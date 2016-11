Eluratas

Reede, 11. november 2016.



Autor: Veljo Kuivjõgi Reede, 11. november 2016. Teenekas spordimees Ülo Arge lihtsalt peab liikuma. Kahe tunniga kümme kilomeetrit maha käia talle mingit raskust ei valmista. FOTO: Valmar Voolaid Täna saab 80-aastaseks tuntud jalgrattasportlane Ülo Arge, kelle karikatele on Sõrve teedel juba hulk aastaid peetud üleriigilisi rattavõistlusi. Visa spordimehena kogus ta Saaremaa velotuuridelt hulga auhinnalisi kohti, kuid kordagi pole ta seda tuuri võitnud. Küll aga valmistab Ülole siirast rõõmu fakt, et tema õpilane on siinse populaarse velotuuri võitnud.



Vanameister Arge, nagu teda ammustest aegadest kutsutakse, võistles ligi paarkümmend aastat Saaremaa velotuuridel. Esimest korda osalesid isa-poeg Arged siinsel tuuril siis, kui poeg Aimur oli 14-aastane.



“Hakkasin isaga jooksmas käima 11-aastasena. Algul jooksime kilomeetri, siis kõndisime ja pikkamööda treeningmaht suurenes. Nii ta mind spordipisikuga nakatas ja see mulle meeldis,” meenutas järgmisel nädalal 53-aastaseks saav Aimur, kes lisaks rattasõidule on võitnud ka mitmeid siinseid suusavõistlusi.



Ülo ihkaks jätkuvalt võistlusrattaga treenida ja võistelda, paraku insult, mis eelmisel aastal teda kollitamas käis, mõjus häirivalt tasakaalu tunnetusele.



Seepärast lapsed ei luba isal avatud liiklusega maanteele “võidukaga” sõitma minna. Veel kaks aastat tagasi tegi Ülo rattaga 50–75 kilomeetrit päevas.



Vana naisterattaga käib mees siiski oma metsa üle vaatamas ja korrastamas, aga nüüd tunneb ta ennast kõndides kõige paremini.



“Lähen mere äärest Pagila randa välja, sealt läbi Anseküla koju tagasi. Paari tunniga käin kümme kilomeetrit ära. Mulle meeldib ja tunnen ennast pärast jalutuskäiku väga hästi. Tahan liikuda, ainult toas istudes võib hulluks minna.”

Tütar Mirle sõnul on isal kaks lammast, seitse kana ja kukk selleks, et tal jätkuks tegevust. Kolm aastat tagasi jäi Ülo leseks. Lisaks loetletud hoolealustele on ta suured sõbrad veel kass Pipu ja koer Bosse.



“Kui papa sammud on kuuldavad, kohe on Pipu ärevil. Nad vaatavad kolmekesi koos telekat ka, peamiselt spordiülekandeid erinevatelt kanalitelt,” muigas selle jutu peale Mirle. Isamajas elab ka Aimur oma perega ja Mirle käib tihti isa vaatamas.



Ülo noorima tütre Kerdi praegune elupaik on Viljandis ja seepärast ta väga tihti lapsepõlvekoju ei satu. Kerdil ja Aimuril on mõlemal kolm last, Mirlel tütar, kes tegi ta hiljuti vanaemaks. Ülol on seitse lapselast ja kaks lapselapselast.



Ehitusraha saamiseks Kaug-Idasse tööle



Tiirimetsa kandis Kata talus sündis 16 last, neist 12 kasvasid suureks ja Ülo oli tagantpoolt kolmas. Suure pere lapsed pidid varakult ise leiba teenima hakkama ja lähim võimalus seda teha oli Salme kalatööstuses. Hiljem ehitati paar kilomeetrit Sõrve poole, Läätsale, uuem ja uhkem kalatööstus, kuhu vajati juba sadu töölisi.



Läätsale said tublimad töötajad korteri, nii ka Arge pere. Korter pole aga päris see, ja kui Ülo sai Läätsa kalaranna lähedale krundi, oli esimene asi, mis uues majas valmis, saun. Tema lapsed meenutavad seniajani, kuidas nad korterist käisid tulevase elumaja saunas ja ootasid pingsalt uut kodu.



“Raha polnud, aga tahtmine oma maja saada oli suur. Tuttavate kaudu sain teada “pika rubla” teenimise võimalusest Kaug-Idas maaparandustöödel ja läksin sinna aastaks ajaks eesmärgiga majaehitus lõpule viia. Kui koju jõudsin, oli pere poolikusse majja sisse kolinud, ei jõudnud nad ära oodata. Polnud hullu, tasapisi sai ka niimoodi maja valmis.”



Noore mehena kangutas Ülo koos viie mehega Riksu lahest jääkamakaid lahti, need tiriti veoauto kasti ja viidi Läätsa kalatööstusesse ning maeti saepuru alla. Nii saadi soojemaks perioodiks kala riknemise vältimiseks jääd.



Selline töö kestis üsna pikalt, paras jäämägi tassiti talviti Läätsa tööstuse hoovi peale kokku. Sel ajal polnud ju ei külmhooneid ega jäämasinaid. Lisaks kalatööle pani juubilar veel Saaremaa niiskesse pinnasesse drenaažitorusid.



Rattasõit hakkas imelikult peale



Pärast armeeteenistust, mille jooksul käis Ülo ka Kasahstanis vilja koristamas, sõitsid nad õe Miinega pidevalt jalgratastega Tiirimetsast Salmele tööle ja tagasi ning kui tollases Kingissepas korraldati jalgrattavõistlused, osalesid ka õde-venda Arged. Miine võitis naiste sõidu ja Ülo oli meestest neljas. Kusjuures mõlemad sõitsid harilike ratastega, teistel olid enamasti “poolvõidukad”.



“Vambola Himmist oli siis Saaremaal spordiseltsi Jõud esimees ja kui me nendel kruusateedel peetud grupisõitudel üsna hästi esinesime, kutsus ta meid jälle võidu sõitma. Nii ma jalgrattaspordi juurde jäingi. Trenni tegin põhiliselt tööle ja töölt koju sõitmisega. Olin tublisti üle 30 vana, kui meistrijärgu täitsin. Mäletan, kui EPT objekt oli Leisis, sõitsin sinna ja tagasi rattaga, teised töötajad viidi bussiga. Mingil ajal hakkas Aimur mulle vastu sõitma, nii tegime mõlemad trenni. Kui mina sõitsin 10 000 kilomeetrit aastas jalgrattaga, siis Tanel Kangert sõitis tänavu 33 000. Nii palju on rattaspordi tase nende aastatega tõusnud.”



Ülo oli aktiivne spordimees ka 40-ndates eluaastates ja osales veteranide võidusõitudel veel mõned aastad tagasi. Lisaks jalgrattaspordile on ta võistelnud suusatamises, maadluses, tõstmises, võrkpallis, kergejõustikus enamasti jooksualadel, kaugushüppes ja odaviskes. Muide, oda on ta visanud üle 60 meetri. Lihtsamad alad on koroona ja kabe.



“Ühele rajooni maanoorte kabevõistlusele jäi üks Salme võistkonna mees tulemata ja Arno Nuum kutsus mind teda asendama. Neljandal laual sain nende võistluste suurima punktisumma, imestasin isegi, et mul varumehena nii hästi läks.”



Treeneriks paljudele lastele



Kuigi Ülo Arge pole palgalise treenerina töötanud, on ta oma põhitöö kõrvalt kutsunud Salme kandi lapsi jalgratastega sõitma. Mitmel aastal korraldasid nad koos Lembit Pruuliga Sõrve noorte velotuure, kus esimene etapp kulges Salmelt Torku, sealt teist mere rannamaanteed mööda Lõmalale ja siis Salmele tagasi. Ööbiti Torgus ja see lisas asjale jumet. Nagu päris velotuur.



“Kolm Jüri-nimelist poissi käis meiega koos võistlustel ja kõik nad olid üsnagi edukad: Jüri Lõbus, Jüri Poopuu ja Jüri Suik. Häid kohti tõid üle-eestilistelt noortevõistlustelt Luule Poopuu, Enn Pulk ja Ülo Tiitsaar. Mõned neist jõudsid ka üleliidulistele võistlustele, Enn Pulk võitis 45 aastat tagasi teismelise poisina Saaremaa velotuuri.”



Saaremaalt pärit spordiühingu Jõud rattaspordi peatreener Herbert Rand kinkis Ülole tema 40. sünnipäevaks tolle aja kohta heal tasemel võistlusratta. Sellega võistles Ülo endast noorematega veel mitmel aastal, enne kui hakkas veteranide klassis võistlema.



Mitmed Ülo kunagised õpilased on tagantjärele imeks pannud, kuidas küll ühel kolme lapse isal jagus aega veel teistegi laste jaoks. Tiirimetsa koolis korraldas ta pärast koolipäeva treeninguid, tegi ise alati kaasa, samas oli tal pingutav tööpäev seljataga. Vähe sellest, mees lõi aktiivselt kaasa ka isetegevuses.



Üle kümne aasta meesansamblis



Salmel on meestelaul ikka populaarne olnud, hiljuti tähistas meesansambel Sõstrad oma 15. sünnipäeva. Enne seda tegutses Salmel üks teine meesansambel Meida Sadama juhendamisel üle kümne aasta, kuni juhendaja surmani.



“Meid oli ansamblis 6–8 lauljat ja me olime sel ajal samuti populaarsed. Mitte küll nii popid kui Sõstrad praegu, aga juhtus sedagi, et meid plaksutati lavale tagasi ja sama laulu tuli mitu korda laulda.”



