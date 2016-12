Eluratas

Juba esimese klassi juntsul on nutitelefon

Reede, 02. detsember 2016.



Keegi humorist rääkis kord taskutelefonist. Ehk oli ta seda taskutelefoni ise näinud või sellest vähemalt kuulnud, näiteks Ameerikas.



Aga võib-olla oli tal lihtsalt hea fantaasia – unistas niisama. Igatahes oli humorist arvamusel, et taskutelefon ei oleks üldsegi hea asi. Sinul kallimaga baaris meeldiv olemine pooleli. Istud leti ääres puki otsas kohvi ja konjakiga, meeldiv muusika mängib – äkki taskus tirr! tirr!



Proua küsib: kus sa oled – tule aita lapsel matemaatikaülesandeid lahendada, tal endal õhtusöögi tegemine pooleli. Kogu õhtu rikutud. Kui hea, et taskutelefoni pole veel leiutatud!



Aga karta on, et juba ongi leiutatud. Kui olin 1989. aastal Porvoos oma soomlastest sõprade Tytti ja Jukka juures külas, pakkus Jukka õde, et nende firmas on autotelefon – ma võin koju helistada, kui tahan. Tyttil ja Jukkal endal autotelefoni ei ole – liiga kallis!



Loomulikult tekkis mul huvi – kui kallis siis? Mis mobiiltelefon maksab? 14 000! Oh! Ei mäletagi enam, mis rahas. Vist ikka rublades. Ei olnudki põhjust mäletada. Kui minu palk oli 100 rubla kuus, siis mitu kuud või mitu aastat oleks minul kulunud, et see imeasi hankida?



Mõnel paistis siiski raha olevat. Üks noor poiss seisis turu värava juures ja rääkis päris kaua mobiiltelefoniga. Ega jõukus ole häbiasi – küllap mingi tähtsa papa rikas võsuke! Aga sel momendil juhtus nii, et turu värava juures tänaval üks pensionär komistas, kukkus ja jäigi lamama.



Teine mammike jooksis abi paluma: kas noormees võiks nii hea olla ja korraks oma kõne katkestada ning kiirabi kutsuda. Poiss katkestaski ja vastas punastades: “Vabandust, ei saa aidata – mängutelefon!” Tore poiss siiski – kui asi läks tõsiseks, ei kavaldanud enam. Eks tema oleks ka ihaldanud seda hirmkallist asjakest, aga mis teed, kui rahakott ei ole nii paks.



Ei läinudki väga palju aega, kui tavaline inimenegi jaksas mobla osta. Pisut kallivõitu oli, aga ostetud sai. Esialgu pani osa inimesi ikka veel pahaks – miks inimesed peaksid tänaval oma telefonidega uhkeldama. Aga kellel see oli, unustas uhkeldamise ära ja pidas taskutelefoni hädavajalikuks, reisibüroo töötajad ja grupisaatjad eriti. Tallinna sadamas oli hea bussijuhilt küsida, kus täpselt buss seisab; teatada reisibüroole, et üks turist on puudu; paluda kaptenilt, kas oleks võimalik praami pool minutit või 100 meetrit oodata; öelda, et me hilineme lõunale veerand või koguni pool tundi...



Nüüd on igal koolijütsil juba nutitelefon. Minul ei ole, sest ma ei ole nii nutikas. Telefon on mul helistamiseks, teised asjad katsun arvutiga korda ajada.

