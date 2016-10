Eluratas

Lõokesed taeva all

Reede, 07. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Kirjanik Veera Saarel on sellenimeline raamat põllumajandustehnikumi õpilastest. 1959. a sügisel sai minust Olustvere tehnikumi “lõoke”. Kui seal alustasid õpinguid tavaliselt 14-aastased lapsed, siis mina olin 23-aastane, seega vananev lõoke. Kuigi pensionil olles ütles taluperenaine Liia mulle, et olin olnud nendega ühtemoodi. Seda oli hea kuulda, ehkki kibedust tuli mul palju taluda. Kibe oli seal kõigil Siberist tulnud noortel. Mina ei teadnud esimesel kursusel näiteks võrkpallimängust midagi, mind vaatasid need lapsukesed irooniliselt.



Sisseastumiskatsetel nõuti hobuse vankri ette rakendamist. Oskasime seda kõik. Hobuste kasvatamist õpetati ka, kuid hobuste aeg lõppes. Olustveres õppisin traktorit juhtima. Veel anti meile teadmisi kahjurputukatest. Hüüdsime õpetajat, kes oli meie klassijuhataja, Putukasurmaks. Füüsikaõpetaja oli Kadri – kooli tantsude ja laulude hing. Aga kõige mõnusam oli Juurak, teda kutsuti Jotiks. Kuigi superfosfaadi valemit ma enam ei mäleta, see-eest mäletan, et Juurak luges meile imelist raamatut iidsete aegade alkeemikutest. Need õpetlased olevat teinud keemilistest ainetest elusa olendi.



Kas me kooli ajal ka tööd tegime? Tegime, palju tegime. September oli töökuu, peamiselt oli kartulivõtmine ja linakitkumine. Mulgimaa lina kasvab ju pikaks. Veel oli rehepeks. Kas keegi mäletab rehepeksumasina undamist? Tuletage meelde ja rääkige noorematele!



Ükskord tulime enne puhkusele saamist kinost. Oli ilus suveõhtu, niitmata vili (sel ajal niideti vilja hobuniidukiga) lõhnas tee ääres. Teed alevist koolimajja ääristavad vanad puud, olime ülemeelikud. Gerta laulis lossi ees “Üks kass läks üle silla...”, see lorilaul aga ühele korrapidaja-õpetajale ei istunud, tüdruku õigeks kasvatamiseks jäeti ta nädalaks kooliaeda tööle, teised said koju.



Olnud üheksa aastat kodumaast eemal ja siis saada emakeelt kõnelevate noorte sekka, see oli ju õnn. See aeg oli mulle heleda taevaga aeg, ainult mõned tumedad laigud sees.



Märgin ära veel selle sündmuse, kui Gagarin oma lendu tegi. Oli 12. aprill 1961, kui Olustvere madalatest ja kitsastest koolitubadest mindi vahetundi. Korraga teatas krapp seinal, muidugi vene keeles: “Tähelepanu, räägivad kõik raadiojaamad Nõukogude Liidus! Inimene on kosmoses! Meie inimene!“ Kooli koridoris algas põrgulärm, vaimustus oli ülisuur. Autor: Maire Metsäär Reede, 07. oktoober 2016.Sisseastumiskatsetel nõuti hobuse vankri ette rakendamist. Oskasime seda kõik. Hobuste kasvatamist õpetati ka, kuid hobuste aeg lõppes. Olustveres õppisin traktorit juhtima. Veel anti meile teadmisi kahjurputukatest. Hüüdsime õpetajat, kes oli meie klassijuhataja, Putukasurmaks. Füüsikaõpetaja oli Kadri – kooli tantsude ja laulude hing. Aga kõige mõnusam oli Juurak, teda kutsuti Jotiks. Kuigi superfosfaadi valemit ma enam ei mäleta, see-eest mäletan, et Juurak luges meile imelist raamatut iidsete aegade alkeemikutest. Need õpetlased olevat teinud keemilistest ainetest elusa olendi.Kas me kooli ajal ka tööd tegime? Tegime, palju tegime. September oli töökuu, peamiselt oli kartulivõtmine ja linakitkumine. Mulgimaa lina kasvab ju pikaks. Veel oli rehepeks. Kas keegi mäletab rehepeksumasina undamist? Tuletage meelde ja rääkige noorematele!Ükskord tulime enne puhkusele saamist kinost. Oli ilus suveõhtu, niitmata vili (sel ajal niideti vilja hobuniidukiga) lõhnas tee ääres. Teed alevist koolimajja ääristavad vanad puud, olime ülemeelikud. Gerta laulis lossi ees “Üks kass läks üle silla...”, see lorilaul aga ühele korrapidaja-õpetajale ei istunud, tüdruku õigeks kasvatamiseks jäeti ta nädalaks kooliaeda tööle, teised said koju.Olnud üheksa aastat kodumaast eemal ja siis saada emakeelt kõnelevate noorte sekka, see oli ju õnn. See aeg oli mulle heleda taevaga aeg, ainult mõned tumedad laigud sees.Märgin ära veel selle sündmuse, kui Gagarin oma lendu tegi. Oli 12. aprill 1961, kui Olustvere madalatest ja kitsastest koolitubadest mindi vahetundi. Korraga teatas krapp seinal, muidugi vene keeles: “Tähelepanu, räägivad kõik raadiojaamad Nõukogude Liidus! Inimene on kosmoses! Meie inimene!“ Kooli koridoris algas põrgulärm, vaimustus oli ülisuur.

Veel artikleid samast teemast »