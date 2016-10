Eluratas

Meenutusi tööst Sõrve ilmajaamas

Reede, 21. oktoober 2016.



Autor: Vilma Litvinova Reede, 21. oktoober 2016. Vilmal (paremal) on koos kolleegiga käsil ilmajaama sademetemõõtja lindi vahetus. FOTO: erakogu Sõrve ilmajaam alustas pärast sõda tööd 1945. aastal Tammuna külas Tammiku talus. 10. mail 1950 viidi jaam Tammunalt Säärele. Sõrve majaka majast oli kümneks aastaks rendile võetud üks kahetoaline korter, kuhu paigutati jaam. Hiljem seda lepingut pikendati.



Jaam, nagu tollal kõik ilmajaamad, allus ühele Riias ja hiljem Tallinnas paiknevale sõjaväeosale. 1. juulil 1958 vabanes jaam sõjaväelisest alluvusest ja anti üle Tallinna hüdrometeoroloogia teenistuse valitsusele. 1970. aastal sai Sõrve ilmajaam endale uue kahekorruselise maja.



Töökeeleks oli sel ajal kahjuks vene keel, jaamas oli ööpäevane valve. Toimusid meteoroloogia- ja hüdroloogiaalased vaatlused. Alul töödeldi vaatlusmaterjale ja koostati tabeleid käsitsi. See oli väga suur töö. Hiljem läks töö kergemaks, sest vaatlusmaterjal jaamas perforeeriti ja saadeti Venemaale Obninski, kust jaama tagastati valmis tabelid.



Mitmeid aastaid tegi Sõrve ilmajaam koostööd Moskva geofüüsika instituudiga, kelle jaoks tehti mitmesuguseid vaatlusi. Uuriti Balti mere õhusaastet, mõõdeti radioaktiivsust ja veel palju muud. Aastatel 1947–1965 olid jaamas veel kasutusel “isekirjutajad”: barograaf, termograaf, hüdrograaf ja pluviograaf. Kõigi nende lindid olid koos parandustega vaja ümber töötada, tabelid koostada ja tabelitest kirjutada koopiad mitmes eksemplaris. See oli tohutu töö.



Aruandeperioodid olid igas kuus esimesed viis päeva. Nendel päevadel töötasid põhiliselt kõik töötajad hommikust hilisõhtuni. 5. kuupäeval pidi aruanne olema postitatud ja seda mitmel aadressil. Igas kuus saadeti jaama ka hinnang (1–5) töö kohta. Sõrve ilmajaama hinnang oli alati 5! 1975. aastal oli Sõrve ilmajaam kogu liidus II kohal. Saime rahalisi preemiaid.



Vaatlejast ilmajaama juhatajaks



Mina alustasin Sõrve ilmajaamas tööd 22. detsembril 1948, alul vaatlejana. Sel ajal oli ülemaks Aleksander Paranov Leningradist. 1952. aastal nimetati mind vanemvaatlejaks ja järgmisel aastal sai minust Sõrve ilmajaama juhataja. Töötasin sellel ametikohal kuni pensionile jäämiseni 18. aprillil 1978. Seega olin Sõrve jaamas ametis ligi 30, juhatajana 25 aastat. Töö ei olnud kerge, pidevalt tuli ennast tööalastes küsimustes täiendada.



Kaua aastaid töötas Sõrve jaamas ka minu tütar Agnes vanema vaatlejana. Erialased teadmised omandas ta Venemaal Rostovis. Hiljem Kuressaare ilmajaama juhatanud Asta Suurhans sai oma algteadmised ilmastikuteadusest Sõrve ilmajaamas töötades.



Põhiliselt suunati sel ajal meile spetsialiste Rostovi ja Aleksinski tehnikumidest. Paljusid õpetasin ise kohapeal välja.



Ei oldud vastu sellele, et valisime kaadrit kohapealt, ainsaks tingimuseks oli keskhariduse olemasolu. Suunamisega tehnikumi lõpetanud spetsialistid töötasid siin oma nõutava kolm aastat ära ja sõitsid siis Venemaale tagasi.

Oli ka neid, kes töötasid meie jaamas päris kaua, vaatamata karmile ümbrusele Sõrve sääre tipus.



Minagi harjusin ja elasin kõik oma parimad aastad Sõrve säärel. Kasvatasime koos abikaasa Alekseiga, kes oli majaka ülem, üles viis last ja andsime neile hariduse. Kasvatasime loomi ja harisime põldu, seda kõike põhitöö kõrvalt. On ju ilma majapidamiseta sellises kohas elamine raske. Ligilähedal ei ole midagi. Kool, kauplused, kultuuriasutused on ligi 10 kilomeetri kaugusel või veelgi kaugemal.



Suvel on Säärel väga ilus. Eriti lastele meeldis seal väga. Päevad läbi sulistasid nad meres. Hommikul algas see neil Riia lahes ja õhtul lõpetasid nad koos päikesega Balti meres.



Mulle endale meeldib tormine meri. On, mida meenutada…

Pensionile minekust saadik elan Kuressaares suures paneelelamus.



