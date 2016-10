Eluratas

Helje Basihhina mängib iga hobiteatri rolli nauditavaks

Reede, 14. oktoober 2016.



Autor: Ivika Laanet Reede, 14. oktoober 2016. Särav ja šarmantne. Helje Elisabeth Jõhvi rollis. FOTO: Kalmer Saar Tänane kuupäev on Orissaare alevikus elava hinnatud harrastusnäitleja Helje Basihhina elus märkimisväärne päev. Sest just täna 38 aastat tagasi tuli ta Saaremaale elama.



“Kiidan ennast iga päev selle teo eest,” muheleb Helje nädal enne oma tähtsat juubelipäeva, kui tal külas olen. “See on minu jaoks palju suurema tähendusega päev kui sünnipäev. Sest see oli minu elu üks õigemaid otsuseid.” Heljel täitus elu 70. verstapost 4. oktoobril.



Orissaares naudib ta elu täiel rinnal. Helje teeb meie vestluses pausi ning ütleb: “Tead, mis ma ükspäev mõtlesin? Kõikidel on jube kiire. Sul ka? Minul ei ole kunagi kiire. Teised võivad pidada mind laisaks, aga mina naeran laia lõuaga ja olen alati olnud nii-öelda tee ääres istuja. Vaatan neid minust möödujaid, kel on kiire, aga vahel haaratakse mindki kaasa. Just nagu naabrimees Aaser Nenn, kes haaras mind pudrupoti äärest kaasa ja viis Tornimäe näiteringi. Siis ma aga jälle istun ja vaatan – miks inimesed kiirustavad? Ning vahel pööran teele ka selja.”



Suurepärase näitlejaandega



Helje on huvitav naine, kes on suure lugemusega ja suurepärase näitlejaandega. Ei tea küll, kas see näitlejapisik on alguse saanud Tallinnas Estonia teatris juuksuri ja jumestajana töötatud ajast, kuid lavalaudadel on teda alati nauditav vaadata. Olgu roll milline tahes, hakkama saab ta igaühega neist.

Tema erinevaid osatäitmisi on kõrgelt hinnatud mitmetel harrastusteatrite konkurssidel ning ta on pälvinud ühe teatrimaailmas hinnatuima auhinna, Mari Möldre preemia ja seda suisa kaks korda.



Otsib päris enda oma



Helje tunnistab, et kui ta saab endale rolli, püüab ta otsida seda, mis seda tegelast iseloomustab. “Ma otsin sealt välja, mis mulle sobilik on ja mille ma oma arust välja vean,” räägib Helje, muiates, et tal on ju aega ja ei ole kuhugi kiiret. Kui ta teeb näiteks kodus süüa ja tal tuleb mõte, siis võtab ta osaraamatu ja proovib oma osa läbi mängida. “Oma kõrv on ju enda oma. Me ju kõik armastame iseennast. Ja selle jaoks on lavastaja, kes ütleb, kuidas veel paremini võiks.”



Lavastustes 50-aastaselt kaasa lööma hakanud Helje üks lemmiketendusi on viis aastat tagasi Ellen Teemuse juhendamisel lavalaudadele jõudnud Jean-Paul Sartre’i “Kinnine kohus”, mis kohendati Orissaare näiteringis “Timukaks”.

Ka jäi ta väga rahule Märtta Tikkase poeemi ainetel enda lavastatud sonetikava “Kas see ongi armastus?” lavaletoomisega, kus publiku ette astus kuus naist, kel igaühel oli oma lugu. Naised olid tema sõnul väga koostöövalmid.



Samuti postiljoni osa oli tema jaoks kohe nagu päris tema osa, milles ta ennast väga hästi tundis. Üks kõige esimesi rolle oli aga Heljel mängida karjatalitajat, kes koledal kombel palju alkoholi tarvitas. “Pärast seda etendust kuulsin alles kümme aastat hiljemgi, et ju see Helje kodus ikka tipsutab,” kõkutab ta lustakalt.

Niisamuti on pärast meeste osade mängimist küsitud temalt naljatamisi, et no kas juba midagi kasvab ka püksis? “Eks ma siis olen vastanud, et täna pole veel uurinud, aga annan kohe teada, kui midagi on idanema hakanud, “ naerab Helje südamest, lisades, et mis tal ikka selliste küsimuste peale vastata on.



Ka on südamelähedaseks jäänud talle kuninganna roll Maasi ordulinnusel etendatud suvelavastuses, kuivikust vanaproua “Roosades prillides” jne. Etendusi, milles ta kaasa on löönud, on palju ning päris kõik, keda tal on kehastada tulnud, ei tulegi kohe meelde. Ükskord teinud Tornimäe staažikas näitemängude lavastaja Ingla Leis talle ettepaneku mängida peretütart.

“Ma olin selili maas ja hirnusin nagu vana koer, sest olin siis juba 60-aastane,” meenutab Helje, aga siis kirjutanud nobenäpp Ingla talle uue osa juurde.



Meeldib mängida ohmusid



Heljele meeldib enda sõnul mängida ohmusid, olgu need mehed või naised. “Pikk nagu ma olen ja madala häälega. Ja kui ei ole mehi võtta, siis mängingi neid,” muigab ta. Üks unistus tal siiski on. Nimelt 14-aastasena, kui ta näinud teatrietendust “Niskamäe naised”, siis mõelnud ta, et kord tahaks tema seda vanaperenaist mängida. Seni ei ole see veel õnnestunud.



Tähtis on iseendaga rahule jääda



Helje tähendab, et talle on eelkõige tähtis see, et ta ise endaga rahule jääb. “Mõne rolli puhul on küll nii olnud, et ei olnud erilist tõmmet, aga ära tegin.

Sest kui sa lähed lavale, sa pead andma endast parima ja muidugi on oluline see, et sind saalis kuulda oleks. Mina olen nii jultunud vanamoor küll, et kui ma ei kuule, siis lähen saalist välja. See väsitab, kui tuleb kogu aeg püüda aru saada, mida räägitakse.”



Kui küsin, miks ta pole otsustanud näitlejaks saada, hüüatab Helje oma veidi madalal muhedal häälel: “Juba hilja!”



“Tegelikult on mul olnud kaks head töökohta, need olid Estonia teater ja Orissaare laut,” ütleb ta, meenutades, et viimases töökohas oli kuidagi eriti tore ning ta käib veel praegugi Orissaare lauda juures endistel karjamaadel koeraga jalutamas. “Aga nüüd kasvab seal mitte nisu ega kaer, vaid kolleega (galeega – toim),” muigab ta, sättides rõhu just sõnale “kolleega”. Estonia teatris töötas Helje juuksuri ja grimeerijana 13 aastat.



Helje tunnistab, et nii Orissaare kui Tornimäe näiteringis kaasa löödud aeg on olnud väga tore.



