Kord me koolijütsid olime…

Reede, 28. oktoober 2016.



Autor: Väino Vaikmaa, pensionär Reede, 28. oktoober 2016. Võhma kooli 1966. aasta lõpetajad koos kooli direktori Salme Mikuga. Vasakult esimene klassivend August, kellele siinilmas elada oli saatuse poolt antud napid 18 aastat. Väino on vasakult kolmas. FOTO: erakogu 1966. aasta 11. juuni ilusal õhtupoolikul annab tollane Võhma kooli direktor, “vana kooli” pedagoog Salme Mikk meile kätte lõputunnistused ja poetab igaühele pihku lilleõie.



Lõpule oli jõudnud kaheksa aasta pikkune koos käidud koolitee ja sel suvel sai sellest ilusast õhtust mööda juba poolsajand. Täna, mil me oleme juba riigi turjal tritsutavad noored pensionärid, on paras aeg meenutada neid ammumöödunud aegu.



Lapsepõlve rasked ajad



Kõik, kes me sündisime siia ilma 1951. aastal, oleme ju veel Stalini ajastu lapsed. Vastloodud kolhoosid olid alles verisulis. Kuna me olime maalapsed, siis meie vanemad ja vanavanemad olid tolleaegsed kolhoosnikud, aga kolhoosniku palgaks oli tollal vaid kopikas raha ja peotäis teri. Ei minu lapsepõlve- ega paljudes teistes kodudes olnud sel ajal rahapapritega laiata, käisime varases lapsepõlves ringi pasteldes ja kummiga poolpükstes.



Meie esimesteks mänguasjadeks olid raudne tünnivits ja haraline sarapuukepp. Ei olnud tollal ühegi tütarlapse mänguasjaks Barbiet, ka mitte nutvaid, naervaid ja rääkivaid nukukesi. Küllap oli midagi isetehtut. Aga kuidagi meid läbi raskuste kooliküpseks kasvatati ja seitsmeaastaseks saades olid tähed ja numbrid selged. Eks oli meie seas ka neid, kes lugesid juba kooli astudes soravalt. Mina ei ole eriline priimus olnud kunagi, aga olen hakkama saanud nii koolijütsina kui ka hiljem kõigis oma ettevõtmistes.



Ja siis algas koolitee



Septembrikuus on alati kõik uus. Oli meiegi jaoks 1958. aasta 1. september uus kogemus, sest meist said kaheksaks aastaks koolijütsid. Minule on sellest esimesest koolipäevast eriliselt meelde jäänud värske värvilõhn. Kuigi sellest päevast saab varsti mööda 60 aastat, on minul kõik meeles nagu olnuks see eile. Paljusid oma klassivendi ja -õdesid polnud ma enne kohanud. Paatsa küla poisist Raivost sai minu lauanaaber, teda teadsin ja tundsin. Kuna tol ajal olid meie kodukandi külad lasterikkad, sai meid kokku ligi 20 koolijütsi.



Ka meie esimesest klassijuhatajast ei tohi ma vaikida. Valve Teder oli meie klassijuhataja esimesed neli aastat. Pärast seda siirdus nende pere Astesse, kus Valvest sai teada-tuntud inimene. Hulga aastaid juhendas Valve Aste Antsakate tantsurühma.



Veidi meie õpsidest



Ma tõesti olen unustanud, kas Valve ka Võhma kooli ulakatele poistele koeratantsu õpetas, kuid olgu nali naljaks. Sel suvel tähistasid sa, Valve, oma 85. sünnipäeva ja me tahaksime kõik öelda sulle aitäh nende õpetussõnade eest, mis sa meile eluteele kaasa andsid. Olgu sul ees veel palju päikeselisi päevi!



1960. aastate alul õppis Võhma koolis sadakond õpilast, pedagooge oli 10–12, kokk ja koolitädi. See kollektiiv vajas ju karismaatilist juhti. Seda kõike oli koolipapa Ants Teder. Ja veel rohkemgi! Kas te oskate, head lugejad, ette kujutada, kui ilus nägi välja meie tollane kooliaed? Kõik töötasid, ka 7-aastasele juntsule leiti võimetekohast tegevust. Lapiti loodi järgi üles länguvajunud kiviaiad ja porknaread külvati maamulda nööri järgi. Ja kõigi nende tegevuste keskseks kujuks oli üleskääritud käistega Ants Teder.



Kallid kaasteelised, klassivennad ja õed, kust siis veel mujalt peaks inimlapsel tekkima tahe tööd teha kui varajases nooruses saadud töökogemusest.



Ja siis, kui Võhmal tundusid asjad olema kõige paremas korras, suundus Ants Astesse üles harima sealset hariduskesa. Loodus tühja kohta ei poolda ja nii sai Võhma kooli direktoriks Salme Mikk. Salme oli hea õpetaja, ütlen mina. Ikka tasa ja targu ajas ta oma õpetaja ja direktori asja. Ta õpetas meile ka saksa keelt. Veel kümme aastat tagasi sain ma ühe sakslasega oma jutud aetud. See tähendab aga seda, et Salme oli õpetajaks loodud.



Tahaksin märkida ka seda, et Võhma meestele on õpetajad igatpidi meeldinud. Ajaloost on teada, et rohkem kui kümmekond neist kosis omale elukaaslaseks just kooliõpetaja.



Viimastel kooliaastatel oli meie klassijuhatajaks Saaremaa rahvateatri hilisem tuntud ja tunnustatud näitleja Aime Käen. Ärksamad inimesed ikka klapivad omavahel.



Nii saime Aimega hästi läbi ja juhtus sedagi, et Aime aitas mul vahel paremini orienteeruda tollal paljude rahvaste poolt “palavalt armastatud” vene keeles.



Klassivend Augusti lühike elu



August oli lahtise peaga, tasane, omaette nohistav poiss. Hinneteks olid tal põhiliselt neljad, vahel ka viied, sekka eksis mõni üksik kolm. Vahel juhtus klassivenda läbima mõni üksik rõõmusööst, siis oli ta väga rõõmsas tujus ja lausa embas sind, aga seda juhtus väga harva. Kooli lõpuõhtul, pool sajandit tagasi, nägin ma Kergumetsa talu keskmist poega elus viimast korda.



1969. aasta kevadel ja sügisel kutsuti meie aastakäigu poisid teenima oma sundaega “võitmatusse Punaarmeesse”. Klassivennal ei vedanud kohe üldse mitte, ta sattus Kaug-Itta Amuuri jõekäärus asuva Blagoveštšenski linna lähedasse sõjaväeossa.



See oli aeg, mil kahe naaberriigi, Nõukogude Liidu ja Hiina suhted olid väga teravad ja Amuuri jõe väikesaarte pärast oli maha peetud mitu verist lahingut. Ja ega pärast lahinguid kohe rahu majas olnud. Aeg-ajalt kostitati teineteist küll kahurimürskude, küll mõne üksiku raketilöögiga. Tollal räägiti, et neli sapöörilabidatega varustatud nõukogude sõdurit võisid vabalt asendada sammuvat ekskavaatorit. Ja just siis, kui need väsinud sõdurid magasid Kaug-Idas öist und, tabas Amuuri jõe tagant teele saadetud rakett sõjaväekasarmut, kus puhkas päevaväsimust ka minu klassivend August.



Kas oleme elus hakkama saanud?



Julgen arvata, et oleme elus hakkama saanud hästi. Kahest klassiõest, Ellest ja Pilvist, said hilisemas elus kooliõpetajad. Ago ja Ralf õppisid insenerideks, nüüdseks on nad noored pensionärid.



Arne oli ärimees. Kui olime taas vabaks saanud, pidas ta Kuressaares mitut perepoodi. Suurte poekettide Saaremaale saabudes pidid väikepoed oma uksed sulgema. Seda tuli ka Arnel teha.



Meie viiekesi läksime aga õppima Vana-Vigalasse masinameesteks. See valik oli tollal Saaremaa maapoiste seas väga populaarne.



1966. aasta sügisel oli saar-lasi Vana-Vigalas kokku üle seitsmekümne.

Sidusin end noore 17-aastase poisina Saare EPT-ga ja tuleval aastal saab sellest mööda juba poolsajand.



Kahjuks aga oli kuus aastat pärast meie lennu lõpetamist jäänud Võhmale ainult algkool, nelja aasta pärast pandi kinni seegi.



Suures eufoorias avati 1980. aastate lõpul paljud väikesed külakoolid taas, ent kümne aasta pärast tuli nende uksed jälle sulgeda.



