavere naised ajasid mind kodust välja. Ma pole ju mitu aastat käinud. Ja ära ma käisin ning ma ei kahetse. Seda, mis su silm kõik näeb, mida inimesed teevad, kui palju nad vaeva näevad ja õpivad, see on lihtsalt võrratu. Pärsama naised ka käivad ju proovides oma vabast ajast ja see on lihtsalt fantastiline, mida nad teevad. Muidugi meeldis ka Orissaare lasteaialaste esinemine.“Maie Koel Pöide vallast: “Minule meeldis see pidu kuidagi väga. See oli vanainimese kõrvale väga hea. Pole sellist hirmsat plõnnimist (muusikat – toim). Inimesed said omavahel rääkida. Ning eriti meeldisid mulle need, kes tegid tantsumuusikat. Nemad olid Muhust. Eeskava oli ka muidugi särtsakas ja lõbus. Ma kuulsin ka sõbrannade käest hiljem, et kõikidele teistele ka meeldis. Nii et me oleme väga tänulikud korraldajatele.“Peoliste muljed pani kirja Ivika Laanet

Veel artikleid samast teemast »