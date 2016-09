Eluratas

Juuli Pihl: tehtud on elus palju

Reede, 02. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Vilma Rauniste Reede, 02. september 2016. Juuli Pihl paar päeva enne oma juubelit tööaegse põllutöömasina, vana ja roostes looreha juures. Foto: Tambet Allik Kolmveerandsada aastat on inimese elus parajalt pikk aeg andmaks põhjust elule tagasi vaadata.



Selles loos on 75 aasta juubelisünnipäeva künnisel tagasivaataja rollis naistraktorist Juuli Pihl Salme vallast.



Tema eluraamatusse, mis sai alguse 3. septembril 1941. aastal, on mahtunud kõike – nooruslikku tarmu ja armastust, pereelu ja laste sündi, töörügamist ja tunnustust, ühiskondlikku tööd, mis paljude ellu särtsu lisas, sõpru ja nendega koos veedetud mäletamisväärseid aegu, aga ka karmi lapsepõlve ja murepäevi, sest elu ei ole ainult lillepidu.



Juuli kuulub nende hulka, keda tema tegemiste tõttu teatakse ja tuntakse ka väljaspool Saaremaad.



“Saarlased tunnevad mind kõik, mandri omad ütlevad ka: tere, Saaremaa Juuli! Ma olen kasvanud sedasi, et kahe nädala vanuselt sattusin lastekodusse. Isal oli kaheksa last, kellest esimese naisega viis. Pärast minu sündi ema suri.



Mõne aja pärast võttis isa kolmanda naise ja mind toodi lastekodust koju.

Sakslased elasid aidas. Aga kui venelane sisse tuli, pandi maja leekkuulidega põlema ja meil tuli elada saunas. Isa hakkas uut maja ehitama, see valmis 1946. aastal. Olen kasuema käest palju peksa saanud. Minu abikaasa Leo elu on olnud ses suhtes sarnane, ka tema ema suri sünnituse järel,” meenutas Juuli oma lapsepõlve ja kasuema karmust.



Kui tüdruk lõpetas kooli, mis tollal oli seitse klassi, tuli hakata käima majandis põllutöödel.



“1970. aastal läksin traktoristikursustele. Selles ametis olin kuusteist aastat. Mul oli ainult kaks traktorit – RS 09 ja T 40. Kõik, mida oli tarvis tõsta, väetist ja kivisütt, sai tõstetud. Põllutöödest olen ainult äestanud ja kaarutanud, sahanud ma pole, see tahtis tugevamat traktorit.”



Kui soovisin temalt kuulda mõnd meeldejäänud seika masinanaiseelust, läks jutt tolleaegsele joomalembusele.



“Ükskord olid mehed jälle töökojas purjus ja õllepudel liikus ringi. Minule öeldi, kuule, Juula, kurat, miks sa ei joo? Mu käed tõmmati selja taha ja hakati pudelit suule panema, aga jumal tänatud, Prits Liblik tuli ja päästis mu ära. Taolisi juhuseid on olnud. Mõne mehe käest sai isegi nõu küsida, teine hakkas kohe kiusama, ehkki olin ainuke naisterahvas nende seas.”



Traktorilt sigalasse



Pärast seda oli Juuli koos oma mehega kaheksa aastat tööl sigalas, kuna naabrimees oli jäänud pensionile. “Sovhoosi ajal pandi mind tööle sinna, kuhu oli vaja. Olen olnud ka lüpsja ja kütja. Igale poole, kus vähegi tarvis oli, mind topiti, sest sain kõigi töödega hakkama. Kui 50 sain, öeldi, et nüüd on Eesti Vabariik, ei ole vaja enam tööl käia, kuna kõik võimalikud töökohad likvideeriti.”



Juuli noorusaeg, abiellumis- ja noorikuaeg möödus mehe sünnipaigas Pöidel. Kui Juuli ja Leo esimene tütar väike oli, sai noor naine oma elu ainsa liiklustrahvi ühelt naismiilitsalt, seda põhjusel, et laps oli kabiinis.



Siis polnud ju kinnitusrihmasidki, rääkimata turvatoolist. Kus mujal see laps pidanuks siis olema, kui emal oli vaja kuhugi sõita, nii võib iga tolleaegne ema praegu küsida.



Kokkutulekud ja ekskursioonid



“Kui Eesti aeg tagasi tuli, hakkasid naised ütlema, et kuule, Juuli, hakkame kokkutulekut tegema. Meie esimene kokkutulek oli 8. oktoobril 1996, veidi enam kui kuu aja pärast saame 20-aastaseks. Kui ma veidi tervemaks saan, püüan selle ära korraldada, see toimub Salme rahvamajas. Meie naised lausa ootavad, et millal Juuli helistab ja kokkusaamise kohast teatab.



Kellel on nulli või viiega lõppev sünnipäev, siis tähistame kokkutulekul tavaliselt ka tema juubelit. Teeme väikese kingi, aga söögi eest maksab igaüks ise. Meile on tähtis omavahel kokku saada, kuid alati oleme siis külastanud ka selle kandi vaatamisväärsusi. Mina dikteerin ja seejärel küsin, et kas olete sellega nõus.”



Eelmisel aastal saadi kokku Tornimäe rahvamajas, kus austati vabariigi tasandil nimekat naistraktoristi Heljo Kaubit tema 75. sünnipäeval. Lisaks maakonna kokkutulekutele käiakse ka mandril, ametikaaslaste ühisel kokkutulekul.

Seni on suutnud kõiges selles eestvedaja olla Pihla Juuli. Mullu oli suurel kokkutulekul osalenud veel vaid 13 saare naist.



Juuli lausus, et kõik ei saa tulla, mõnel on lehm lüpsta, mõnel muu põhjus. Kas tuleval aastal vabariiklikule kokkutulekule, mis tuleb juubelihõnguline (15.) minnakse, seda senine organisaator öelda ei julgenud.



Ühiskondlikku tööd on Juuli kõvasti teinud. Ta on Tiirimetsa kodukultuuri seltsi Küünal esimees olnud loomisest alates, 17 aastat. Mitmel korral on käidud Gotlandil, aga ka Norras. Saaremaa ja mandri ilusamad ja põnevamad nurgad on kõik läbi uuritud. “Kui oli tarvis, kutsusin naised kokku ja tegime ära. Sellest ametist olen nüüdseks prii olnud neli aastat.”



See, et vanal Tiirimetsa koolimajal on hing veel sees, on suuresti Juuli teene. See auväärne hoone sai seltsiinimeste kooskäimise kohaks. Aga Juuli tahtis maja panna ka raha teenima, et selle eest hoonet ühest või teisest otsast putitada, ilusamaks teha.



“Majutuse korraldamiseks käisin mandrilt voodeid toomas, transport läks vooditest kallimaks. Kui need olemas olid, hakkasime turismiga tegelema. Turiste ja külalisi käis päris palju, käib veel nüüdki. Külastajatelt saadud raha eest remontisime maja, vald toetas samuti. Paljud on mulle öelnud, et kui sind poleks olnud, oleks koolimaja olnud ammu varemetes. Oleme tõesti seltsi rahvaga palju käinud ja näinud, kas ka tuleval aastal, seda ei tea.”



Nooremana on Juuli ka rahvatantsus kaasa teinud, siis, kui Tiirimetsas oli oma seltsimaja. Laulu- ja tantsuinimeseks ta ennast aga ei pea. Talle istub organiseerimine, tänapäevases mõistes ka kaasamine.



Tervis nagu vahelduvvool



Juuli meenutas tänutundes Riina Noodapera, kes on aastaid olnud seltsi liikmetele välisreiside korraldaja.



“Tean, et ta käis siin ka merepäevadel, kuid mul polnud võimalik temaga kohtuda. Praegu on jälle tervisega probleemid, vahel ei kanna jalad ja voodisse tuleb lausa roomata, vahel on muud hädad. Samas ükspäev võtsin isegi kartulid üles, polnud isegi keppi vaja. Nagu vahelduvvool.”



Juuli abikaasa Leo on tähtede riigis olnud juba viis ja pool aastat, eks seegi on naise tervisele mõjunud. Tütar Kati, Kuressaare turismiinfopunkti staažikas töötaja, on kõik üle jõu käivad tööd ära teinud ja käib ema sageli vaatamas, sellest hoolimata tuleb suur osa ajast siiski olla üksi. Suhtleja-tüüpi inimesele mõjub see enesetundele ja meeleolule rusuvalt.



“Üksinda olla on palju raskem. Aga mu noorem tütar Kati aitab kõiges, ta on mu tugi. Olen 22 korda narkoosi saanud, öeldakse, et iga narkoosiga väheneb eluiga viis aastat, ma peaks ammu surnud olema. Ju see on aastaid juurde andnud. Pimesool ja kurgumandlid on ammu võetud, opereeritud on veel neeru- ja sapikivid, kilpnääre, süda...”



Kui sa oma elule tagasi vaatad, mida ütled? “Pole viga, kena elu ja tehtud on palju. Kui jumal veel päevi annaks, elaks veel. Just enne sinu tulekut loeti hääli, Eiki Nestor sai kõige enam – 46 häält, Mailis Reps sai 26 ja Allar Jõks 25 häält. Kuidas see lõpeb, seda veel ei tea. Homme (teisipäeval – toim) hakkab valimine otsast peale.”



Oma päevaste tegemiste kohta lausus elukogenud naine, et suur lugeja ta ei ole, aga ajalehed sirvib läbi.



“Kadi raadiot kuulan hommikul kuuest kella kümneni, muud raadiot ma üldse ei kuula. Nokitsemist on, ükspäev võtsin isegi kartulid üles, täna on jälle keppi toeks vaja.



Kitsed-sokud sõid kõik mu porgandid ja punapeedid ära, mõtlesin, et kartuleid ma metsloomadele ei jäta. Sain oma talvise tuhliportsu kätte. Lillepeenrad olen püüdnud ka ise korras hoida, muruniitmise ja muud suuremad tööd teeb ära Kati.”



Juuli juubelisünnipäeva korraldavad Küünla selts ja Roolipiigad.



Palju tervist juubeli puhul! Selles loos on 75 aasta juubelisünnipäeva künnisel tagasivaataja rollis naistraktorist Juuli Pihl Salme vallast.Tema eluraamatusse, mis sai alguse 3. septembril 1941. aastal, on mahtunud kõike – nooruslikku tarmu ja armastust, pereelu ja laste sündi, töörügamist ja tunnustust, ühiskondlikku tööd, mis paljude ellu särtsu lisas, sõpru ja nendega koos veedetud mäletamisväärseid aegu, aga ka karmi lapsepõlve ja murepäevi, sest elu ei ole ainult lillepidu.Juuli kuulub nende hulka, keda tema tegemiste tõttu teatakse ja tuntakse ka väljaspool Saaremaad.“Saarlased tunnevad mind kõik, mandri omad ütlevad ka: tere, Saaremaa Juuli! Ma olen kasvanud sedasi, et kahe nädala vanuselt sattusin lastekodusse. Isal oli kaheksa last, kellest esimese naisega viis. Pärast minu sündi ema suri.Mõne aja pärast võttis isa kolmanda naise ja mind toodi lastekodust koju.Sakslased elasid aidas. Aga kui venelane sisse tuli, pandi maja leekkuulidega põlema ja meil tuli elada saunas. Isa hakkas uut maja ehitama, see valmis 1946. aastal. Olen kasuema käest palju peksa saanud. Minu abikaasa Leo elu on olnud ses suhtes sarnane, ka tema ema suri sünnituse järel,” meenutas Juuli oma lapsepõlve ja kasuema karmust.Kui tüdruk lõpetas kooli, mis tollal oli seitse klassi, tuli hakata käima majandis põllutöödel.“1970. aastal läksin traktoristikursustele. Selles ametis olin kuusteist aastat. Mul oli ainult kaks traktorit – RS 09 ja T 40. Kõik, mida oli tarvis tõsta, väetist ja kivisütt, sai tõstetud. Põllutöödest olen ainult äestanud ja kaarutanud, sahanud ma pole, see tahtis tugevamat traktorit.”Kui soovisin temalt kuulda mõnd meeldejäänud seika masinanaiseelust, läks jutt tolleaegsele joomalembusele.“Ükskord olid mehed jälle töökojas purjus ja õllepudel liikus ringi. Minule öeldi, kuule, Juula, kurat, miks sa ei joo? Mu käed tõmmati selja taha ja hakati pudelit suule panema, aga jumal tänatud, Prits Liblik tuli ja päästis mu ära. Taolisi juhuseid on olnud. Mõne mehe käest sai isegi nõu küsida, teine hakkas kohe kiusama, ehkki olin ainuke naisterahvas nende seas.”Pärast seda oli Juuli koos oma mehega kaheksa aastat tööl sigalas, kuna naabrimees oli jäänud pensionile. “Sovhoosi ajal pandi mind tööle sinna, kuhu oli vaja. Olen olnud ka lüpsja ja kütja. Igale poole, kus vähegi tarvis oli, mind topiti, sest sain kõigi töödega hakkama. Kui 50 sain, öeldi, et nüüd on Eesti Vabariik, ei ole vaja enam tööl käia, kuna kõik võimalikud töökohad likvideeriti.”Juuli noorusaeg, abiellumis- ja noorikuaeg möödus mehe sünnipaigas Pöidel. Kui Juuli ja Leo esimene tütar väike oli, sai noor naine oma elu ainsa liiklustrahvi ühelt naismiilitsalt, seda põhjusel, et laps oli kabiinis.Siis polnud ju kinnitusrihmasidki, rääkimata turvatoolist. Kus mujal see laps pidanuks siis olema, kui emal oli vaja kuhugi sõita, nii võib iga tolleaegne ema praegu küsida.“Kui Eesti aeg tagasi tuli, hakkasid naised ütlema, et kuule, Juuli, hakkame kokkutulekut tegema. Meie esimene kokkutulek oli 8. oktoobril 1996, veidi enam kui kuu aja pärast saame 20-aastaseks. Kui ma veidi tervemaks saan, püüan selle ära korraldada, see toimub Salme rahvamajas. Meie naised lausa ootavad, et millal Juuli helistab ja kokkusaamise kohast teatab.Kellel on nulli või viiega lõppev sünnipäev, siis tähistame kokkutulekul tavaliselt ka tema juubelit. Teeme väikese kingi, aga söögi eest maksab igaüks ise. Meile on tähtis omavahel kokku saada, kuid alati oleme siis külastanud ka selle kandi vaatamisväärsusi. Mina dikteerin ja seejärel küsin, et kas olete sellega nõus.”Eelmisel aastal saadi kokku Tornimäe rahvamajas, kus austati vabariigi tasandil nimekat naistraktoristi Heljo Kaubit tema 75. sünnipäeval. Lisaks maakonna kokkutulekutele käiakse ka mandril, ametikaaslaste ühisel kokkutulekul.Seni on suutnud kõiges selles eestvedaja olla Pihla Juuli. Mullu oli suurel kokkutulekul osalenud veel vaid 13 saare naist.Juuli lausus, et kõik ei saa tulla, mõnel on lehm lüpsta, mõnel muu põhjus. Kas tuleval aastal vabariiklikule kokkutulekule, mis tuleb juubelihõnguline (15.) minnakse, seda senine organisaator öelda ei julgenud.Ühiskondlikku tööd on Juuli kõvasti teinud. Ta on Tiirimetsa kodukultuuri seltsi Küünal esimees olnud loomisest alates, 17 aastat. Mitmel korral on käidud Gotlandil, aga ka Norras. Saaremaa ja mandri ilusamad ja põnevamad nurgad on kõik läbi uuritud. “Kui oli tarvis, kutsusin naised kokku ja tegime ära. Sellest ametist olen nüüdseks prii olnud neli aastat.”See, et vanal Tiirimetsa koolimajal on hing veel sees, on suuresti Juuli teene. See auväärne hoone sai seltsiinimeste kooskäimise kohaks. Aga Juuli tahtis maja panna ka raha teenima, et selle eest hoonet ühest või teisest otsast putitada, ilusamaks teha.“Majutuse korraldamiseks käisin mandrilt voodeid toomas, transport läks vooditest kallimaks. Kui need olemas olid, hakkasime turismiga tegelema. Turiste ja külalisi käis päris palju, käib veel nüüdki. Külastajatelt saadud raha eest remontisime maja, vald toetas samuti. Paljud on mulle öelnud, et kui sind poleks olnud, oleks koolimaja olnud ammu varemetes. Oleme tõesti seltsi rahvaga palju käinud ja näinud, kas ka tuleval aastal, seda ei tea.”Nooremana on Juuli ka rahvatantsus kaasa teinud, siis, kui Tiirimetsas oli oma seltsimaja. Laulu- ja tantsuinimeseks ta ennast aga ei pea. Talle istub organiseerimine, tänapäevases mõistes ka kaasamine.Juuli meenutas tänutundes Riina Noodapera, kes on aastaid olnud seltsi liikmetele välisreiside korraldaja.“Tean, et ta käis siin ka merepäevadel, kuid mul polnud võimalik temaga kohtuda. Praegu on jälle tervisega probleemid, vahel ei kanna jalad ja voodisse tuleb lausa roomata, vahel on muud hädad. Samas ükspäev võtsin isegi kartulid üles, polnud isegi keppi vaja. Nagu vahelduvvool.”Juuli abikaasa Leo on tähtede riigis olnud juba viis ja pool aastat, eks seegi on naise tervisele mõjunud. Tütar Kati, Kuressaare turismiinfopunkti staažikas töötaja, on kõik üle jõu käivad tööd ära teinud ja käib ema sageli vaatamas, sellest hoolimata tuleb suur osa ajast siiski olla üksi. Suhtleja-tüüpi inimesele mõjub see enesetundele ja meeleolule rusuvalt.“Üksinda olla on palju raskem. Aga mu noorem tütar Kati aitab kõiges, ta on mu tugi. Olen 22 korda narkoosi saanud, öeldakse, et iga narkoosiga väheneb eluiga viis aastat, ma peaks ammu surnud olema. Ju see on aastaid juurde andnud. Pimesool ja kurgumandlid on ammu võetud, opereeritud on veel neeru- ja sapikivid, kilpnääre, süda...”Kui sa oma elule tagasi vaatad, mida ütled? “Pole viga, kena elu ja tehtud on palju. Kui jumal veel päevi annaks, elaks veel. Just enne sinu tulekut loeti hääli, Eiki Nestor sai kõige enam – 46 häält, Mailis Reps sai 26 ja Allar Jõks 25 häält. Kuidas see lõpeb, seda veel ei tea. Homme (teisipäeval – toim) hakkab valimine otsast peale.”Oma päevaste tegemiste kohta lausus elukogenud naine, et suur lugeja ta ei ole, aga ajalehed sirvib läbi.“Kadi raadiot kuulan hommikul kuuest kella kümneni, muud raadiot ma üldse ei kuula. Nokitsemist on, ükspäev võtsin isegi kartulid üles, täna on jälle keppi toeks vaja.Kitsed-sokud sõid kõik mu porgandid ja punapeedid ära, mõtlesin, et kartuleid ma metsloomadele ei jäta. Sain oma talvise tuhliportsu kätte. Lillepeenrad olen püüdnud ka ise korras hoida, muruniitmise ja muud suuremad tööd teeb ära Kati.”Juuli juubelisünnipäeva korraldavad Küünla selts ja Roolipiigad.Palju tervist juubeli puhul!

Veel artikleid samast teemast »