Eluratas

Elu ei ole suutnud mind seljatada

Reede, 07. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Vilma Rauniste Reede, 07. oktoober 2016. Küüditatud Maire kätleb Kuressaare lossi hoovis president Lennart Meriga 1960-ndate teises pooles. Foto: erakogu Tänane juubilar, 80. eluaastat tähistav Maire Metsäär on Meie Maa usin kaasautor olnud aastakümneid. Kuid mitte ainult kohalikus ajalehes, Maire kirjutisi on trükitud ka Kanada eestlaste väljaandes Triinu (1994) ja Eesti elulugudes “Me tulime tagasi” (1999). Selles esineb ta Aili Viirandi nime all, sest oma õige nime puhul kardeti sellal uusi repressioone.



Tuleb tunnistada, et sirvisin ja lugesin, lugesin ja sirvisin... silmad läksid märjaks. Nii ehedad ja kaasa tundma panevad on ta elumälestused. Siin väiksed killud neist.



Maire sündis 7. oktoobril 1936. aastal Saaremaal Karja asundustalus, olles pere kuues laps. Kuna vanemad tehti kulakuks, ehkki neil erilist vara ei olnud, tuli kulakutele peale pandud riiginormi täita tervise hinnaga. Seda ka väikesel, alla kümnesel lapsel.



“Minu muretu lapsepõli lõppes 1944. aasta augustis, kui emaga kahekesi talu pidama jäime. 1947 tehti majapidamine kulaklikuks. Minul tuli 11-aastaselt põllul kaera niita. Õhtul magama heita ei võinud – oksendasin. Selle öö magasingi põlvili. Helget oli lapsepõlves ka. Koolis läks hästi. Käisin alevi koolis.



Luuletused, näitemängud, spordiplatsil esimeste seas. Mulle tundub, justkui elanuksin oma neiupõlve enne 12. eluaastat ära,” meenutas juubilar Maire Metsäär.



Tõeline neiuaeg oli tal aga hoopis teises maailma otsas ja teistes oludes. “1949. aasta aprillis astusin koos emaga Siberi pinnale. Olime kodumaalt välja saadetud. Igaveseks. Tatarski linna lähedale piimamajandusega tegelevasse sovhoosi. Eluasemeks 25 m2 suurune tuba 13 inimesele, kellest seitse olid lapsed.”



Koolis õppimise asemel pidi Maire 13 ja poole aastaselt hakkama sovhoosipõllul töötama ja nii 1. aprillini 1958. Ka 49-kraadises pakases tuli tüdrukul härgadega lautadesse vett vedada.



“Heinatööl olin nii väsinud, et pärastlõunal uinusin kuhja äärde, sain piitsa, vorbid on praegugi säärtel. Heinamaal oldi ööd-päevad. Suppi tehti mõnest hernest ja sibulatega kõrvetatud puslamaslast. Ema töötas suviti sageli külas, tema saadetud kartul ja Saaremaalt saadetud jahust nott (soust – toim) olid maailma parimad road. Supile saime vahel kõrvale ka tulisoolast lõhekala.”



Teine õudust tekitav mälestuskilluke, mis on talletatud ka Eesti elulugude raamatus, on lausa eluohtlik. “Viimane mätaskatusega maja kadus uue aasta öisesse lõikavasse lumetuisku. Ees oli tühi väli, üle selle lumesahaga sisselükatud tee.



Teise küla poisid tulid meid summas saatma. Jõudsime poolele teele, algas soo. Siis kiskus üks poistest põuest suure hulga ajalehti, teisel olid taskud tikukarpe täis. Nad ütlesid: võtke, tüdrukud, panete ajalehed põlema, kui hundikari juhtub liiga lähedalt läbi jooksma. Pisarad tulid silma, kas on maailmas veel tüdrukuid, keda noormehed peavad uusaastaööl huntide eest kaitsma?”



Elujärg tasapisi paranes



1956. aastal oli elu-olu pisut paranenud. Raadio oli lubanud peatset kommunismi saabumist. Ka väljasaadetud sirutanud selga. Ja selle taustal Maire lugu, kuidas ta vene pulmas pruuttüdrukuks oli.



“Pruut oli 15 ja peig 17 aastat vana. Eestlasele oli suur au saada põlisrahva pulma. Elati ju igivanade pulma- ja elukommete järgi. Kirik oli sealtkandist aastakümnete eest kadunud, aga pulmakombed jäänud. Pruuttüdrukud õmblesid käterätte ja tikkisid linikuid veimevaka jaoks. Minult sai Valja eesti vöökirja väljaõmmeldud käteräti.”



Siberisse jäid Maire noorusaastad,12-st 21-ni. Kodumaale lubati ta 1958-ndal. 1. maiks jõudis Maire Tallinna. Kuna ema oli juba koju jõudnud, pääses tütar ka kodusaarele. Sellest etapist tahaks välja tuua tema õpihimu. Siberi tööaastad ja kuldsed nisupõllud olid mõju avaldanud, Maire tahtis saada agronoomiks. Esimeseks takistuseks sai 7. klassi tunnistuse puudumine.



“Seitsmenda klassi eksamid tuli mul 14-aastastega koos ära teha. Nutsin, olin väga kurb, et pean koos tittedega koolis käima. Tagantjärele paistab see suure kingitusena, sest sealt saati algas elu, mida saab elada keskmiselt haritud inimene.”



Olgu lisatud, et Maire omandas ühe aastaga nelja klassi materjali (5.–8.). 22-aastaselt asus neiu õppima Olustvere tehnikumi. Ent Olustvere jäi siiski matemaatika tõttu lõpetamata.



Katkenud õpingute järel algas 1961. a sügisel töö mandri sovhoosipõldudel, esmalt Riisipere sovhoosis põllubrigadirina. “Olin 25 aastat vana ja lõpuks Eesti maa peal iseseisev inimene, kuid Siberi arusaamadega ja ilma korterita.”



Seejärel kaks aastat tööd Martna sovhoosis, ikka samas ametis. Seejärel terendus tööots Lihula apteegis, töötasuks 37 rubla kuus. Töö kõrvalt võttis Maire ette õpingud õhtukeskkoolis, tunnid kestsid öösel poole 12-ni. 1966. a jaanipäev oli tasumispäev, nähtud vaeva korvas keskhariduse lõputunnistus.



“Seal olles hakkasin ka kombinaadis aparaadil kuduma. Tahtsin elada ühe päevaga mitme eest, et tasa teha Siberis tühjalt läinud ajakadu. Käisin naiskooris laulmas ja 1965. a suurel laulupeol. Tahtsin saada pisutki väärilisemaks oma sugulaskonnale.”



1967-ndast on Maire taas tagasi Saaremaal, sissekirjutuse sai Kingissepa linna. Tööd õnnestus saada rajatavas õlletööstuses – seadmete detailide puhastamine ja sisustamisele kaasaaitamine. Seal kohtus ta ka oma tulevase poja isa Toomasega. Poeg Tõnu on Tartu ülikooli diplomiga jurist. Mairel on pojapoeg.



Pikim staaž, 21 aastat, tuli lastesõime ja -aia söögitädi ametist Rohu tänaval.

Maire on kirjutanud: “Minu kirik ja altar on kodumaa loodus. Kui olmemuredes elujõud kaob, siis roheline rohi, puud ja linnud-loomad annavad selle tagasi. Nii on see minuga olnud lapsepõlvest peale. Olen kohtunud paljude metsloomadega. Mõnikord tulid nad ise mu juurde või sattusime vastamisi teedel-radadel.”



Küüditatuna on ta Kuressaare lossi hoovis kätelnud president Lennart Meriga. Aastaid tagasi (1997) osales Maire linnavalitsuse poolt väljakuulutatud mälestuste kirjutamise võistlusel, kus ta linnapea vastuvõtul 24. veebruaril sai II auhinna ja 2000 krooni suuruse preemia.



“Esimest korda olin peenel peol. Kuid toidud Rootsi laualt jäid maitsmata, kartsin, et taldrikuga tulles kepp parketil libiseb ja mutike on pikali põrandal. Aga elu ei ole mind kunagi päris seljatada suutnud.”



Tuleb tunnistada, et sirvisin ja lugesin, lugesin ja sirvisin... silmad läksid märjaks. Nii ehedad ja kaasa tundma panevad on ta elumälestused. Siin väiksed killud neist.Maire sündis 7. oktoobril 1936. aastal Saaremaal Karja asundustalus, olles pere kuues laps. Kuna vanemad tehti kulakuks, ehkki neil erilist vara ei olnud, tuli kulakutele peale pandud riiginormi täita tervise hinnaga. Seda ka väikesel, alla kümnesel lapsel.“Minu muretu lapsepõli lõppes 1944. aasta augustis, kui emaga kahekesi talu pidama jäime. 1947 tehti majapidamine kulaklikuks. Minul tuli 11-aastaselt põllul kaera niita. Õhtul magama heita ei võinud – oksendasin. Selle öö magasingi põlvili. Helget oli lapsepõlves ka. Koolis läks hästi. Käisin alevi koolis.Luuletused, näitemängud, spordiplatsil esimeste seas. Mulle tundub, justkui elanuksin oma neiupõlve enne 12. eluaastat ära,” meenutas juubilar Maire Metsäär.Tõeline neiuaeg oli tal aga hoopis teises maailma otsas ja teistes oludes. “1949. aasta aprillis astusin koos emaga Siberi pinnale. Olime kodumaalt välja saadetud. Igaveseks. Tatarski linna lähedale piimamajandusega tegelevasse sovhoosi. Eluasemeks 25 m2 suurune tuba 13 inimesele, kellest seitse olid lapsed.”Koolis õppimise asemel pidi Maire 13 ja poole aastaselt hakkama sovhoosipõllul töötama ja nii 1. aprillini 1958. Ka 49-kraadises pakases tuli tüdrukul härgadega lautadesse vett vedada.“Heinatööl olin nii väsinud, et pärastlõunal uinusin kuhja äärde, sain piitsa, vorbid on praegugi säärtel. Heinamaal oldi ööd-päevad. Suppi tehti mõnest hernest ja sibulatega kõrvetatud puslamaslast. Ema töötas suviti sageli külas, tema saadetud kartul ja Saaremaalt saadetud jahust nott (soust – toim) olid maailma parimad road. Supile saime vahel kõrvale ka tulisoolast lõhekala.”Teine õudust tekitav mälestuskilluke, mis on talletatud ka Eesti elulugude raamatus, on lausa eluohtlik. “Viimane mätaskatusega maja kadus uue aasta öisesse lõikavasse lumetuisku. Ees oli tühi väli, üle selle lumesahaga sisselükatud tee.Teise küla poisid tulid meid summas saatma. Jõudsime poolele teele, algas soo. Siis kiskus üks poistest põuest suure hulga ajalehti, teisel olid taskud tikukarpe täis. Nad ütlesid: võtke, tüdrukud, panete ajalehed põlema, kui hundikari juhtub liiga lähedalt läbi jooksma. Pisarad tulid silma, kas on maailmas veel tüdrukuid, keda noormehed peavad uusaastaööl huntide eest kaitsma?”1956. aastal oli elu-olu pisut paranenud. Raadio oli lubanud peatset kommunismi saabumist. Ka väljasaadetud sirutanud selga. Ja selle taustal Maire lugu, kuidas ta vene pulmas pruuttüdrukuks oli.“Pruut oli 15 ja peig 17 aastat vana. Eestlasele oli suur au saada põlisrahva pulma. Elati ju igivanade pulma- ja elukommete järgi. Kirik oli sealtkandist aastakümnete eest kadunud, aga pulmakombed jäänud. Pruuttüdrukud õmblesid käterätte ja tikkisid linikuid veimevaka jaoks. Minult sai Valja eesti vöökirja väljaõmmeldud käteräti.”Siberisse jäid Maire noorusaastad,12-st 21-ni. Kodumaale lubati ta 1958-ndal. 1. maiks jõudis Maire Tallinna. Kuna ema oli juba koju jõudnud, pääses tütar ka kodusaarele. Sellest etapist tahaks välja tuua tema õpihimu. Siberi tööaastad ja kuldsed nisupõllud olid mõju avaldanud, Maire tahtis saada agronoomiks. Esimeseks takistuseks sai 7. klassi tunnistuse puudumine.“Seitsmenda klassi eksamid tuli mul 14-aastastega koos ära teha. Nutsin, olin väga kurb, et pean koos tittedega koolis käima. Tagantjärele paistab see suure kingitusena, sest sealt saati algas elu, mida saab elada keskmiselt haritud inimene.”Olgu lisatud, et Maire omandas ühe aastaga nelja klassi materjali (5.–8.). 22-aastaselt asus neiu õppima Olustvere tehnikumi. Ent Olustvere jäi siiski matemaatika tõttu lõpetamata.Katkenud õpingute järel algas 1961. a sügisel töö mandri sovhoosipõldudel, esmalt Riisipere sovhoosis põllubrigadirina. “Olin 25 aastat vana ja lõpuks Eesti maa peal iseseisev inimene, kuid Siberi arusaamadega ja ilma korterita.”Seejärel kaks aastat tööd Martna sovhoosis, ikka samas ametis. Seejärel terendus tööots Lihula apteegis, töötasuks 37 rubla kuus. Töö kõrvalt võttis Maire ette õpingud õhtukeskkoolis, tunnid kestsid öösel poole 12-ni. 1966. a jaanipäev oli tasumispäev, nähtud vaeva korvas keskhariduse lõputunnistus.“Seal olles hakkasin ka kombinaadis aparaadil kuduma. Tahtsin elada ühe päevaga mitme eest, et tasa teha Siberis tühjalt läinud ajakadu. Käisin naiskooris laulmas ja 1965. a suurel laulupeol. Tahtsin saada pisutki väärilisemaks oma sugulaskonnale.”1967-ndast on Maire taas tagasi Saaremaal, sissekirjutuse sai Kingissepa linna. Tööd õnnestus saada rajatavas õlletööstuses – seadmete detailide puhastamine ja sisustamisele kaasaaitamine. Seal kohtus ta ka oma tulevase poja isa Toomasega. Poeg Tõnu on Tartu ülikooli diplomiga jurist. Mairel on pojapoeg.Pikim staaž, 21 aastat, tuli lastesõime ja -aia söögitädi ametist Rohu tänaval.Maire on kirjutanud: “Minu kirik ja altar on kodumaa loodus. Kui olmemuredes elujõud kaob, siis roheline rohi, puud ja linnud-loomad annavad selle tagasi. Nii on see minuga olnud lapsepõlvest peale. Olen kohtunud paljude metsloomadega. Mõnikord tulid nad ise mu juurde või sattusime vastamisi teedel-radadel.”Küüditatuna on ta Kuressaare lossi hoovis kätelnud president Lennart Meriga. Aastaid tagasi (1997) osales Maire linnavalitsuse poolt väljakuulutatud mälestuste kirjutamise võistlusel, kus ta linnapea vastuvõtul 24. veebruaril sai II auhinna ja 2000 krooni suuruse preemia.“Esimest korda olin peenel peol. Kuid toidud Rootsi laualt jäid maitsmata, kartsin, et taldrikuga tulles kepp parketil libiseb ja mutike on pikali põrandal. Aga elu ei ole mind kunagi päris seljatada suutnud.”

Veel artikleid samast teemast »