Meie Vilma on kahjuks jäädavalt lahkunud…

Reede, 21. oktoober 2016.



Autor: Koidu Heinmaa Reede, 21. oktoober 2016. Vilma (paremalt esimene) laulis Kuressaare Püha Nikolai kiriku ansamblis ja kirikukooris. FOTO: erakogu Sõrves alustati ilmavaatlustega 1865. aastal. II maailmasõja ajal jaam ei töötanud. Pärast sõda, 1945. aastal alustas jaam uuesti tööd. Nüüd on Sõrves ilmavaatlusteks ainult automaatjaam ja Mõntus automaatne merejaam. Viimased ilmavaatlejad pärast mind olid veel Silvi Sepp ja Loreta Tolmatseva. Ka 1970. aastatel valminud ilmajaama hoone on müüdud erakätesse.



Mina läksin Sõrve ilmajaamast tööd otsima 1977. aasta lõpus. Asusin tööle 5. detsembril. Ei teadnud ma siis sealsetest tegemistest mitte midagi, ei olnud ilmavaatlusi unes ka näinud. Tänu Vilmale, kes mind ühekuulise väljaõppe ajal juhendas, venekeelseid erialaseid termineid eesti keelde tõlkis, hakkasin õppeaja lõpuks asjast enam-vähem aru saama. Kindlate oskusteni jäi siis veel pikk maa.

Vilma tuli ikka hommikul ilmajaamast läbi – ta elas ise kõrvalkorteris – ning aitas telegramme ilma- ja merevaatluste kohta kirja panna.



Abivalmis ja positiivne



Igal hommikul tuli jäävaatluste tegemiseks ronida Sõrve tuletorni esimesele rõdule ja jälgida kinnisjää piiri, triivjää liikumist nii Riia lahes kui Balti meres. Neid andmeid ei osanud ma üldse jääkaardile kanda ega jäätelegramme vormistada, see oli kõige raskem vaatlus. Ikka jälle tuli Vilma appi ning koos panime asja paika.



Vilma oli väga abivalmis ja positiivne inimene. Ta ei pahandanud kunagi, vaatlustes tehtud vigade puhul parandasime need koos ära ja edastasime õige informatsiooni.

Kui ilmajaamas juhtus korraga olema nii eestlasi kui venelasi, rääkis Vilma oma jutu algul ühes ja hiljem teises keeles, et keegi ei kahtlustaks tagarääkimist. Veel siis, kui ta juba Kuressaares elas, küsisin temalt ikka telefoni teel nõu ja ta aitas alati.



Vilma oli muusikainimene ja ka ta lastele ei olnud pillimäng võõras. Õhtuti valves olles võis läbi seina kuulda, kuidas kogu pere laulis ja kordamööda mängiti kitarri. Oli nagu soovikontsert! Hiljem Kuressaares elades laulis ta Kuressaare Püha Nikolai koguduse kooris ja ansamblis.



